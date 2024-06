Ford přiznal, že na sedanech prodělal miliardy. Přesto přemýšlí, že by na nich prodělal ještě o řád větší peníze včera | Petr Prokopec

Modrý ovál má všech podstatné informace na talíři. Ví, s čím neuspěl, stejně tak nyní vidí, že jeho nové Mondeo je hit, protože za dobré peníze nabízí spoustu muziky. Přesto návrat podobného modelu do USA či Evropy zvažuje jen s elektrickým pohonem?

Šéf Fordu Jim Farley se během nedávného podcastu amerického novináře Matta Farraha opravdu rozpovídal. Zmínil kupříkladu, že kvůli koupi originálního britského roadsteru AC Cobra používajícího osmiválec modrého oválu svého času dokonce zastavil svůj dům. To je krok hodný skutečného automobilového nadšence, jímž Farley rozhodně je. Za svou oblíbenou víkendovou kratochvíli ostatně považuje závodění, přičemž za volantem historických speciálů pravidelně dosahuje velmi hezkých umístění.

Díky tomu jsme Farleymu byli ochotni odpustit jeho elektrický zápal, nakonec ani nešlo o jeho původní iniciativu. S takovým směřováním totiž začali již jeho předchůdci Fields a Hackett, Farley tak vlastně jen dotahoval již rozpracované. A protože právě on zavelel k opětovnému přesunu investic směrem ke spalovací a hybridní technice, zdálo se, že bateriový pohon zase tak moc nemusí. Jenže během onoho hodinového povídání zazněly také informace, kvůli nimž váš respekt k Farleymu nejspíš opět trochu uvadne.

Dvaašedesátiletý manažer totiž uvedl, že Ford zvažuje návrat mezi výrobce sedanů. Tento segment automobilka opustila poměrně nedávno, když poslala přes palubu modely jako Taurus, Fusion či Mondeo. Tedy ve Státech a Evropě, v Číně se poslední zmíněný model prodává dále, dokonce ve zcela nové generaci. A jde o nemalý hit, ostatně i proto automobilka spřízněný crossover Evos přejmenovala na Mondeo Sport, aby navýšila jeho šanci na vlídnější přijetí publikem.

Zamíří tedy tento vůz i na trhy v Americe a v Evropě? S tím bohužel počítat nemůžeme, byť sedan se možná do globální nabídky Fordu skutečně vrátí. Ovšem případně jako elektromobil, a to z prostého důvodu. „Sedany jsou velmi aerodynamické,“ říká dnes Farley. Něco takového by do jisté míry mělo vykompenzovat vysoké ceny baterií, neboť Ford by mohl použít menší paket než třeba u SUV, aniž by došlo k razantnímu poklesu dojezdu. Jenže ani tak by novinka nebyla dostupná a už vůbec ne zisková.

Farley přiznal, že „důvod, proč v Americe již neprodáváme sedany, je velmi prostý. Tratili jsme na nich miliardy a nejsme v pozici, abychom dále dosahovali takových ztrát“. Proč chce ale poté riskovat ještě větší prodělek, neboť elektrický pohon atraktivitu těchto aut nezvýší v žádném ohledu, je nám záhadou. Bateriový program Fordu je ostatně všechno jiné, jen ne úspěšný. Automobilka přitom i na elektrických SUV prodělává přes 120 miliard za rok, a to jde o karosářský styl, který je zákazníky obecně preferován.

Šéfa modrého oválu tak lze vnímat nejen jako nadšence, ale rovněž jako ženu, která je schopna z miliardáře udělat milionáře z ryzího rozmaru. Při ceně od 470 tisíc korun by přitom spalovací čínské Mondeo bylo hitem všude už proto, že za danou cenu nabízí ne zrovna malých 240 koní. Elektromobil by pak sice jistě byl alespoň dvakrát výkonnější, ovšem v takové chvíli minimálně třikrát dražší. O bestseller by tak nešlo, o ziskový vůz už vůbec ne.

Podívejte se, co automobilka od 470 tisíc korun nabízí v Číně. Za něco takové by Evropané a Američané možná i vraždili, mají však smůlu. Pokud se totiž značka na těchto trzích k sedanům vrátí, bude u toho elektrický pohon. A to stěží přinese úspěch. Foto: Ford

