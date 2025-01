Ford zjistil, že jen s drahými auty to nepůjde, teď vsadí na ta levná. Ještě pár kroků ale musí udělat před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Modrý ovál byl po celé jedno století spojován s dostupností a praktičností, poté ale někomu z vedení přeskočilo a začal mít dojem, že uspěje s auty drahými a současně hůř použitelnými. Dnes už Ford ví, že to byl nesmysl, zpátky na zem se ale nevrací dost rychle.

Automobilka Ford byla založena v červnu roku 1903 a byl z toho kasovní trhák, jaký svět do té doby nepoznal. Už v roce 1914 totiž vyráběl víc aut než všechny ostatní automobilky dohromady. Za to vděčil jedinému vozu, Modelu T. U něj automobilka přikročila jako první k pásové výrobě, načež z montážní linky sjížděl nový exemplář každých 93 minut místo předchozích 12,5 hodiny. To Fordu umožnilo snížit cenu, která následně vedla k tak obřímu zájmu, že automobilka v letech 1917 až 1923 nemusela nakupovat žádnou inzerci. Její tempo navíc neustávalo, v roce 1925 tak dennodenně vznikalo devět až deset tisíc aut, které se prodávaly po 260 dolarech, což je ekvivalent dnešních 110 tisíc korun.

Po následujících zhruba 90 let se Ford držel osvědčené strategie, milionům lidí po celém světě tak každoročně prodával dostupná „normální” auta. A zaujal tím i nás, mezi členy redakce není nikdo, kdo by si aspoň jeden Ford v životě nekoupil. Ale kdy to bylo naposledy? Modrý ovál je na sestupné tendenci už hodně dlouho, přesto se u něj ještě před pár léty dal udělat solidní obchod. Dnes už to snad ani není možné a jeho prodeje vypadají podle toho - jsou dnes na historicky nejnižších hodnotách a bezvýznamnými se zdají být už i z pohledu Škody.

Vedení automobilky si totiž před několika léty řeklo... My vlastně nevíme, co to bylo. Patrně se mu zdálo, že s mainstreamem jsou spojené moc nízké marže, a tak se zkusí na trhu posunout o pár pater výš. Nešlo tehdy pouze o představení modelů Vignale, nýbrž i změny týkající se standardní části nabídky. Základní verze výbavy totiž zmizely v propadlišti dějin a místo nich se Ford soustředil na vyšší úrovně. Kromě toho pak v nemalé míře začal tlačit na downsizing a elektrifikaci.

S tímto směřováním se modrý ovál neměl šanci dostat jinam než do pekel, což jsme poukazovali od roku 2017, kdy byla představena Fiesta sedmé generace. U ní totiž došlo na tak velký cenový skok, že většina předchozích zákazníků začala ztrácet zájem. To vedlo ke konci oblíbeného hatchbacku, přičemž Ford se stále vznášel v oblacích a na veřejnosti s nadšením mluvil o tom, jak lidé sice odmítají koupit vůz za půl milionu korun s velkou využitelností, ale jak mu utrhají ruce kvůli třikrát čtyřikrát dražším a přitom méně praktickým elektromobilům. Tohle přišlo na přetřes v roce 2021.

Takový plán vyjít nemohl, a tak ani nevyšel. Vedení firmy dnes lituje, že s ním kdy začalo a označuje ho za pitomou vizi, dosud jsme ale nikoho neviděli tato slova obrátit v razantní činy. Nyní by ale Ford měl podle zjištění Auto News konečně začít nabízet to, po čem lidé skutečně touží. Značka se totiž hodlá zaměřit na vyšší produkci nižších úrovní výbavy u modelů jako Escape, Explorer či F-150. V případě Fordu Bronco pak dokonce již na změny došlo, stupeň Base se totiž pro letošek vrací do prodeje. Jenže zatímco předloni startoval na 34 890 dolarech (cca 838 tisíc Kč), nyní bude k mání od 37 995 USD (asi 913 tisíc Kč), což je blíž k druhé úrovni nabízené za 39 630 USD (cca 952 tisíc Kč).

Je navíc třeba dodat, že třeba Bronco Sport a Maverick se vyrábí v Mexiku, načež mohou být zakrátko zatíženy dovozními cly, pokud je znovuzvolený americký prezident Donald Trump skutečně zavede. Escape, který je k dispozici od 29 495 USD (cca 709 tisíc Kč), má navíc letos zmizet z trhu. Přesto Ford míří správným směrem, ale kam se reálně dostal?

Ač se tedy vedení Fordu evidentně rozsvítilo, je ve svých krocích až zoufale pomalé a dané změny nejsou dostatečné. Pokud modrý ovál chce znovu bodovat, musí odpískat ztrátové elektrické nesmysly prodávané po kusech a vrátit zpátky do prodeje normální modely za ceny, které jeho klientela bude ochotna akceptovat. Má jí pořád dost, nesmí na ni ale dál kašlat, jako to dělal v uplynulých letech.

Něco nám ovšem říká, že tohle se nestane. Automobilka bude víc mluvit než jednat a doufat, že splnění 110procentní splnění plánu elektrické modelové pětiletky mu zajistí prosperitu. Mezitím bude jen vylepšovat své výsledky výhodnějším prodejem žádaných modelů, které v jeho nabídce stále přežívají, a doufat v zázrak. Rádi se budeme mýlit, bylo by ale naivní myslet si něco jiného, takto Ford zkrátka v poslední době uvažuje

Ford Capri za 1 196 900 Kč jako spása prodejů? Tak určitě... Foto: Ford



Ford by víc bodoval třeba s Broncem, které nyní bude v USA k dispozici od 913 tisíc korun. To nezní nejhůř, v Evropě ale toto SUV dál pořídíte od 1,6 milionu korun, ani to není definice dostupného autu. Foto: Ford

Zdroje: Auto News, Ford

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.