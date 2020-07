Ford ukryl do svého nového SUV řadu šifer a odkazů, kterých si zprvu málokdo všiml před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Vskutku mimořádně promyšleným se zdá být nový potenciální superhit Fordu. V případě nového Bronca došlo nejen na řadu praktických vychytávek, ale i skrytých šifer, odkazů a legrácek.

Šestou generaci Fordu Bronco jsme si mohli detailně představit včera. Pro americkou automobilku se jedná o stěžejní model, kterým chce oslovovat řadu lidí, kteří se za volantem předchozích verzí učili řídit. A jelikož nostalgie i v tomto směru funguje neskutečným způsobem, láska k off-roadu z většiny publika dosud nevyprchala. Nyní ji navíc modrý ovál ještě umocnil moderní interpretací, která má přitáhnout i spoustu nových klientů.

Vůz tak přináší dosud nevídané prvky jako třeba otvory ve dveřích, které nejsou nijak zasklené. A pokud vám takový vánek nestačí, lze dveře, stejně jako střechu úplně odendat. Ford si nicméně chtěl být jist, že udeří na emocionální strunu s maximálním účinkem. Proto nové Bronco napěchoval také řadou šifer, vtípků a odkazů na předchozí generace, jak někdy automobilky mají ve zvyku. První takový se skrývá v čelních světlech, která jsou kruhová a do nichž zasahují směrovky. Přesně tímto designem se přitom pyšnil originál z roku 1965. Pro automobilku pak evidentně byl stěžejní, proto jej přenesla i na startovací tlačítko do kabiny.

Stěžejní je pak evidentně také ikona koně vykopávajícího zadní končetiny, která zdobí exteriér i kabinu. Ford zatím nepotvrdil, kolik takových log celkově najdeme, ovšem dodal, že emblém modrého oválu je tu pouze jeden, a to vedle zadního světla. Samotný nápis Ford pak na první pohled chybí zcela, ukáže se až při vysunutí druhé podlahy, jakési prodloužené nákladové plochy v zavazadelníku. Použitý font pak odkazuje na označení, které měl originál na zádi.

Když jsme již naťukli koncové lampy, je třeba dodat, že ta nesou podobu písmene „B“, ač to není hned úplně jasně patrné. Je to přitom nejen reminiscence na název vozu, ale také snaha o maximální odlišení vůči Jeepu Wrangler, který je vnímán jako největší soupeř. Ford se mu ovšem hodlá postavit i světlou výškou, která je o 20 milimetrů velkorysejší než u konkurence. Navíc daných 294 mm je totéž číslo, jaké nabízela také první generace.

Ještě než se definitivně usadíme v kabině, je třeba poukázat na čelní partie. Konkrétně pak na rohy kapoty motoru, které zdobí plastové výlisky. Ty slouží v náročném terénu, kdy má řidič snížený výhled, k určování směru jízdy. Zároveň jde ale také o poutka, k nimž lze přiložit náklad převážený na střeše. Sejmutí střešních panelů pak pro změnu odhalí nápis Bronco na liště propojující koncové sloupky.

Uvnitř lze kromě již zmíněného upozornit na viditelné šrouby, dle kterých mohou majitelé poznat, které konkrétní prvky mohou zaměnit za jiné. V případě volby desetistupňového automatu pak pod logem koně narazí na americkou vlajku, jenž má umocnit národní hrdost, hned vedle je pak volič jízdních režimů zvaný G.O.A.T. Jde přitom o odkaz na přezdívku Go Over Any Terrain, jíž dostal originál.

Odkazy na první generaci Ford tedy rozhodně nešetřil, ostatně jednu zabudoval i do palubního menu. Pokud se totiž vydáte do terénu, ukáže vám inklinometr, v jakém náklonu se zrovna nacházíte. Není u toho však ikonka novinky, nýbrž jejího původního předobrazu. Nové Bronco je tedy dokonalým mixem moderny a nostalgie, jenž může zafungovat více než u jakéhokoliv jiného vozu snažícího se těžit z vlastní minulosti.

Nový Ford Bronco je napěchován rozličnými šiframi a odkazy na jeho předchozí generace, pár příkladů za všechny: Startovací tlačítko má tvar předních světel. Foto: Ford



Na volič automatu resp. hlavici řadící páky si krom loga modelu našla cestu americká vlajka. Foto: Ford



Kdysi tak typické označení Fordů na zádi velkými písmeny schovala automobilka alespoň do druhé podlahy zavazadelníku. Foto: Ford



Vzhledem k drsnému stylu auta Američané tak trochu žertují s nápisem „No Step” (Nestoupat) známým spíše z letadel, který zdobí loketní opěrku. Foto: Ford



Ne každý si všiml, že zadní světla mají tvar písmene B - jako Bronco, samozřejmě. Foto: Ford



Nový Ford Bronco se světu představil včera. Foto: Ford

Zdroj: Motor1, Car and Driver

Petr Prokopec