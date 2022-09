Ford položil dealerům nůž na krk. Buď zaplatí až 29,5 milionu a vzdají se marží, nebo už neprodají ani elektromobil před 3 hodinami | Petr Prokopec

Situace mezi automobilkami a jejich oficiálními dealery se vyostřuje už nějaký ten pátek, přístup Fordu je ale nový vrchol. Automobilka tlačí své dealery do prodeje elektroaut velmi nevybíravým způsobem, možná jim tak ale ulehčí odmítavé rozhodnutí.

Ford má zejména na neamerických trzích značné potíže. Jeho produkty totiž nejsou konkurenceschopné, za čímž stojí řada špatných strategických rozhodnutí v minulosti. Právě z toho důvodu je modrý ovál jedním z největších zastánců politicky vnucované elektromobility, v podstatě chce takto dostat soupeře z koně divoce vše vsadit na jednu kartu a doufat, že odbyt jinak nepříliš žádaných, tedy elektrických aut mu zajistí umělé omezování nabídky všech ostatních.

Nevěříme tomu, že se to povede, Ford už ale vrhnul kostkami a po této linii pojede dál, dokud jí sám bude věřit. Začal tedy tímtéž směrem tlačit své dealery, jde na to ovšem docela jinak než konkurenční koncern General Motors. Ten dealerům pod něj spadajících automobilky jako Buick a Cadillac dává miliony za to, že prodej elektrických aut odmítnou, Ford se se svými zastoupením nemazlí.

Odmítnout tedy mohou též, nedostanou ale nic. Pokud se pak budou chtít vydat s automobilkou na elektrické dobrodružství, budou muset platit a ještě přijmout nová pravidla hry, která pro ně nejsou ani trochu výhodná. Automobilka tedy na nedávné konferenci v Las Vegas takřka třem tisícům dealerů ze Spojených států oznámila, že budou muset investovat až 1,2 milionu dolarů (cca 29,5 milionu Kč), pokud hodlají zůstat na elektrické palubě. A pokud se k této investici odhodlají, pak ještě budou muset akceptovat, že vlastně nebudou prodejci, ale jen zprostředkovateli - místo prodeje za vlastní ceny budou muset dodávat vozy za podmínek diktovaných automobilkou, kdy jim za prsty uvázne jen zlomek ze současných marží.

Na dlouhé přemýšlení není čas - prodejci musí dát Fordu vědět své rozhodnutí do 31. října. Pokud aktuální termín prošvihnou, další možnost zapojit se do prodeje elektrických aut přijde až v roce 2027, tomu se říká velkorysost.

Automobilka hodlá své budoucí aktivity rozdělit do tří skupin. Divize Ford Pro si vezme na starosti užitkové vozy, zatímco pod Ford Blue Oval budou spadat vozy osazené spalovacím, hybridním či plug-in hybridním pohonem. Ta třetí pak ponese název Model E a zaměřena bude pochopitelně na bateriový pohon. Pokud jej budou chtít prodejci nabízet, pak mají dvě možnosti, jak toho dosáhnout. Tou první je, že vstoupí do klubu Certified, což znamená, že přepracují showroom, jehož součástí bude alespoň jedna dobíjecí stanice DC určená veřejnosti. Náklady na tyto změny se pak mají v průměru pohybovat okolo 500 000 USD (12,3 mil. Kč).

Druhou možností je program zvaný Certified Elite, kde minimem jsou alespoň dvě stanice DC a jedna AC úrovně 2. Ty budou určené zákazníkům, zatímco pro veřejnost musí být vybudována ještě jedna dodatečná DC stanice. Náklady na tyto úpravy pak mají činit až zmíněného 1,2 milionu dolarů (29,5 mil. Kč), přičemž dle Fordu má u obou možností zhruba 90 procent veškerých investic padnout právě na vybudování infrastruktury.

Vtipné je, že šéf divize Model E Marin Gjaja říká, že tímto způsobem se Ford chová ke svým dealerům vlídněji než zmiňovaný GM. Opravdu bychom chtěli potkat jednoho, který si to upřímně myslí. Možná tak ale nakonec svým partnerům usnadňuje negativní rozhodnutí, mimo pár míst, kde jsou elektrická auta mohutně dotována, jim do roku 2027 nic neuteče.

Chcete prodávat elektromobily? Pak vás to vyjde na minimálně 12,3 milionů korun. Nechcete? Pak na shledanou v roce 2027. Takto si Ford představuje vlídné chování směrem k dealerům, jistě jsou mu vděční. Foto: Ford

