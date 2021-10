Ford do zadních světel ukryl funkci, před níž bledne celé Simply Clever Škody před 3 hodinami | Petr Prokopec

Světla tradičně slouží k tomu, abyste viděli a byli viděni, v případě těch zadních jde hlavně o to druhé. Dát jim jinou funkci krom blikačů či brzdových světel se zdá být nemožné, Ford to ale zvládl a informuje skrze ně o zbývající nosnosti.

Světlomety měly v automobilové branži po dlouhou dobu jen pár tradičních funkcí, zejména pak osvětlit prostor okolo vozu a upozorňovat ostatní. Na tom jistě nebylo nic špatného, stejně tak se ale nelze divit výrobcům, že pro ně hledali i další využití. Jedno z podstatných přišlo někdy v 90. letech minulého století, kdy se začalo světem šířit centrální a hlavně dálkové zamykání. Automobilky s touto technologií spárovaly právě světlomety, které se po stisknutí příslušného tlačítka rozblikají a dají tak vizuálně najevo, že jste vůz zamkli či odemkli.

V posledních letech je ovšem na světla upínána daleko větší pozornost, zejména proto, že někdejší halogeny a posléze xenony začaly nahrazovat LEDky či dokonce organické diody. Díky nim totiž světlomety rázem mohou fungovat i jako komunikační nástroj, neboť jednotlivé segmenty lze dle potřeby utlumit či rozjasnit. Zároveň je vám k dispozici jakákoliv barva, načež snadno můžete pomalu každý roh vozu proměnit v diskotéku zářící do daleka. Takový Ford ovšem nezamířil zábavním směrem, nýbrž tím praktickým. A vlastně pro to ani nic extra moderního nepotřeboval.

Od letošního léta je tak možné osadit pick-up F-150 nový systémem Onboard Scales, který v reálném čase odhaduje hmotnost nákladu na korbě. Majiteli přitom o zátěži dává vědět hned trojím způsobem, ve dvou případech ale nejde o nic až tak objevného. Máme tu totiž ukazatel na středové obrazovce multimédií, stejně jako aplikaci FordPass, která vás o hmotnosti nákladu informuje na mobilním telefonu. Ovšem třetí varianta je zajímavou novinkou.

Spojitost má pochopitelně se světly, a to těmi zadními. Do těch Ford integroval diodový ukazatel podobný tomu, jenž vám třeba u mobilu zobrazuje stav baterie. V případě korby nejprodávanějšího a také nejkradenějšího vozu Ameriky pak platí, že čím více vůz zatížíte, tím více LEDek se rozsvítí. To je vskutku geniální, a jakkoliv Ford dodává, že systém měří náklad jen přibližně a nikoliv přesně, stále jde o příjemnou pomůcku - vše máte neustále na očích v průběhu nakládání a nemusíte se dívat ani dovnitř vozu, ani na mobil.

Modrý ovál navíc nezůstal jen na půli cesty, ale vše dotáhl do konce. Diody tedy reagují i na přetížení, přičemž v takovém případě se ty vrchní rozblikají. Pokud se pak navíc zvenčí přesunete do kabiny, můžete v rámci palubního menu současný náklad vyresetovat. Následně pak můžete alespoň přibližně zvážit další položky, které se rozhodnete ještě na korbu přihodit. I při vynulování systému nicméně stále platí, že světla vám dají najevo případné přešvihnutí maximální kapacity.

Lze už jen dodat, že technologie Onboard Scales vychází z dat senzorů, které zároveň využívá i chytré zavěšení. To na základě povrchu dokáže přitvrdit či naopak změkčit tlumiče, aby nerovnosti přenášené do kabiny byly co nejnižší. Pochopitelně reaguje i na různorodé zatížení korby, stejně jako je uzpůsobeno tažení přívěsů. Jakmile tedy zvolíte příslušný jízdní režim, uzpůsobí se reakce pick-upu i dodatečnému nákladu na vozíku za ním.

