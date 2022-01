Prodeje Fordu se rychle propadají na celém světě, nové Mondeo může být poslední nadějí na zvrat před 5 hodinami | Petr Miler

Až pohled na tvrdá čísla ukazuje, jak špatně na tom Ford je. Nefunguje pro něj prodejně prakticky nic a v Číně si prožívá hotové peklo. Ještě v roce 2016 prodal skoro 1 milion aut, v roce 2018 to bylo jen 383 tisíc, teď už může jen snít o aspoň čtvrtmilionovém odbytu.

Zlaté časy neprožívá v posledních letech většina automobilek, i mezi těmi neúspěšnými se ale najdou takové, které se propadají více než jiné. Snad nejhůře je na tom z velkých značek Ford, který jako by se neměl čeho chytit.

Americká automobilka dnes žije v podstatě jen díky domácímu na trhu, na kterém je navíc úspěšná jen s několika málo modely. Jinak už tomu ani být nemůže, neboť v podstatě všechny typy krom SUV a pick-upů poslala nebo pošle do důchodu. Je to riskantní sázka na jednu kartu, která může a nemusí fungovat, zatím se ale modrý ovál nemá z čeho radovat - loni prodal v USA dle svých vlastních čísel 1 804 824 milionu aut, což je nejméně od roku 2010. Navíc jde o meziroční pokles o dalších 6,5 procenta, zatímco celý trh šel o 3,4 % nahoru.

To nezní dobře, přesto je to výsledek, se kterým může být spokojen. V Evropě loni prodal podle dat asociace ACEA pouhých 394 967 vozů, což je mizérie, která v historických tabulkách nemá obdoby, kam až statistiky dohlédnou - skoro 1,6 milionu aut prodaných za rok ještě začátkem 90. let ale pořád vidí dobře. Dokonalé fiasko je přesto třeba hledat jinde, v Číně.

Tamní trh je už po léta tím největším na světě a také Ford si z něj svého času udělal výživné odbytiště. Jeho 951 396 prodaných vozů v roce 2016 podle dat tamní asociace CAAM znamenalo jasně druhý největší trh po Spojených státech. Kdeže ale tyto sněhy jsou - už v roce 2016 padli Američané v Číně na 383 485 prodaných aut a z téměř 4,5procentního podílu na trhu o tři roky dříve bylo rázem jen 1,65 %. A i poté šel jen dolů. V posledním roce neprodal Ford za velkou zdí ani 250 tisíc vozů ročně a tržní podíl se smrskl na 1,18 %.

Jestliže Ford v předchozích letech přicházel o hodně, loni už přišel skoro o vše. V Číně jej může zachránit už snad jen nové Mondeo, které paradoxně dedikoval tomuto trhu, ačkoli na něm aktuálně prodává ještě méně aut než v Evropě. A není v tom samo, pouze pro Číňany je třeba i crossover Evos. Pokud tahle sázka nevyjde a Ford bude dál padat i na americkém trhu, kde lidé mohou začít dávat ruce pryč od velkých aut, modrý ovál bez vnější podpory také nemusí přežít.

Ford v Číně vyrábí spoustu zvláštních modelů pro tamní trh, nejčerstvěji jen pro Číňany odhalil novou generaci Mondea. Je to pozoruhodné, neboť se mu tam i přesto daří stále méně, loni prodal za velkou zdí pouhých 248 tisíc aut. Foto: Ford

