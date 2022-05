Honda svými posledními kroky udělala z někdejšího bestselleru vůz, po kterém pomalu neštěkne pes před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

„Prodáváte úspěšný produkt a chcete jeho odbyt poslat ke dnu? Zeptejte se mě jak!” mohli by si lidé od Hondy dát na klopy svých sak. Jakkoli to není k smíchu, dělají jeden krok za druhým mířící přesně tím směrem. A náramně bodují.

Kdo chce kam, pomozme mu tam, říká se. A Honda se zjevně rozhodla, že touží být značkou pro hrstku lidí, které od koupě neodradí ani nežádané pohony či přemrštěné ceny, s nimiž nejde hnout o haléř. Japonská automobilka totiž najíždí na politiku, která preference zákazníků upozaďuje za přání politiků, zvyšuje při tom ceny a zamezuje prodejcům jakkoli s nimi hnout.

Patrné je to i u nás, nejdále to ale zatím dotáhla v Austrálii, kde loni jako jedna z vícero automobilek zavedla strategii pevných cen. Automobilky mohou tento přístup obalit jakkoli vzletnými slovy, ve výsledku to ale znamená jediné - zdražení. S cenami, které šlo jednáním snížit, se najednou nedá hnout. A následovalo, co následovat muselo, tedy propad prodejů.

Do tohoto prostředí nyní přichází nový Civic, tedy někdejší firemní bestseller, na jehož pořízení Australanům ještě před dvěma lety stačilo 24 990 AUD (cca 411 tisíc Kč). Nová generace nicméně nyní startuje na 47 200 australských dolarech (asi 777 tisíc Kč), tedy pomalu na dvojnásobku. Nelze se tedy divit tomu, že Civic má velmi blízko k naprostému propadáku.

Nový Civic byl totiž ohlášen již loni v listopadu, kdy automobilka zároveň zmínila, že oproti předchůdci podraží. Za to se zákazníci měli dočkat ultramoderních technologií, naprostého komfortu a fenomenální dynamiky i nízké spotřeby. Na tato lákadla ovšem za daných podmínek prakticky nikdo neskočil, neboť v prosinci bylo prodáno 83 vozů, v lednu 58, v únoru 86, v březnu 58 a v dubnu 61 aut.

Pro představu dodejme, že Civic byl v Austrálii po léta prodejní hit. Vrchol zažil v dubnu 2007, kdy si zákazníci převzali za jediný měsíc 1 180 aut. A není to tak, že by od té doby odbyt jen klesal, ještě v dubnu 2018 bylo prodáno 800 vozů. Během čtyř let se tak Civic propadl o neskutečných 94 procent. Dramatický je ovšem i meziroční 84procentní pád, o téměř veškerý pokles se zkrátka postaraly poslední kroky automobilky.

A není to tak, že by místo Civicu prodávala třeba SUV, i odbyt hitových modelů typu CR-V se propadá. Jsme tedy vskutku zvědavi, zda automobilka svou od pohledu nešťastnou a v praxi nefunkční strategii přehodnotí. S tím druhým ale příliš nepočítáme, neboť automobilka třeba před zavedením pevných cen uváděla, že jde o jediný způsob, jak může na některých trzích přežít. Zatím se však zdá, že jde o nejrychlejší způsob, jak se na nich zabít.

Honda Civic je v Austrálii k mání pouze s jedna-pětkou naladěnou na 178 koní výkonu a 240 Nm točivého momentu. Zákazníci za ni přitom dají v přepočtu nejméně 777 tisíc Kč a prodejce jim nemůže slevit ani haléř. Není divu, že odbyt padl ke dnu. Foto: Honda

Zdroj: Drive

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.