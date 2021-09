Ford při snaze o záchranu vsadí na osvědčený recept, navzdory očekáváním s ním skóruje před 3 hodinami | Petr Prokopec

Fordu se nedaří a má-li zejména v Evropě přežít, potřebuje prodejní hity. Ty překvapivě nachází v modelech, pro které k nepochopení publika použil slavné názvy jako Puma či Mustang. A tak v tom bude pokračovat.

O takovém Volkswagenu Golf slyšel snad i ten poslední Křovák z té nejzapadlejší africké vísky. Není to až tak překvapivé, koneckonců tu máme jeden z nejprodávanějších modelů v historii, který se poprvé představil již v roce 1974. Základy německé ikony jsou tak opravdu pevné, načež byla prakticky jistota, že dům na nich vystavený nezničí jakákoliv bouře. VW se nicméně rozhodl, že této tradiční ikoně dá pozvolna sbohem a na její místo dosadí nový elektrický hatchback ID.3. Ten však tak úspěšný není, mimo jiné i proto, že si jej nikdo nemůže spojit s jistotami, představuje spíše velkou neznámou.

Němci přitom původně počítali s tím, že rodinou ID nahradí svá auta s mnohem prozaičtějšími názvy i zavedenou historií. Ovšem publikum jim dalo jasně najevo, že tato strategie ho příliš neláká. A při pohledu na odcházející zákazníky i Volkswagen nakonec nabídne elektrická auta s tradičnějšími názvy, jimž pouze přidá písmenko „e“, jako tomu bylo třeba v případě předchozího modelu e-Golf. S těmi má totiž každý asociovanou i značku, stejně jako jisté standardy. Obchody se tak v daném případě uzavírají daleko lépe a snadněji, než je tomu u vlastně poněkud anonymního ID.3.

S touto strategií již nějakou dobu pracuje Ford, pro který se jedná o jeden z mála úspěšných kroků posledních let. Mustang Mach-E je totiž relativně úspěšný zejména proto, že staví na názvu legendárního vozu, který Amerika bere pomalu jako národní poklad. První generace byly snem našich dědů, ty následující oslovily naše otce. Nyní tu máme elektrický pohon, který je zaměřen na stávající třicátníky odkojené zadními sedadly spalovacích variant. Vskutku tedy není překvapivé, že si tito lidé kupují nástupce vozu, se kterým toho tolik zažili a o kterém toho tolik slyšeli, když s ním fakticky nemají vůbec nic společného.

Byl by Ford úspěšný i ve chvíli, kdyby přišel s modelem ID.3? To je otázkou, není ale nemístné myslet si, že ne. Nemělo by nás tedy zaskočit, že značka nehodlá s využíváním ikonických názvů skončit. A nebude jimi navazovat jen na stávající portfolio, návratu ze záhrobí se mají dočkat i další velká jména. Potvrdil to alespoň evropský designový šéf značky Murat Gueler, jakkoliv neupřesnil, o jaká konkrétně půjde.

„Branže prochází nejšílenějšími časy, jaké jsem zažil od chvíle, kdy jsem do ní před dvaceti lety vstoupil. Nikdy jsem neviděl tak rozmělněný trh, jako nyní. Zákazníci jsou tak neustále bombardováni novými produkty a informacemi. Mnoho jich přichází z Číny, která je velmi konkurenceschopná, stejně jako jsou konkurenceschopní i Korejci, který mají překrásný design a špičkovou technologii. Otázkou pro výrobce typu Fordu tedy je, jaká je jejich stávající pozice?“ ptá se Gueler.

„Myslím, že naším trumfem jsou názvy z minulosti, které můžeme nalepit na nový produkt a udělat jej tak emotivním. Bude moci vyprávět příběh, jaký žádná jiná značka nebude mít k dispozici,“ uvedl Gueler. A jakkoli to zní bizarně, má nejspíše pravdu. S trochou nadsázky můžeme říci, že auta se „obsahově vyprazdňují” a v záplavě podobných produktů mohou dělítko mezi úspěchem a neúspěchem představovat povrchnosti. Pokud se vrátí do prodeje vozy jako Capri, Cortina, Sierra nebo Escort, stoprocentně půjde o více sledované modely, než jaké může odhalit většina konkurence.

