Fiat je na tom stále hůř, jeho klíčového modelu se prodá v USA 20x méně než mnohonásobně dražšího Porsche před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Fiat

A je to pouze symbol toho, jak hluboko se propadly prodeje celé značky nejen za oceánem, ale i u nás. Pokud se nestane zázrak, neprodá Fiat letos v Evropě ani 400 tisíc vozů, ne zase tak dávno jich prodával skoro čtyřnásobně víc.

Pohled na počínání Fiatu v posledních letech musí vehnat slzy do očí i lidem, které jinak dění v automobilovém průmyslu příliš nezajímá. Italská automobilka neinovuje svou nabídku, jak by se slušelo. A když už to udělá, tak přijde s elektrickým modelem, který prodejně žije jen z regulací, dotací a dalších forem přerozdělování a prodává se mnohonásobně hůř než spalovací předchůdce s 15 léty na krku. Ano, řeč je o modelu 500.

Není tedy divu, že Evropě loni neprodal ani 468 tisíc aut. Ještě v roce 2009 to bylo přes 1 milion, ještě v 90. letech se evropský odbyt blížil dokonce 1,5 milionu vozů za rok. Za tak krátkou dobu je to obrovsky propad a letos lépe opravdu nebude, za 8 měsíců letošního roku prodal Fiat v Evropě jen 258 730 vozů. Nestane-li se něco zázračně pozitivního, značka letos nedosáhne ani na 400 tisíc evropských prodejů.

Věci se ale nemají ani o trochu lépe ani v USA, kam se Italové s velkou pompou vrátili v roce 2011 po sedmadvacetileté pauze. Zpočátku nabízeli pouze jeden model, novodobá pětistovka byla nicméně při rozjezdu velmi žádaná, načež registrace značky již o rok později vystoupaly na takřka 50 tisíc vozů. Na tak velký trh, jakým USA jsou, nejde o až tak vysoké číslo. Je ale třeba zdůraznit, že většina Američanů v té době již neměla o značce velké podvědomí a Fiat jim nabízel jediný model, navíc malý hatchback, pro Američany v podstatě zcela nevyhovující zboží. Většina analytiků tak při návratu značky odhadovala, že pokud se registrace dostanou alespoň na 30 tisíc aut, bude se jednat o zázrak.

Rok 2012 se nicméně stal rekordním, přičemž od té doby Fiat jel po horské dráze pouze jedním směrem, dolů. Katastrofální počínání pak vrcholí v posledních letech, a to přesto, že modelů v nabídce postupem času přibývalo. Loni ale značka vyřadila ze své zámořské nabídky modely 500L a 124 Spider a zákazníkům standardně nabízí opět jen jeden vůz, tentokrát SUV Fiat 500X.

Tomu by se dařit mělo, však je to vůz ve stylu populární pětistovky, akorát větší a jdoucí s dobou. Jenže ani tomu se nedaří. V Evropě lze ještě hovořit o prodejích, které jsou pro Fiat podstatné, v Americe už ani to ne. V loňském roce si našel za oceánem pouhých 1 181 kupců, letos je situace ještě mnohem horší. Před sebou máme čísla za první tři letošní kvartály a v případě Fiatu jsou skutečně udivující.

Italové letos prodali v Americe pouhých 345 kusů 500X, i když je to jediný model, který dál do země dodávají a můžete jej standardně koupit jako nový v jakékoli specifikaci. To je tak zoufale málo, že jej málem porazila i z nabídky vyřazená, a tedy jen ze skladových zásob nabízená pětistovka (340 aut), především jej ale dalece zastínila řada propadáků konkurenčních automobilek. Lépe se prodává Audi TT či VW Arteon, v USA či celosvětově končící modely. A dokonce i vodíková Toyota Mirai se jen v září prodávala lépe než 500X za celý rok (406 aut).

Úplně nejtragičtěji ale vyznívá pohled na odbyt mnohem dražších aut. Takové Porsche 911 je sice ikonický sporťák se spoustou příznivců, pořád ale v USA stojí od 106 100 USD, tedy více jak 2,6 milionu Kč. 500X je k mání od 27 965 USD, tedy asi 690 tisíc Kč, přesto Porsche letos prodalo jen v USA přesně 7 419 devětsetejednáctek, Fiat 500X tedy prodejně překonává více jak 20krát navzdory skoro 4krát vyšší ceně. A nedělejme si iluze, že situace v Evropě je lepší - jak jsme již naznačili, absolutně ano, meziročně ale 500X i zde utrpěla 40% pokles zájmu.

Z těchto čísel je nejlépe patrné, jak moc hluboko Fiat klesl. Ani tento stav ale nejspíše nebude trvat dlouho - Fiat takové živoření v USA nemůže vydržet dlouho a očekává se, že pod křídly koncernu Stellantis celý americký experiment brzy ukončí. Oficiálně k tomu ale zatím nedošlo, a tak se Fiat dál může prát o korunu krále prodejů třeba... s Audi R8. Pozoruhodné.

Fiat 500X vypadá v dnešní době jako recept na úspěch, ani tomu se ale nedaří. V USA je o něj dokonce tak malý zájem, že se více jak 20x lépe prodává nesrovnatelně dražší, úzkoprofilově zaměřené Porsche 911. Foto: Fiat

Zdroj: JATO Dynamics

