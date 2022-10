Francouzi nesmyslně elektrifikovali další auto, nemá šanci zaujmout prakticky nikoho před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

S benzinovým či dieselovým motorem je to schopné, praktické a dostupné auto v jakékoli verzi. Po přepřáhnutí na elektrický pohon s bateriemi o kapacitě pouhých 45 kWh nedává žádný smysl.

Svého času jsem strávil kus života v rodinné firmě. Jelikož se počítalo, že nad celým impériem převezmu otěže (a otec i matka jsou ze staré školy), musel jsem si projít veškerými profesemi takříkajíc od píky. Na nějaký ten pátek se tak mým domovem stal Ford Transit, se kterým jsem objížděl celou republiku. Šlo o neskutečný zápřah, neboť týdenní nájezd se pohyboval mezi dvěma a třemi tisíci kilometry. Aby takovou porci bylo možné zvládnout, v některé dny jsem musel vyrážet okolo čtvrté ranní a nevracel jsem se před desátou večerní.

Díky této práci jsem získal spoustu zkušeností s řízením dodávek a plně si uvědomuji, co vše práce řidiče dodávky obnáší. Ne jen z pohledu zaměstnance, ale i zaměstnavatele. Na vozový park jsou totiž kladené nemalé nároky, načež potřebujete auto spolehlivé a zároveň levné. A pochopitelně také úsporné, které zvládnete rychle dotankovat. Jakákoli delší prodleva totiž znamená, že kupříkladu nestihnete dojet do továrny pro nové zboží či zmeškáte obchodního partnera, kterého zavážíte.

Pochybuji, že by něco podobného zažil kterýkoli z politiků či ekologických aktivistů volajících po elektromobilitě. Právě proto parametry prezentované výrobci považují za dostačující, jenže realita je jiná. Zvláště když dojezd je vypočítán v laboratořích a s výjimkou řidiče nezohledňuje jakékoliv zatížení. Já jsem nicméně často musel do nákladového prostoru napěchovat i 800 kilo. Už to je něco, co z politiky a výrobci vychvalovaného elektromobilu dělá nepoužitelný vůz, přitom nejde zdaleka o maximum.

Další novinkou z tohoto ranku, která nemá ani v nejmenším šanci oslnit davy, je Renault Kangoo E-Tech. Francouzi totiž jeden ze svých bestsellerů osadili bateriovým paketem o kapacitě 45 kWh, jenž má zajistit dojezd 285 km. To je opravdu směšná porce, jakkoliv je třeba poznamenat, že zatím nejde o užitkovou verzi, nýbrž o tu osobní. Spíše než zelináře by tedy měla oslovit rodiny, jež pro své ratolesti a zavazadla potřebují více prostoru. Nicméně při onom dojezdu mohou počítat maximálně tak s rozvozem dětí do kroužků.

Kangoo osazené benzinovou jedna-trojkou naladěnou na 100 koní přitom vychází na 590 tisíc korun, zatímco v případě 1,5litrového turbodieselu produkujícího 95 koní si musíte připravit alespoň 630 000 Kč. Nové provedení E-Tech nicméně pod tyto sumy nezamíří ani omylem, spíše lze počítat se startem okolo 900 tisíc korun. To je ovšem příliš velká suma na auto, se kterým v rámci týdenní dovolené u moře strávíte dva dny cestou tam a dva dny cestou zpátky.

Důvodem není pouze omezený dojezd, ale také pomalé dobíjení. Při využití střídavého proudu navýšíte kapacitu z 5 na 80 procent za 2 hodiny a 30 minut, u toho stejnosměrného pak Renault uvádí čas půl hodiny potřebný na prodloužení dojezdu o 170 km. Znovu jde nicméně pouze o teorii, navíc stanice disponující výkonem 80 kW nenajdete všude. V případě domácího wallboxu se 7,4 kW pak bude potřeba, aby Kangoo bylo připojené k síti takřka šest hodin.

Opravdu tedy nechápeme, jak má něco takového rozumně nahradit spalovací verzi. Zvláště když také v jejím případě můžete počítat se zavazadelníkem o objemu 800 litrů, jenž lze navýšit až na 2 500 l, pokud zvolíte možnost vyjímatelné zadní lavice. Na prodejní data jsme tedy opravdu zvědaví. Zatím tak jen dodáme, že pohon dostal na starosti motor naladěný na 122 koní. Jakmile jej nicméně přepnete do eko-režimu, snižuje se výkon na 76 koní a maximálka na 110 km/h.

Renault Kangoo dostal elektrický pohon, s nímž v podstatě nemá šanci zaujmout skoro nikoho. Udávaný dojezd 285 km je zcela nezajímavý, prodejci nicméně za něj budou požadovat majlant. Něco takového neocení ani rodiny, ani živnostníci, kteří by povětšinou jezdili bez zadní lavice. Foto: Renault

Zdroj: Renault

Petr Prokopec

