Honda padá ke dnu. V EU neprodává skoro nic, klíčový model ničí čistka mezi motory před 4 hodinami | Petr Prokopec

Japonská značka ještě na konci předminulé dekády prodávala v Evropě přes čtvrt milionu aut za rok a zažila i tučnější léta. Loni se musela spokojit s pouhými 80 tisíci prodanými auty, nový šéf značky Toshihiro Mibe to má změnit.

Pohled na evropské prodeje Hondy musí fanoušky japonské značky nekonečně rmoutit. Stačí si vzpomenout na rok 2007, kdy automobilka dosáhla svého vrcholu a připsala si 311 801 prodaných vozů. Navíc ani v následujících dvou letech, kdy světem a tedy i starým kontinentem zmítala finanční krize, její prodeje neklesly pod 260 tisíc aut ročně. Zdálo se tedy, že Honda stojí oběma nohama pevně na zemi a nic jí neohrozí. Jak se však ukázalo, šlo pouze o klid před bouří.

Výše zmíněná krize totiž zasáhla Hondu zejména na stěžejním americkém trhu, kde registrace v roce 2009 klesly o takřka dvacet procent. Na stejné úrovni pak navíc zůstaly po následující dvě léta. Značka tak začala utahovat kohoutky, kde se dalo, pročež nejprve ukončila své účinkování ve Formuli 1. Opomíjena byla také modernizace některých modelů, třeba Accord v roce 2011 prošel jen velmi mírným omlazením. Prodeje tak šly dolů a vůz o čtyři léta později definitivně skončil bez nástupce.

S rokem 2016 došlo na lehké vzedmutí zájmu publika, do prodeje totiž dorazila Honda CR-V nové generace. Možná měla i na víc, Japonci se ale rozhodli nabízet v Evropě auta už jen bez dieselových motorů, i když v určitých segmentech zákazníci nadále skoro nic jiného nechtějí. To poslalo tento bestseller dolů a s ním i celou značku - loni pak přišel koronavirus, který prodeje srazil o dalších 34,1 procenta na 81 427 kusů. To je skoro čtvrtina toho, co tu Honda prodala o 13 let dříve.

Pád značky ke dnu je jasně patrný, a tak se ani nedivíme lidem, kteří začali spekulovat o tom, že to japonská automobilka v Evropě definitivně zabalí. Realita je však nakonec jiná. Honda má nového šéfa, pod jehož vedením chce zpět na výsluní. Můžeme se však ptát, zda něco takového je vůbec možné. Značka má co napravovat, a to nikoliv pouze v Evropě, ale také v Americe, kde v hodnocení kvality společností J.D. Power klesla na 27. příčku. O rok dříve byla o 9 příček výš.

Mimo to musí značka zapracovat na ziskové marži, která za posledních devět měsíců loňského roku klesla na pouhých 0,8 procenta. O rok dříve se přitom jednalo o 2,9 procenta. Automobilová divize Hondy tak k celkovému zisku společnosti přispěla jen 8 procenty, zatímco ta motocyklová, se kterou je spojena 12,1procentní zisková marže, má na kontě 52procentní podíl. Bez jednostopých strojů, stejně jako bez těch zemědělských, by na tom firma byla ještě mnohem hůř.

Nemalujme nicméně čerta na zeď, neboť je samozřejmě možné, že nový šéf Toshihiro Mibe má schované mnohé trumfy v rukávech. S jeho jmenováním se navíc automobilka vrací k tradici, dle které je do vedoucí pozice jmenován šéf vývojového oddělení. Mibe ovšem vedl divize zabývající se elektromobilitou, konektivitou a autonomními vozy, což nejsou zrovna továrny na zisky.

Tím se nicméně liší od svého předchůdce, jímž byl Takahiro Hachigo. I ten sice je spojený se značkou několik dekád a původně pracoval jako technik, postupně se však přesunul spíše k úředničině. Zřejmě i proto přišly na řadu ony škrty, které sice byly nutné, ale které nebyly ničím vyvážené. Neklesly tak jen prodeje značky, ale i její reputace, s jejíž nápravou bude mít Mibe asi největší potíže. Uvidíme, jak se mu povede, zázraky na počkání ale nečekejme, tohle bude běh na delší trať.

Honda CR-V je pro značku klíčovým modelem, nicméně její evropské registrace razantně klesají. Nikoliv jen kvůli koronaviru, ale také proto, že vůz již není k mání s dieselem. A zatímco jeho americká verze byla v modernizovaném provedení odhalena již v roce 2019, v případě té evropské dodnes nedorazila ani první fotka faceliftu. Foto: Honda

