Hyundai po zabití i20 N a i30 N říká, že chce dělat dostupná ostrá auta pro nadšence. Myslí 2,2tunovou otylý „kvádr” za 1,8 milionu?

Tohle je tak absurdní, až to tříská dveřmi. A nejlíp to ukazuje, jak moc smyslu pro realitu chybí dnešním manažerům automobilek. Toto přitom říká bývalý šéf BMW M, který vybudoval Hyundai N. Kde nechal rozum? Anebo ani neví, co se děje na druhém konci světa?

Jestli nějaký článek z posledního týdne dokola rezonuje éterem, pak je to zpráva o tom, že Hyundai v EU zařízlo modely i20 N a i30 N kvůli elektromobilům. Může vás to překvapit, neboť i když se kolem těchto vozů začala vytvářet slušná skupina nadšených příznivců, pořád to není masová záležitost, která by měla zajímat stovky tisíc Čechů a Slováků. Ale zajímá a důvodem je jistě to, že tento krok dokonale shrnuje, jak podivně dnes automobilky uvažují.

Dá se pochopit leccos, ale jistě ne to, že někdo v roce 2024 ve snaze naplnit jakýsi pofiderní cíl pro rok 2035, který může být ještě stokrát změněn, přestane dodávat jediné dostupné modely N na trh, jenž byl jejich největším odbytištěm na celém světě. Prostě jen tak, bez jakéhokoli dalšího důvodu, z vlastního rozhodnutí, navíc s naprosto absurdním komentářem, že automobilka „v Evropě vyvíjí Hyundai N jako průkopníky vysoce výkonných elektromobilů” a že „zákazníci budou těžit z technologického vývoje, díky kterému budou elektromobily v budoucnu ještě atraktivnější”.

Nic takového neexistuje a existovat nebude. Kdyby tu někdo prodej obou N zakázal, chápeme, kdyby Hyundai mělo k dispozici aspoň trochu blízkou elektrickou náhradu, budeme se snažit pochopit. Ale nemá nic, ani ň, přesně tolik. V nabídce značky už zůstává jen model Ioniq 5 N s 2,2 tunami hmotnosti, akčním rádiem při ostré jízdě možná 70 km a cenou od 1 799 990 Kč. Kdo si koupí takové auto místo i20 N za 639 990 Kč nebo i30 N za 739 990 Kč? Odhad v podobě ryzí nuly je skoro sázkou na jistotu.

Už tohle zní sakra smutně, ale nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. Korunu všemu nasadil v rozhovoru pro Carscoops Albert Biermann, bývalý šéf divize BMW M, který doslova vybudoval divizi N pro Hyundai, dnes už v ní zastává jen neexekutivní roli. Je to nepochybně schopný technik, což osvědčil u obou automobilek, i on ale evidentně ztratil smysl pro realitu. Přinejmenším v Austrálii, kde i20 N a i30 N dál zůstávají v prodeji, měl by ale vědět, jak se věci mají i v jemu domovské Evropě.

V rozhovoru přišla řeč na kdeco, mimo jiné na popření možnosti sériové výroby Hyundai N Vision 74, tedy konceptu elektrického sportovního kupé. Důvody pochopíte snadno, podle Biermanna by šlo jen o předražený showcar, který by si lidé nechávali v garáži. To zní fér, ale nabízí dnes Hyundai v EU něco jiného?

„Jsme Hyundai N. Neděláme auta na předvádění se, děláme auta pro děcka, pro nadšence a ta musí být dostupná a schopná zvládat okruhovou jízdu,” řekl mj. Biermann. Pokud je to tak, proč přišel konec i20 N a i30 N? To byla dostupná auta pro „děcka” a nadšence, která lidé tahali na okruhy. Už ale nejsou, nedají se dál koupit.

„Chceme vidět co nejvíc N na silnicích, ta auta ve světlé modři, to chceme mít v provozu. Ne auta z obálek magazínů pro pár vyvolených, kteří je akorát strčí do garáže. Takhle já chápu úlohu divize N ve strukturách Hyundai,” řekl dále Biermann. Znovu fajn, ale znovu odtržené od reality - 2,2tunový otylý „kvádr” za 1,8 milionu Kč v základu rozhodně není to první, je to spíš to druhé. A nic jiného od Hyundai N si dnes nekoupíte.

Je docela dobře možné, že Biermann ani neví, že v podstatě všechny modely vyvinuté podle jeho receptu v EU skončily. To jej ale neomlouvá, především by to ale podtrhovalo smutnost počínání velkých automobilek v těchto věcech. Kdo probůh rozhodl o tom, že tyto modely pro Evropu skončí? A na základě čeho? Je zelená ideologie uvnitř podobných obchodních entit tak silná, že přímo potírá obchodní zájmy té samé společnosti? A z rozhodování dokonce vynechává klíčové techniky a manažery jejích vlastních technických divizí? Je to skutečně absurdní, surreální, neuvěřitelné. Ale přesně tak se to jeví.

