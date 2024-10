Honda poprvé ukázala své nové elektrické modely. Svět asi nezmění, ale aspoň nevypadají jako další otylí vepři na kolech včera | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Japonci si od příchodu těchto aut slibují hodně, podobnou píseň, jakou nyní pějí, jsme ale slyšeli už mnohokrát. Vozy tzv. 0 Series působí sympatičtěji než jiné, široce použitelnou mobilitu za rozumné peníze ale nepřinesou ani omylem.

Svého času u nás Honda byla velmi oblíbenou automobilkou, koneckonců třeba v roce 2009 jí v celkovém pořadí výrobců patřila 15. příčka, když po prvních devíti měsících dosáhla na 1 937 prodaných. O pět let později se ale již povedlo ve stejném období prodat 1 365 aut a na letošek zatím připadá jen 1 036 vozů. Lze sice zmínit, že meziroční nárůst je opravdu enormní (+103 %), elektromobily za ním však rozhodně nestojí - s čistě bateriovým pohonem totiž místní zastoupení za letošek prodalo jen 2 vozy, dost možná ještě sobě, ten benzin-elektrický pak vyfasovalo 56 aut.

Japonci přesto doufají, že ještě do konce této dekády se stanou jedním z nejvýznamnějších hráčů na elektrické scéně. Zasadit se o to má hned sedm novinek, které budou spadat do tzv. 0 Series. Zlí jazykové jim hned začali přezdívat 0 Sales, čímž odkazují na nulové prodeje, automobilky ale pomýšlí spíš na nulové emise. Což je nakonec velmi zavádějící tvrzení, někde tomu dokonce říkají lež.

Nechme však stranou, že automobilka drží basu s oficiální rétorikou, a pojďme se raději věnovat oněm chystaným elektromobilům. Ty budou „hubené, lehké a chytré“, říká Honda. Odkázáno je tím kupříkladu na zkrácení převisů o 10 procent. Výška aut by pak neměla přesáhnout 1 400 milimetrů, přičemž zároveň se počítá s redukcí hmotnosti o 100 kg, a to i přesto, že elektromobily mají být osazené autonomním řízením úrovně SAE3, která již majitelům umožní, aby sundali ruce z volantu a oči z vozovky.

Když si přitom uvědomíme, že autonomní technika si s bateriovým pohonem příliš netyká, neboť na svůj provoz potřebuje hodně energie, nejsme si vážně jisti tím, že by třeba jen v Americe mohla Honda prodávat 750 tisíc elektromobilů ročně. Mimo to je třeba počítat s tím, že všechny kamery, radary a senzory s nezbytnou kabeláží přihodí na palubu další kila. Bude tak zapotřebí větších paketů, aby byl zajištěn patřičný dojezd. Něco takového si ale logicky požene nahoru jak hmotnost, tak cenu. Tak či onak kvitujeme, že zejména sedan nevypadá jako další několikatunové SUV, která víc než co jiného připomínají otylé vepře na kolech, atletická vizáž je vozu skutečně vlastní.

Automobilka dále uvádí, že v továrně v Ohiu, kde se od roku 2025 mají tyto vozy vyrábět, zavede nové postupy. Po vzoru Tesly chce kupříkladu přepřáhnout na lisování obřích komponentů, což má výrobní náklady srazit o 35 procent. Zapouzdření baterií pak bude o 6 procent tenčí, ovšem protože se pakety stanou součástí struktury vozu, nebude nikterak kompromitována bezpečnost. Nově vyvinutá zadní náprava pak počítá s o 40 procent menším invertorem.

Mimo to Honda vyvíjí i vlastní software, který bude postupně modernizovat. Nové elektromobily tedy budou konstantně připojené k internetu, aby mohlo docházet na jejich soustavné zlepšování. Což samozřejmě zní hezky, zadarmo to ale nejspíš nebude. Čímž se dostáváme k cenám, u nichž lze čekat cokoli, je ne něco široce dostupného. Ostatně se podívejte na dnešní ceny vesměs hybridních Hond. Chcete slyšet vtip? Prťavý Jazz od 619 900 Kč. Pokud se nyní smějete, vězte, že to nebyla legrace.

Japonská automobilka již pozvala některá média jako Motor Authority, aby vyzkoušela prototypy postavené na bázi modelů CR-V a Accord. Oba vozy překvapily svou rychlostí, zvláště pak ve verzích disponujících dvěma elektromotory, které posílaly shodně 245 koní na přední i zadní nápravu. Vzduchový podvozek se pak staral o příkladný komfort, nicméně jeho přítomnost je jen dalším důkazem toho, že Honda své elektrické novinky jen stěží nabídne levně.

Lze tak sice ocenit, že se Japonci snaží a třeba v rámci oné hmotnosti či výšky jdou správným směrem. Jenže to samo o sobě k úspěchu nepovede, klíčová je cena resp. hodnota za peníze. A tady nečekejme zázraky, sama značka už naznačila, že první vozy 0 Series mezi nejdostupnější patřit nebudou. Jakmile ale budou dražší než konkurence hlavně od Tesly, nelze ani v tom nejbláhovějším snu počítat s vysokými prodeji.

Na prototypy 0 Series sice prší chvála, neboť jsou rychlé i pohodlné, jenže ani Japonci nepočítají s tím, že by první sériové modely byly dostupné. V té chvíli ale lze očekávat zájem blízký jejich označení, tedy prakticky nulový. Foto: Honda

Zdroje: Honda, Motor Authority, Inside EVs

Petr Prokopec

