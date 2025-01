Fiat chce vrátit do hry možná nejlepší a určitě nejdrsnější Pandu, dojíždí ale na následky svých předchozích chyb před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fiat

Fiat prožívá těžké období zásadní změny strategie, se kterou přišel pět minut po dvanácté. V Evropě tak dnes skoro nemá co prodávat a potřeboval by nové dojné krávy. Nová Panda 4x4 by jí znovu mohla být, jenže stojí od začátku na špatné platformě.

Na české ceny nového Fiatu Grande Panda sice stále čekáme, ty zahraniční ale vypadají lákavě. Italská novinka by tedy na trhu mohla zabodovat, a to díky spalovacímu pohonu, který bude k mání se třemi úrovněmi výbavy. Vedle toho pak sice dorazí i čistě elektrická verze, ovšem s jejími dvěma stupni jsou spojené tak vysoké částky, že většina normálně uvažujících zákazníků touto cestou opravdu nepůjde. Leda by celá Evropa přišla se zdaněním spalovacích aut v takové míře, jaká je běžná třeba v Nizozemí.

I přestože je nicméně nabídka řádně košatá, jednu verzi v ní letití fanoušci Fiatu Panda budou postrádat. Stejně jako stejně velké Suzuki Ignis byl také italský prcek jednou z anomálií ve svém segmentu, neboť pořídit jej šlo ve verzi 4x4 - možná nejlepším a určitě nejdrsnějším provedení s velmi širokým využitím. Šéf automobilky Olivier Francois nyní kolegům z Autocaru potvrdil, že Fiat by ji velmi rád vrátil do hry. Je tu nicméně jedna zásadní překážka, která mu v tom brání.

Grande Panda kvůli dřívějšímu špatnému strategickému rozhodnutí nabídnout vůz jen jako elektromobil stojí na platformě Smart Car. A ta zástavbu pohonu všech kol neumožňuje. Možností je samozřejmě její modifikace, ta ale bude stát peníze navíc, což jakékoli rozhodnutí tímto směrem činí komplikovanějším.

Technicky možná ale je. Smart Car totiž vychází z platformy CMP, na které jiné čtyřkolky stojí. Jednou z nich je i Jeep Avenger ve verzi 4xe, který stejně jako základní varianta počítá s mild-hybridní jedna-dvojkou roztáčející přední kola. S tou byly nicméně spárovány dva elektromotory, z nichž jeden je integrován do šestistupňového automatu a druhý se nastěhoval k zadní nápravě. Toto řešení by mohla vyfasovat i Grande Panda, problém ale tušíte - není to řešení zrovna levné, což Italy znovu vrací k rýsovacím prknům.

„Snažíme se najít cestu. Otázkou je, jestli půjde o spalovací 4x4 nebo elektrické 4x4,“ uvedl Francois s tím, že s výsledky své práce by Italové velmi rádi vyrukovali velmi brzy. Kromě daného pohonu by přitom terénní provedení mělo dostat i zvýšenou světlou výšku, robustnější podvozek a nepřekvapivě i plastové lemy ve spodní části karoserie, stejně jako upravené nárazníky. Čtyřkolky by se tedy od předokolek lišily již na první pohled, čímž by lépe ospravedlnily vyšší cenu.

Francois nicméně uvedl, že Fiat hodlá zamířit také zcela opačným směrem. Grande Panda má totiž dorazit i v čistě spalovací verzi, tedy bez jakéhokoli náznaku byť jen mild-hybrdní elektrifikace. A ačkoli má být toto provedení primárně určeno pro rozvojové trhy, v určité chvíli se prý objeví i v Evropě. Jak se tedy zdá, Italové možná už počítají s tím, že bruselská zelená politika je tak jako tak neudržitelná a dříve nebo později padne. Jsme přesvědčeni o tom, že se to stane, jen se bojíme, abychom dříve nepadli my. Anebo Fiat.

Panda 4x4 byla velmi žádaná, Italové si za ni tak mohli říci o podstatně víc peněz než za výchozí hatchback. Také proto by toto provedení velmi rádi vrátili do hry. Foto: Fiat



V případě nové generace jim v tom ale brání předchozí špatná strategická rozhodnutí. Vůz původně dostal platformu určenou pro elektrická auta, u které se s pohonem všech kol nepočítalo. Foto: Fiat

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.