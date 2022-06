Fascinující nový Mercedes s detaily způsobil zklamání. Je pomalejší, než měl být, část kupců nedostane nic před 3 hodinami | Petr Prokopec

Chybělo málo a začalo se jí říkat Godot. K tomu nakonec nedošlo, opožděný příchod sériového provedení ale nakonec není jen dobrou zprávou. Dynamika zaostává za očekáváním a zákazníci z druhé konce Atlantiku ostrouhali zcela.

Tento týden jsme se konečně po pěti letech odkladů a slibů dočkali produkční verze Mercedesu-AMG One. Ta ji při pohledu na pohonné ústrojí může snadno usilovat o titul nejsložitějšího vozu, jaký se kdy dostal na veřejné silnice. Kromě spalovacího 1,6litrového šestiválce zde totiž máme dva elektromotory na přední nápravě, stejně jako jednotku MGU-H (elektromotor integrovaný do turbodmychadla) a jednotku MGU-K (elektromotor, který je součástí klikové hřídele). Ovšem právě skutečnost, že německý hypersport disponuje hned pěti agregáty, vrhá na jeho dynamiku i zklamání.

AMG One totiž díky celkovým 1 063 koním zrychlí z klidu na stovku za 2,9 sekundy, na dvoustovku za 7 sekund a na třístovku za 15,6 sekundy. To jsou bezesporu pořád působivé hodnoty, ovšem za původními sliby novinka zaostává. Když s ní totiž Němci v roce 2017 vyrukovali, zmiňovali, že dvoustovku vůz pokoří pod 6 sekund a vyrovná se či dokonce pokoří Bugatti Chiron Super Sport (5,8 s). Nakonec je však AMG One pomalejší než Ferrari SF90 Stradale (6,8 s), které je k mání za méně než pětinovou cenu a i při své složitosti je vedle AMG One jednoduché jak facka.

Tím nechceme hypersport třícípé hvězdy nikterak odsoudit. Ovšem právě oněch pět let čekání neskutečným způsobem umocnilo veškerá očekávání. Každý tak zkrátka počítal s tím, že silniční ef-jednička jednoduše přijde s technickými parametry, které každého usadí na zadek. Nic takového se ovšem neděje, místo toho tu máme horší či tařka stejné hodnoty, s jakými je spojeno i Porsche 918 Spyder (2,6 sekundy, 7,2 sekundy, 19,9 sekundy). To jsou navíc oficiální data, která se v mezičase ukázala být podhodnocenými.

Plug-in hybridní sporťák ze Zuffenhausenu nicméně dorazil již v roce 2013, tedy dlouhých devět let před AMG One. Technologie se přitom za tu dobu neskutečně změnily, očekávání spojená s dominancí celému světu tak byla oprávněná. Mercedes jim nicméně alespoň na první dobrou nedokázal dostát. Jsme tedy nadmíru zvědavi, jestli zvládne stanovit i nějaké rekordy na závodních okruzích. Jinak by fiasko s ním doposavad spojené bylo zpět.

Nejde přitom o jediné problémy, které jsou s novinkou spojeny. Mercedes totiž oznámil zákazníkům, že AMG One nakonec nebude k mání ve Spojených státech. Důvodem je snaha „zachovat unikátní charakter hnacího ústrojí F1“. Automobilka k tomuto rozhodnutí musela dospět během oněch pěti let, neboť je to poprvé, co o něčem takovém slyšíme. Potvrzují to i její další slova, dle kterých „nás neustálý vývoj postavil před těžké rozhodnutí, jenž se týká amerického trhu“.

Suma sumárum zde tedy máme vůz, který měl být již v onom roce 2017 prakticky připravený na sériovou výrobu. Poté ovšem přišla série odkladů, během nichž se zhoršily původně oznámené technické parametry. Vše pak automobilka korunovala oznámením o „strategickém rozhodnutí, které povede k silničnímu využití pouze v Evropě, kde vůz splňuje příslušná pravidla“. Pro Američany tu tedy tuplované zklamání, tamní kupci auto nedostanou vůbec. A pokud po něm přece jen sáhnou, nebudou s ním moci standardně na silnice, pokud jej nepřihlásí v rámci už dobře známe výjimky „Show & Display”, kterou jistě nemusíme dále osvětlovat.

Abychom se nicméně neloučili v poněkud smutném duchu, dáme prostor Jacku Rixovi z Top Gearu, který vám AMG One ukáže v trochu lepším světle. Nápomocen mu přitom bude Marco Lochmahr, který byl vedoucím projektu a musel řešit ony potíže související s přesunem závodní pohonné jednotky do silničního vozu. Zajímavé přitom je, že ani on neví, jaké má hnací ústrojí točivý moment, neboť je zkrátka až příliš složité.

Mercedes konečně po pěti letech představil produkční verzi hypersportu AMG One. Při pohledu na technické parametry se ovšem nedá ubránit jistému zklamání, zvláště při porovnání s mnohem staršími či levnějšími vozy. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz, Top Gear@YouTube

Petr Prokopec

