Francouzi chystají tečku za tím nejlepším, co v posledních letech dělají, pak přijde jen „elektrická potopa“

Vydobyl si respekt i u velmi náročné klientely, přesto to má spočítané a jeho poslední štace se ukáže za pár týdnů v Tokiu. Spolu s Méganem RS pak k ledu zamíří i dvě ikonická písmena.

Na počátku 90. let minulého století se Renault rozhodl, že značka Alpine již nikomu nic neříká. Bez milosti jí proto poslal k ledu a místo toho začal v továrně v Dieppe produkovat vozy označené dnes již ikonickou dvojicí písmen RS. Ta odkazovala na divizi Renault Sport, pod jejíž taktovkou dorazilo nejprve Clio RS a následně i Mégane RS. Druhý zmíněný se přitom prakticky ihned stal legendou, neboť Francouzům se povedlo dokonale sladit pohonné ústrojí a podvozek. Na vůz pak navíc nasadili i velmi příznivou cenu.

Druhá generace Renaultu Mégane RS dorazila v roce 2010, přičemž automobilka vyšší výkon doprovodila méně kontroverzním designem. Aby toho navíc nebylo málo, francouzský hot hatch přepsal řadu rekordů na mnoha závodních tratích. O limitované edice se tak publikum doslova pralo. O to větší šok nicméně přišel ve chvíli, kdy se začalo mluvit o nástupci. Ten měl totiž dát vale jak osvědčenému dvoulitrovému motoru, tak i manuální převodovce. Pravdivé však nakonec byly jen zmínky o agregátu.

Jak se nicméně říká, vše hezké jednou končí. Nejinak je tomu bohužel i v tomto případě. Renault se totiž rozhodl, že jeho budoucnost leží v elektrifikaci, a to přesto, že většina jeho zákazníků si bateriová auta nemůže dovolit. Automobilka kvůli tomu obětovala hlavně onu divizi Renault Sport, na jejíž místo dosadila znovuzrozené Alpine. Clio RS si díky tomu již nekoupíte, zakrátko ovšem skončí i Mégane RS. Značka totiž momentálně oznámila příchod labutí písně.

Na lednovém autosalonu v Tokiu by se tedy měla ukázat nová verze Megane RS Trophy Limited Edition, která by následně měla zamířit do prodeje. Ten nejspíše bude omezen jen na Zemi vycházejícího slunce, přičemž odklon vůči regulérnímu provedení Trophy bude zjevně jen minimální. V tomto ohledu nicméně můžeme jen spekulovat, neboť Francouzi nedali k dispozici žádný fotografický materiál a veškeré informace jsou spojené jen s názvem vozu.

Podle zákulisní šeptandy by nicméně v motorovém prostoru měla svou práci i nadále odvádět přeplňovaná jedna-osma produkující 300 koní a 420 Nm. O přenos výkonu a točivého momentu na přední kola se nejspíše bude starat jak šestistupňový manuál, tak šestistupňový automat EDC. Zda ovšem dojde na 130kilové odlehčení jako u varianty Trophy R, je ve hvězdách. To ostatně platí také o aerodynamických doplňcích, jedinou jistotou tak asi bude odlišná barva laku.

I přestože tedy novinek bude spíše jen poskrovnu a soustředit se budou hlavně na vizuální stránku, měl by Renault Mégane RS Limited Edition zaujmout pevnou pozici v historických tabulkách. Půjde totiž o opravdu vůbec poslední produkt slavné divize. Navíc poslední spalovací, nová éra je, jak jsme již zmínili, spojena se značkou Alpine a elektrifikací. Nastal tedy čas zamáčknout slzu a zaměnit v navigaci adresu showroomů s novými vozy za adresy autobazarů.

Mégane RS se před dvěma lety dočkal lehčího faceliftu, přičemž asi největší novinkou byl příchod digitálního přístrojového štítu. Pod kapotou se ale už mnoho nezměnilo, z nabídky pouze zmizela základní verze naladěná na 280 koní. Foto: Renault

