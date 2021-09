Ferrari našlo cestu, jak udržet motory V12 při životě, stačí porušit 7 let starý slib před 6 hodinami | Petr Miler

Pokud žijete v přesvědčení, že nějaký dvanáctiválec je lepší než žádný dvanáctiválec, pak z údajného rozhodnutí Ferrari smutnit nebudete. Opojný zvuk ječivých V12 ale bude fuč.

„Sliby se maj' plnit...” Zapomeňte na Vánoce a Janka Ledeckého, ze slibů se v automobilovém světě staly cáry papíru, které je nutné dříve nebo později roztrhat a zahodit, ať už byly míněny jakkoli vážně. Zdravý rozum je možná jen jeden, regulací je ale nespočet a když si „někdo” vymíní, že svět zachrání omezováním pár tisíc za rok vyrobených Ferrari, která sotvakdy vyjedou z garáže, ani vzpínající se koník si nemůže být ničím jistý.

Ferrari sice nějakou dobu odolávalo tomu přepřáhnout na něco, co si zákazníci nepřejí, už v polovině minulé dekády ale kapitulovalo v případě osmiválcových motorů a přešlo z atmosférického plnění na turba. Krásný zvuk byl pryč, výkon ale přibyl a jelo se dál. Tou dobou nicméně Ferrari tvrdilo, že byť s přeplňováním motorů V8 kapitulovalo, jednotky V12 turby určitě, ale určitě neosadí. Tento přístup ještě před čtyřmi roky potvrdil tehdejší šéf značky i mateřského koncernu FCA (dnes součást Stellantisu) Sergio Marchionne. Jenže čtyři roky jsou také pryč, Marchionne rovněž, zejména evropské regulace ale bují dál. A tak se nakonec přeplňování mají dočkat i dvanáctiválce.

Informují o tom s odvoláním na své zdroje kolegové z Carscoops s tím, že jde o cestu, jak udržet motory V12 při životě i v dnešní době. To je pravda - Ferrari se podrží koncepce, zmenší objem přidá pár turb a na světě bude motor schopný lámat přehradní hráze. Jednou z věcí, které Ferrari definují, je ale jejich zvuk a ten je s turby prostě pryč. A bude s nimi pryč u dvanáctiválců.

Jasně, pořád bude lepší V12 s turbem než žádný V12, přesto máme pocit, že je z hlediska environmentálních dopadů úplně jedno, co má pod kapotou hrstka z hrstky ročně prodaných Ferrari. Downsizing takového motorů sníží papírovou spotřebu možná o 20 procent, tu reálnou nejspíše nijak, vše si navíc můžeme vynásobit pár sty auty (protože většina Ferrari má beztak V8 s turby) a pár tisíci kilometry ročně. Všichni ruce nahoru, planeta je zachráněna.

Zatím nejde o oficiální informaci, a tak to berme s rezervou, ale v momentě, kdy se Ferrari hrne i do hybridizace a elektrifikace, bychom se nedivili ničemu. Stane-li se tak, bude to zbytečné, trhem nevyžádané opatření, které akorát udělá z dosud prodávaných vozů žádané relikty, se kterými nikdo nebude jezdit tím spíš - protože tím lépe je pak za pár let prodá jako něco jinak už neexistujícího. Ale kdo chce kam...

Ferrari 812 je možná jedním z posledních modelů značky, které se kdy dočkají atmosféricky plněného dvanáctiválce. Italská automobilka už ani neřeší, co před pár léty slíbila a jde s proudem. Foto: Ferrari

