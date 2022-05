Ford má velký problém, jednomu z jeho největších bestsellerů začaly za jízdy odcházet motory před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Skutečně nejde o nic banálního. Motory zánovních aut se porouchávají tak, že následkem kompletní devastaci nejcennějšího dílu na celém voze. Oprava není možná, nutná je výměna celého motoru.

Když v roce 2021 Ford po pětadvacetileté odmlce vzkřísil model Bronco, nejeden nadšenec zalapal po dechu. Šestá generace totiž působí velmi atraktivně, kromě toho je osazena řadou zajímavých detailů. Stejně jako třeba v případě konkurenčního Jeepu Wrangler můžete odmontovat dveře, ty jsou však bezrámové. Jakmile tedy stáhnete skla, můžete je snadno převážet ve voze, což u Jeepu není možné. Podobných fines je ale daleko více.

Bronco je k dispozici se třemi motory, z nichž základní 2,3litrový čtyřválec produkuje 304 koní. Nad ním je pak usazená 2,7litrová vé-šestka naladěná na 335 koní, zatímco vrchol nabídky dostal třílitrový šestiválec a 406 koní. Oba šestiválce jsou pak k dispozici výlučně s desetistupňovým automatem, zatímco u čtyřválce je možné sáhnout i po sedmistupňovém manuálu. Pohon všech kol je nicméně standardem ve všech třech případech.

Ford s touto novinkou trefil jackpot, zájem je enormní. Nicméně jak se říká, každá mince má dvě strany. Momentálně se naneštěstí pro automobilku začíná projevovat ta temná, a to v souvislosti s prostředním motorem. 2,7litrovému šestiválci totiž začaly za jízdy zapadat ventily, které se následně snadno mohou potkat s písty. To má obvykle za následek fatální poškození hned několika klíčových částí motoru. Oprava pak podle Fordu ani není rozumně možná, místo toho je nutná výměna celé jednotky.

Zajímavé je, že první stížnosti na tento problém jsou datovány minimálně k červenci loňského roku. Za letošek si pak agentuře NHTSA monitorující bezpečnost na amerických silnicích stěžovalo již sedmadvacet majitelů, z nichž ten poslední 3. května oznámil, že „po najetí dvou tisíc mil vozu zapadl ventil. Vůz už dostal novou pohonnou jednotku. Během jízdy se pak zcela vypnul, a to na vnitrostátní dálnici.“

Automobilka o problému pochopitelně ví a uvádí, že „pokud zákazníci zaznamenají problémy, mohou počítat se zárukou na pět let či 60 tisíc mil“. To je jistě potěšující zpráva, daný problém však neřeší. Za tím stojí fakt, že příčiny závady nejsou jednotného rázu. A jak naznačil výše zmíněný majitel, evidentně k nim může docházet opakovaně. To už je pro Ford velký a potenciálně velmi drahý problém.

Jak naznačují majitelé sdružení v různých diskuzních fórech, problémy jsou spojeny hlavně s vozy vyrobenými od května 2021 do října 2021. Podle všeho by přitom za nimi měla stát špatná várka ventilů od dodavatele značky. Zda tomu je ovšem skutečně tak, Ford zatím nepotvrdil.

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec

