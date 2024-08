Ford má nového šéfa designu. I s tím, co je za ním, na něj ve stínu mdlých novinek čeká hodně práce před 4 hodinami | Petr Prokopec

Pohled na bizarnosti typu Explorer či Capri naznačuje, že výměna na této pozici měla přijít už dávno, ale lepší pozdě nežli později. Todd Willing rozhodně má šanci směřování automobilky změnit, nejznámější dílo tohoto muže dává jeho kreativitě palec nahoru.

Každému se líbí něco jiného, ostatně ne nadarmo se říká, že někdo má rád holky a jiný vdolky. Platí to i v automobilové branži, kde design té které novinky může řadu lidí oslovit, stejně jako odradit. Proto je ostatně schvalování vzhledu náročným procesem, jenž probíhá v mnoha kolech. A jelikož si výrobci nikdy dopředu nejsou jisti výsledkem, často napřed jako průzkumnou sondu představí koncept, který má ověřit, zda se zákazníci budou před showroomy šikovat, nebo se jim budou vyhýbat oklikou.

Pohled na nabídku Fordu prakticky ihned nabízí jedno z vysvětlení, proč modrý ovál v posledních letech tak moc strádá. Úvodní dvojici totiž tvoří dva nové elektromobily Explorer a Capri. Jakkoli ale v případě druhého zmíněného došlo na vzkříšení pohledného kupé, automobilka jeho název přišpendlila na záď auta, které nejspíš přijde přitažlivé jen jeho autorům. Design Capri je pak sice hezčí než u Exploreru, nicméně i tak mají oba vozy ke krásným hodně daleko.

Nejde nicméně jen o tuto dvojici, jen se ostatně podívejte na modely jako nová Puma, Kuga či Tourneo Courier. I když setrváme u názoru, že pohled na design je velmi osobitou záležitostí, snad jen u Pumy bude palec směřovat spíš nahoru než dolů. Načež je dobrou zprávou, že šéfem globálního designového oddělení modrého oválu se nově stal Todd Willing. Ten u značky začal pracovat v roce 2003, přičemž se podílel na vzhledu Mondea, Fiesty a Focusu z let 2007 až 2010.

Jeho vůbec nejznámější a nejpůsobivější kreací je nicméně novodobý Ford GT. Mimo to je Willing podepsán také pod znovuzrozeným off-roadem Bronco, který též patří mezi povedená díla modrého oválu. Zdá se tedy, že automobilka po odchodu Anthonyho Lo našla dobrou náhradu, se kterou by mohl přijít přitažlivější design. A protože vzhled i nadále prodává, mohl by Ford za pár let skutečně oslovovat více lidí než dnes.

Willing pro značku začal pracovat už jako vysokoškolák, a to díky studentskému programu australského designového centra Fordu v Melbourne. Poté nabral zkušenosti studiem průmyslového designu na Monash Univerzity, než se nechal automobilkou plně angažovat. Z Austrálie se pak přesunul do Michiganu, kde žije s manželkou a třemi dětmi. Kromě Fordu pak bude mít na starosti také design dceřiného luxusního Lincolnu.

Todd Willing začal pro modrý ovál pracovat už jako vysokoškolák. Nově byl jmenován globálním designovým šéfem - s tím, co je za ním, by nabídku značky měl pozdvednout. Foto: Ford

