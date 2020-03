Hyundai dopřálo své poslední novince zajímavý prvek, není to výdech ani reproduktor 20.3.2020 | Petr Prokopec

Nová Elantra dostala do vínku design protkaný bezpočtem ostrých linek, jenž doplňuje kabina evokující letecký kokpit. V té pak vyniká hlavně element nalevo od volantu.

Hyundai Elantra byla svého času k dostání také na českém trhu, byť v takovém případě jste museli zapomenout na písmeno „E“ v názvu. Postupem času se však i Lantra stala na starém kontinentu minulostí, neboť její povinnosti převzal model i30. Americká kariéra vozu však pokračovala i nadále, a co více, pozvolna začala mířit směrem vzhůru. Jen v období 2013-2016 tak Korejci prodali ve Spojených státech milion exemplářů. Ovšem před dvěma roky přišli s faceliftem, který se dočkal velké kritiky a výsledkem byl i pokles prodejů.

Nyní si tedy můžeme představit zcela novou sedmou generaci, jenž má dát zapomenout na nedostatky svého předchůdce. Hyundai proto v jejím případě vyrukovalo s designovým jazykem Sensuous Sportiness (Smyslná sportovnost), který asi nejvíce charakterizují ostré hrany prolamující prakticky každý panel karoserie. Mimo to tu máme výraznou čelní masku evokující šperkařské dílo či úzké světlomety, jenž používají technologii LED. Opomenout pak nesmíme ani na plastové ozdoby na koncových sloupcích.

Díky všem těmto prvkům nyní Elantra připomíná spíše čtyřdveřové kupé než klasický sedan, což byl samozřejmě záměr. Otázkou samozřejmě zůstává, jak moc Korejci s touto stylizací zapůsobí na americké publikum, neboť tak velké množství designových elementů působí z některých úhlů spíše jako dort pejska a kočičky. Podobně na tom bylo třeba takové Coupé v 90. letech minulého století, od té doby se však design Korejců posunul o pořádný kus vpřed. Nyní se značka ale tak trochu vrací ke kořenům, což může být i na škodu.

Od exteriéru se přesuneme do kabiny, kde pozornost nepoutá ani tak moc dvojice 10,25palcových displejů, z nichž první nahrazuje přístrojový štít a druhý slouží multimédiím. Místo toho asi zraky každého spočinou na malé obrazovce zcela vlevo, kde trůní jakýsi kruh s čárkou uprostřed. Ten na první pohled může připomenout výdech klimatizace, ovšem na to působí možná až příliš digitálně. A co je podstatnější, skutečné výdechy klimatizace jsou v tomto případě obdélníkové a nikoliv oválné.

Jde tedy o další displej, ze kterého se můžete dozvědět nějaké konkrétní informace o voze? Nikoliv, dle Hyundai jde o pouhý designový element, který má napomoci vytvořit dojem leteckého kokpitu, který navíc cestující obklopuje jako kukla. Zda tomu tak je či není, necháme na vašem posouzení. A jakkoliv je třeba přiznat Korejcům snahu zaujmout, v tomto případě máme spíše dojem, že jde tak trochu o nevyužití možností. Ovšem třeba si značka jen připravuje prostor pro budoucnost.

Neobvyklý designový element tedy opustíme a místo toho zmíníme, že ve srovnání s předchozí generací nabízí kabina více prostoru pro hlavu, ramena i nohy cestujících. Stojí za tím adopce nové platformy K3, která zároveň přispěla ke snížení hmotnosti a navýšení tuhosti. Její použití navíc vedlo ke snížení těžiště, neboť pro Korejce nebyla důležitá sportovnost pouze vizuální, ale i faktická. Proto byly podvozek i řízení nakalibrovány tak, aby navýšily ovladatelnost i zábavu za volantem.

Otázkou samozřejmě je, zda lze očekávat naplnění tohoto příslibu, zvláště po pohledu pod kapotu. Zde je totiž sice na výběr atmosférický dvoulitr, jeho 149 koní a 179 Nm točivého momentu však na starosti dostala převodovka CVT. Tedy ten typ automatu, který řízení dělá spíše nezáživným. O trochu lépe pak na tom bude 1,6litrový hybrid, jenž má sice na kontě pouze 141 koní, ovšem ty doprovází 264 Nm. A co je v tomto směru podstatnější, také komunikativnější šestistupňová dvouspojka.

Do prodeje se Elantra dostane ve čtvrtém letošním kvartálu, přičemž Korejci zatím nemluví o příchodu přeplňované jedna-šestky, která by s více než 200koňovým výkonem zvládala stovku za méně než osm sekund jako předchůdce. Pokud však taková verze nedorazí, jsou de facto slova o oné sportovnosti skutečně spojená pouze s vzhledem. A je poté opravdu otázkou, zda automobilce v oslnění publika napomůže vcelku zbytečný kruhový designový element.

Nové Hyundai Elantra má zvenčí navodit dojem sportovně laděného čtyřdveřového kupé a uvnitř leteckého kokpitu. K tomu slouží i prvek nalevo od volantu, který nemá žádný faktický smysl

Zdroje: Hyundai, Motor1

Petr Prokopec