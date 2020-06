Největší bublina na akciovém trhu už není Tesla, šéf nástupce se chová jako Elon Musk před 5 hodinami | Petr Prokopec

Za největší bublinu na americkém trhu s akcemi dosud platila Tesla, která má hodnotu skoro jako Toyota i při dlouhodobé vysoké ztrátovosti a zlomkové velikosti. Teď ale našla přemožitele, firmu Nikola. A její šéf píchání do bubliny nesnáší stejně jako Elon Musk.

Pravda bolí. Zažil to každý z nás a nejinak je tomu v případě Trevora Miltona, zakladatel a šéfa společnosti Nikola. Ten aktuálně Twitteru spustil útočnou kampaň na novináře Edwarda Ludlowa z Bloomberg, který ve svém článku připomněl premiéru vodíkového tahače Nikola One. Ludlow ve něm tvrdí, že Miltona v roce 2016 značně přeháněl o tom, co stroj dovede a lhal o tom, že je plně funkční. To Miltona rozběsnilo natolik, že dokonce povolal do útoku i právníky. Jak ale již asi tušíte, Ludlow napsal jen pravdu, která bolí.

Pro podrobnosti se musíme vrátit zpět do prosince 2016. Tehdy se před publikem za doprovodu dramatické hudby objevil prototyp vodíkového tahače. Firma jej obehnala řetězem, neboť dle Miltona byl „plně funkční. Museli jsme proto zabránit lidem, aby s ním odjeli.“ Posléze pak šéf Nikoly ještě dodal, že tahač ani v nejmenším nebyl na pódium dostrkán, nýbrž dorazil po vlastní ose. Nicméně podle jiných zdrojů byl vůz nepojízdný.

Paradoxně přesně to skutečnost následně potvrdil i Milton. Z bezpečnostních důvodů nebyly ve voze motory. „Tahač neměl ani palivové články. Nikdy jsme netvrdili, že je měl,“ uvedl šéf firmy Nikola s tím, že rozhodně nikoho nepodvedl. Poté ovšem nelze pochopit, proč se aktuálně tak moc zlobí. Ludlow totiž nenapsal nic jiného než přesně toto. Tahač One skutečně nebyl v roce 2016 během své premiéry funkční a Milton zřejmě přeháněl proto, aby více zaujal potenciální investory.

Milton tak ve svých reakcích začíná připomínat Elona Muska, který taktéž bere jakýkoliv útok proti Tesle až příliš osobně. Zároveň ohlašuje termíny, které následně nikdy nejsou dodrženy. To je vlastní i Miltonovi, který v onom roce 2016 přislíbil, že letos se rozjedou dodávky. S těmi ovšem nelze počítat, místo toho firma nyní počítá s prvními příjmy z prodeje čehokoli až v roce 2023.

Nikola tak nemá žádný hotový produkt, nemá žádnou továrnou a během tří let ani nehodlá nic prodávat. Někteří investoři však i přesto mají ve firmu Nikola slepou víru, která vyústila v její úvodní tržní kapitalizaci dosahující 26 miliard dolarů (cca 619 mld. Kč). Není tedy divu, že je Nikola v tuto chvíli považována za ještě větší bublinu než Tesla - ta je sice na svém poli relativně úspěšná, ale stěží tak, aby mohlo o jít o mnohonásobně cennější firmu, než je celý koncern VW. Nikola je pak touto optikou hodnotnější než třeba celý Ford, i když roky nemá zaznamenat ani jakýkoli větší obrat, natož pak zisk.

Hodnota firmy je tak založena pouze na víře v budoucnost, kterou jakékoli zpochybňování dosavadních kroků Nikoly pochopitelně snižuje a přidává polínka do ohně už tak velkých otazníků, které se nad hodnotou společnosti vznášejí. A pokud se šéf Nikoly tak moc zlobí pro zopakování toho, co dříve sám řekl, pak se musíme ptát, zda toho firma ve skutečnosti nemá ještě méně, než se dosud zdálo.

Ať tak či onak, Bloomberg se prý nyní již nového interview nedočká. A Ludlow měl dle Miltona zostudit veškeré novináře, načež by měl být vyhozen. On i agentura se pak navíc mají dočkat soudního sporu, během kterého z nich Milton vytříská i ten poslední haléř. Tomu se ale s ohledem na výše zmíněné dá jen těžko věřit.

Když se vodíkový tahač Nikola One objevil v roce 2016, funkční nebyl ani náhodou. I kdyby jen z bezpečnostních důvodů



V pohybu se objevil až o dva roky později, i přesto se ale šéf firmy Trevor Milton nyní pro pravdu zlobí a hrozí soudem

Zdroj: Jalopnik, Bloomberg

Petr Prokopec