Finové odhalili zimní pneu, které jsou prý nejlepší v historii, u nás jsou ale zakázané

/ Foto: Nokian

O letošní zimě přijde dobré zimní obutí vhod a řada značek takové nabízí. To úplně nejlepší se u nás ale používat nesmí, a tak ho tu ani nekoupíte.

Firma Nokian je vůbec nejseverněji položeným výrobcem pneumatik, a tak není překvapivé, že se specializuje hlavně na zimní obutí. To pak díky tomu, že se sníh a led ve Skandinávii nachází na silnicích po velkou část roku a někde nezmizí vůbec, může libovolně testovat. Ostatně tímto způsobem byla zrozena i pneumatika Kelirengas, která byla představena světu v roce 1934. Šlo o vůbec první zimní obutí v historii, které bylo původně určeno pouze nákladním vozům, posléze se ale rozšířilo také na ty osobní.

Již o pouhé dva roky později Nokian poprvé přišel s řadou Hakkapeliitta, kterou má v nabídce dodnes. Jakkoliv je třeba dodat, že zachován zůstal pouze název, samotné obutí prošlo během uplynulých více než osmdesáti let značným vývojem. Zatímco tedy zpočátku se pneumatiky musely obejít bez hřebů a spoléhaly pouze na specifický vzorek či speciální směs, v roce 1957 již hostily i kovové cvočky. Stále nicméně nešlo o pneumatiky, které by byly s hřeby přímo vyvinuty, takové dorazily až v roce 1961.

Přesně o šedesát let později tu máme další novinku, a to pneumatiku Hakkapeliitta 10, kterou Nokian označuje za vůbec nejlepší, jaká kdy vznikla. Oproti předchůdci se liší především designem hřebů. „Vývoj toho správného provedení byl opravdu dlouhým procesem, během kterého jsme otestovali tucty různých variant,“ uvádí k tématu šéf vývoje Mikko Liukkula. Díky tomu pneumatika hostí ve střední části běhounu odlišné hřeby než na bocích. Tím byla navýšena přilnavost v podélném i příčném směru, což pochopitelně navýšilo stabilitu i přirozenou odezvu.

Unikátní je rovněž směs, která byla na výrobu pneumatiky použita. Ta je totiž nejen ohleduplnější k životnímu prostředí, ale také navyšuje přilnavost při brzdění na mokrém asfaltu o 6 procent. Zároveň tu pak máme nejnižší valivý odpor a spotřebu za celou historii rodiny Hakkapeliitta. A aby toho nebylo málo, vzorek byl převzat z předchozího typu, kdy firma Nokian u devítky vybírala z 28 odlišných designů, jenž otestovala na více než sedmi tisících prototypů.

Pokud se nicméně již začínáte tetelit blahem, že svůj vůz na další týdny, kdy by české silnice měly opět zmizet pod ledovým příkrovem, osadíte právě novými pneumatikami, musíme vás zarazit. Tento typ obutí je totiž u nás bohužel zakázaný. Nabízen tedy bude ve Skandinávii, ve Spojených státech a Kanadě. Kromě toho pak zamíří i do Ruska, kde však bude k mání specializovaný typ Hakkapeliitta 10p. Mimo to pak Nokian ještě chystá provedení pro elektromobily, ani to ale nebude pro nás.

Nokian představil novou pneumatiku s hřeby Hakkapeliitta 10, jenž se chlubí hlavně specifickým designem hřebů. U nás je bohužel zakázaná. Foto: Nokian



Firma říká, že nové obutí podrobila velmi náročnému testování a výsledkem má být bezprecedentní přilnavost v zimních podmínkách. Foto: Nokian

Zdroj: Nokian

Petr Prokopec