Fiat odhalil zajímavé ostré SUV, které dnes prodává už za 350 tisíc, u nás ho ale nekoupíte

Za tyto peníze se u nás neprodává pomalu nic, natož pak zajímavé kompaktní SUV zvučné značky. Platí to i o Fiatu, v jeho jihoamerické nabídce ale takové auto najdeme, nyní dokonce i ve verzi Abarth.

V loňském roce se Fiat pochlubil dostupným kompaktním SUV. Model Pulse nicméně vyhradil pouze jihoamerickým trhům, kde je o něj nemalý zájem. Jen v Brazílii si jej za prvních 20 dní letošního roku koupilo 2 199 lidí, což novinku rázem katapultovalo na desátou příčku v žebříčku. Na té první rovněž stanul model Fiatu, a to pick-up Strada, kterého se prodalo 4 363 exemplářů. Kromě toho se ovšem Italové mohli pochlubit i dalším „zářezem“, a to dvanáctým místem dalšího pick-upu Toro.

Brazílie je zjevně pro Fiat zemí zaslíbenou, pročež není překvapivé, že se značka rozhodla nabídnout více lákadel. Aktuálně představila nové provedení Pulse Abarth, které značí návrat ostrých derivátů na jihoamerické trhy. Prozatímní informace však nenaznačují, že by v případě techniky mělo dojít na jakkoli dramatický přerod.

Nicméně než se dostaneme dále, je třeba vnést jasno do stávající nabídky. Tu zpočátku tvořila jen varianta Turbo 200, za kterou se skrýval přeplňovaný litrový tříválec naladěný na 130 koní a 200 Nm točivého momentu. Od února nicméně mohou Brazilci sáhnout také po základní atmosférické jedna-trojce, která při spalování běžného benzinu produkuje 98 koní, zatímco v kombinaci s etanolem jich nabízí 107. Spolu s výkonem poklesly i ceny (aktuálně je vůz k mání od 79 990 brazilských realů, tedy asi 350 tisíc Kč), zájem by tak mohl jen narůst.

Jak jsme nicméně uvedli výše, Fiat chystá posilu také na druhém konci nabídky. Zatím je však vskutku otázkou, čeho se Pulse Abarth dočká pod kapotou. Během premiéry standardního provedení se mluvilo i o přeplňované verzi 1,3litrového motoru, jenž by mohl nabídnout 150 či dokonce 185 koní, ten však dosud nedorazil. A je otázkou, kdy či zda vůbec se tak stane. Takové provedení by s ohledem na vyšší cenu už nemuselo být tak žádané.

Ze stejného důvodu pak dost možná tento motor nevyfasuje ani Abarth a místo toho se spokojí pouze s tříválcovým turbem. Naznačuje to ostatně i vyjádření značky, která vyzdvihla především vylepšené řízení vozu. Nejspíše tedy došlo na jeho překalibrování, stejně jako na příchod odlišných pružin a možná i tlumičů. Tím ale mechanické zásahy zřejmě skončí, tedy až na nahrazení standardního výfukového systému sportovním.

Pulse Abarth tedy bude lákat hlavně vizuálním přerodem, což znamená, že počítat lze s novou maskou s unikátním výpletem, stejně jako se sportovním nárazníkem a specifickými mlhovkami. Nový je pak i zadní nárazník, který se dočkal falešného difuzoru, boční prahy ale nejspíše již zůstávají standardními. Finálním prvkem kromě kol s novým designem jsou tak grafické polepy, červeně lakované doplňky a slavné logo škorpiona.

Do interiéru nás Italové nejspíše pozvou až během zahájení prodeje, byť na více než specifické čalounění a pár sportovně laděných detailů nesázíme. Na druhou stranu, jen tak malé úpravy by měly umožnit zachování cen při zemi. Ostatně i z toho důvodu je Pulse vyráběn přímo v Brazílii, kde byl také navržen. Platí to přitom jak pro standardní provedení, tak pro novou verzi Abarth.

