Fiat začal prodávat zajímavé nové SUV za 313 tisíc Kč, u nás ho ale nekoupíte

V poslední době se může zdát, že nová levná auta u nás proslulých značek už ani vznikají. Ona ale vznikají, to jen my si na ně můžeme nechat zajít chuť.

S levnými vozy je v Evropě zřejmě definitivně konec, to mezi dalšími nedávno uvedl i šéf Škody. Stojí za tím tlak na minimalizaci emisí vedoucí až k elektrifikaci, který dává výrobců na výběr jen dvou špatných možností - buď nabízet malý elektromobil, který bude velmi drahý a omezeně využitelný, nebo malé auto s konvenčním pohonem, které bude kvůli drahým anti-emisním systémům drahé též. Že se ve výsledku raději vydají cestou neprodávat v této třídě nic, není divu.

Ve zbytku světa pak sice taktéž začíná docházet k utahování opasků, ovšem nikoliv takovou měrou. Stále tedy dochází na premiéry aut, na jejichž pořízení nepotřebujete několik ročních platů a která nejsou využitelná jen pro jeden účel. Dokládá to Fiat, který již letos v květnu částečně odhalil své další nové SUV. Zároveň tehdy odstartoval veřejnou soutěž, která se týkala názvu - lidé si mohli vybrat, zda chtějí, aby se novinka jmenovala Pulse, Tuo nebo Domo.

Nakonec zvítězila první varianta a právě tento vůz se nyní dostává do prodeje. S cenou začíná na na 79 990 brazilských realech, tedy asi 313 tisících korunách, což je suma, za kterou se u nás neprodává pomalu nic, ani Škoda Fabia. Tady ale dostanete vůz, který je konkurentem třeba i pro levnější verze spřízněného Jeepu Renegade.

Vůz původně známý jako Project 363 dostal do vínku platformu MLA, která byla navržena tak, aby dosáhla co nejlepšího hodnocení v rámci crash testů Latin NCAP. Auto je 4,1 metru dlouhé, 1,72 metru vysoké a 1,77 m široké, mezi nápravami pak naměříme přesně 2 532 milimetrů. Objem zavazadelníku činí 370 litrů. Svým způsobem zde tedy máme konkurenci Škody Kamiq, ta u nás ale startuje o víc jak 100 tisíc korun výš, a to navzdory pouhým 95 koním pod kapotou. Fiat přitom již v základu nabídne atmosférickou jedna-trojku naladěnou na 110 koní.

Mimo nabízí i přeplňovaný litrový tříválec, který produkuje 130 koní. A aby toho nebylo málo, značka nabídne i přeplňovanou jedna-trojku, která na přední kola pošle v základu 150 a ve vrcholném provedení i 185 koní. Tomu již zmiňované české SUV nemůže konkurovat, neboť s výkonem končí na 150 koních. To všechno vyznívá pro nový Fiat dobře.

Italské novinka umí zaujmout i uvnitř, kde počítá se 7palcovým digitálním přístrojovým štítem, který u vyšších úrovní výbavy doplní 10,1palcová obrazovka multimediálního systému. V případě exteriéru pak zákazníci budou moci rozměrnou čelní masku s ještě větším logem doplnit dvoubarevným lakem.

Fiat by tedy mohl počítat s nemalým zájmem, a to nejspíše i v Evropě. Však i vrcholná verze s turbomotorem, automatem a slušnou výbavou, jako je ta na fotkách níže, nestojí víc než 98 990 realů, tedy 387 tisíc Kč - za to pořád nekoupíte žádný Kamiq. Jak ale již tušíte, k nám se Pulse nepodívá, jakkoli nemáme pochyb o tom, že by si zde zákazníky našel. V podstatě nesmí - kdyby jej Fiat měl dát do souladu s místními normami, bude stát o desítky procent víc a přijde podobně draho jako místní konkurence.

Fiat Pulse je už k mání v Brazílii, přičemž zákazníci zpočátku mohou volit mezi atmosférickou jedna-trojkou a přeplňovaným litrovým tříválcem v cenovém rozmezí v přepočtu 313 až 387 tisíc Kč. Foto: Fiat

