Hra se otočila. Číňané léta kopírovali evropská auta, teď si VW koupil kus čínské značky, aby sám mohl opisovat včera | Petr Prokopec

/ Foto: Xpeng

Jak rychle se někdy věci mohou změnit. Pouhá dekáda stačila k tomu, aby se z Volkswagenu coby automobilky, k níž všichni vzhlíží, stala firma, která bezradně přešlapuje na místě a ze šlamastyky se pokouší dostat akvizicí čínské techniky.

Německé automobilky po dlouhá léta představovaly laťku nastavenou zbytku branže. Třeba takové BMW M3 či Porsche 911 dominovaly ve sportovním segmentu, zatímco v tom luxusním svého přemožitele jen horko těžko sháněl Mercedes-Benz třídy S. A nemuselo jít pouze o vozy prémiových značek, takový Volkswagen Golf dokázal byl po dekády téměř nepřemožitelným králem kompaktů, který v celé jeho komplexnosti nedokázal nikdo napodobit. Právě poslední zmíněná značka ale před pár léty přes varování mnohých absurdně vsadila na elektromobily. A od té doby míří jen dolů.

VW si přitom musel být vědom toho, že lidi, kteří si dosud kupovali skoro nekonečně univerzální modely jako Golf nebo Passat, nemůže se současnými ani elektromobily nikdy plně uspokojit. Zatímco s jeho ikonami nebyl a není problém zdolat půlku Evropy na jednu nádrž a druhou půlku na druhou, přičemž dovnitř se naskládala celá rodina i s domácím mazlíčkem a veškerými zavazadly, v případě elektrických aut zůstala zachována pouze druhá zmíněná vlastnost. Abyste se nicméně dostali přes celý kontinent, je zapotřebí cestu velmi důkladně naplánovat a beztak bude plná strastí.

Elektromobilům s logem VW tedy masy nepropadly. A protože Němci na oltář jejich vývoje obětovali i úroveň svých spalovacích aut, začala jít ke dnu také jejich atraktivita. To nakonec automobilku přimělo ke kroku, který popsané kontroverzi dává smutnou korunu. Zatímco ještě nedávno byl VW vzorem pro celý svět a především pak pro čínské výrobce, kteří jeho vozy s gustem kopírovali, aktuálně s automobilkami z Říše středu uzavírá partnerství, aby vůbec někoho dokázal oslovit s elektrickými auty.

Loni si tak koupil 4,99procentní podíl v čínském Xpengu, s nímž bude sdílet platformu určenou elektromobilům, jak uvádí Reuters. Ve srovnání s MEB má architektura CEA (China Electrical Architecture, to byste nevymysleli) přinést až 40procentní úsporu nákladů, což pochopitelně není málo. Zda z toho budou těžit i Evropané, není jasné, platforma je ale určena primárně čínskému trhu. I to pomáhá zlevnění, jehož část jde na konto 30procentní redukce elektronických kontrolních jednotek, neboť Říše středu není spojena s takovými regulacemi jako Evropa.

Kromě toho tamní klientela neklade až takový důraz na maximální rychlost, daná auta, jenž se mají objevit v roce 2026, tak asfalt zrovna trhat nebudou. Díky tomu není třeba, aby jejich bezpečnost byla na takové úrovni, jako je u aut schopných jezdit přes 200 km/h. I v tomto ohledu jsou ostatně čínské zákony značně benevolentní. Tamní systém měření spotřeby je pak neskutečně velkorysý, načež VW může i při nízké kapacitě baterií přijít s vysokým papírovým dojezdem. Co na tom, že ten nebude reálným nakonec takový nebude ani zamýšlený ekologický přínos, půjde-li o vůz napájený hlavně uhelnou elektřinou.

V podstatě tak stačila pouhá dekáda na to, aby se z premianta stal propadlík, který musí opisovat, aby vůbec prolezl. A to navíc od těch, kteří dřív opisovali od něj. Něco takového je cesta do pekel, ve Wolfsburgu na ní ale přesto „správně” dogmaticky trvají.

ID.3 měl být Golfem pro 21. století, nakonec jde však o jeden z největších propadáků německé automobilky. Foto: Volkswagen



Volkswagen tak raději koupil část čínské automobilky Xpeng, aby si pomohl k lepší „elektrické technice” a stal se znovu konkurenceschopným. Není to tristní? Foto: Xpeng

Petr Prokopec

