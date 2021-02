Fígl, kterým automobilka vyzrála na nové emisní limity EU, se vážně dostal do prodeje před 3 hodinami | Petr Miler

Někteří to mohli považovat za vtip nebo něco, co se nikdy nedočká reálného nasazení, opak je ale pravdou. První „užrané” SUV, které se začíná prodávat jako dodávka, je realitou.

Pokud pamatujete českou automobilovou realitu konce 90. let minulého století a první dekády toho aktuálního, jistě budete vědět, co to byly kombíky s mřížemi mezi zadními sedadly a zavazadlovým prostorem. Tehdy u nás bůhvíproč nebylo možné odečíst DPH z osobních aut používaných pro podnikání, v případě sebemenších dodávek to ale možné bylo. A tak se jakýkoli vůz, který bylo možné na oko přestavět na malou dodávku kategorie N1, takto upravoval.

Chtělo to jen určitý poměr mezi prostorem pro cestující, přidání oné mříže a voila, dodávka byla na světě - ať už jejím základem byla Škoda Octavia, nebo BMW řady 5. Až po roce 2008 někdo pochopil, že řemeslník s autem nedělá v principu jinou práci než třeba obchodní cestující, flotily zamřížovaných kombíků softwarových firem jsou poněkud trapné a dovolil odečítat DPH u všech firemních aut bez rozdílu. Podobná hloupost se ale nyní oklikou vrací.

Už nejde o odpočet DPH, už jde o samotnou prodejnost některých vozů v zemích Evropské unie kvůli pokutám za nadlimitní emise CO2. Právě ty v loňském roce ukončily prodej řady modelů, ať už natrvalo, nebo dočasně. Mezi takovými bylo i Suzuki Jimny, které s jeho emisemi CO2 - navzdory jeho malé fyzické velikosti a malému motoru pod kapotou - prostě nebylo reálně možné dále prodávat. O vůz ale byl dál zájem, což nejlépe potvrzovaly ceny dříve vyrobených kusů vyšponované skoro na dvojnásobek, a tak Suzuki hledalo cesty, jak Jimny nadále udržet v prodeji. A jednu našlo, tak trochu českou.

Japonci tedy původní Jimny nadále neprodávají a prodávat nebudou, do nabídky ale dostali verzi Professional. Ta přišla o zadní sedadla, přibyla ji mříž a začerněná okna a z vozu se stala... dodávka. Protože na ty se stejná pravidla EU ohledně emisí CO2 nevztahují, a tak je možné auto takto udržet v nabídce.

Pro dodávky totiž od loňska platí limit emisí CO2 „jen” 147 g/km namísto 95 g/km u osobních aut. To je zásadní rozdíl, který Suzuki Jimny dovoluje v evropském prodeji přežít. A pokud japonská automobilka neprodá víc jak 22 tisíc takových „dodávek” za rok, může dokonce s EU jednat o vlastním, tedy ještě vyšším limitu. O takovém počtu prodaných kusů si ale dovolíme pochybovat, neboť vůz nebude ani takto levným špásem.

Známe zatím ceny vozu jen pro Nizozemsko, kde platí další lokální postihy za vyšší emise CO2, takže jinde bude stát méně, ale přesto - Nizozemci mohou Jimny Professional objednávat od 27 420 euro, tedy asi 704 tisíc Kč. Nebylo by to možná až tak hrozné, kdyby šlo aspoň o cenu s DPH, ale nikoli, jde o cifru bez daně z přidané hodnoty. U nás by takové auto mohlo stát snadno o 200 tisíc méně, i tak by ale bylo citelně dražší než „amatérský” Jimny dříve - ten u nás začínal na 422 900 Kč včetně DPH.

Nabídka vozu jinak kopíruje tu známou z dřívějška, pouze prostor pro náklad se zvětšil na 863 litrů, tedy o 33 litrů nad maximum osobní verze. A maximální hmotnost nákladu se zvedla o 35 kg na 150 kilogramů. O pohon se dál stará motor 1,5 se 102 koňmi, které pohání všechna čtyři kola přes pětistupňovou manuální převodovku. První auta by k zákazníkům měla fyzicky dorazit v červenci.

Suzuki Jimny se kvůli emisím CO2 vrátilo do Evropy jen jako poněkud předražená dodávka. Zatím ale známe jen jeho cenu pro Nizozemsko, jinde by vůz měl být citelně levnější. Foto: Suzuki

