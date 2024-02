Hyundai v EU zařízlo všechny ostré spalovací modely kvůli elektromobilům. Teď, vážně před 2 hodinami | Petr Miler

Jestli se pro něco elektrický pohon obzvlášť nehodí, pak jsou to vozy s vyššími energetickými nároky. Výkonné modely patří mezi ně a přecházet právě s nimi na elektrický pohon ve chvíli, kdy je patrné, že na zákazníky nefunguje podle očekávání, zavání naprostým odtržením od reality.

Slova „nebýt to tristní, bylo by to snad i vtipné” si asi uložím do clipboardu, protože jimi půjde brzy začínat nejméně každý druhý článek. A tento není výjimkou. Z kroků některých automobilek mám v poslední době velmi surreální pocity, neboť postrádají jakoukoli vazbu na aktuální vývoj, tržní realitu, logiku, cokoli takového. Jsou naprosto nesmyslné a jdoucí tím posledním možným obhajitelným směrem. Je to jako když se díváte na vědomostní soutěž, jeden z účastníků odpoví na položenou otázku třeba: „Banán!” Moderátor řekne: „Ne,” vyzve dalšího soutěžícího a ten odpoví: „Je to banán?” No není to banán, není, cokoli jiného než to mohlo mít aspoň teoretickou šanci na úspěch.

Přesně tak se nyní zachovalo Hyundai. Automobilka, která se dlouho zdála být jednou z těch, která v případě elektrických aut nejedná dogmaticky - tedy nabízí je, prodává je, ale nevnucuje je a považuje je za jedno z možných řešení, nikoli to jedno jediné - zastavila výrobu všech ostrých spalovacích modelů divize N pro trhy Evropské unie. K dispozici už budou jen elektrická provedení takových aut. Do nabídky se tak nevrátí Kona N a mizí z ní typy i20 N a i30 N.

Nejsem zrovna fanoušek Hyundai, jako člověk pohybující se v automobilové komunitě ale nemohu nevnímat, že se zejména kolem i30 N, ale nakonec i kolem i20 N začala vytvářet už slušná skupina nadšených příznivců podobně jako kdysi kolem modelů GTI od VW. Jsou to obecně povedená, zábavná auta za slušné peníze, kterých se prodávalo docela dost, jen v české inzerci vidím aktuálně přes 30 kusů i30 N vyrobených v posledních pěti letech, to není málo. Nakonec i Hyundai ví, který trh byl pro tyto dva modely největší - byla to Evropa. A právě proto v Evropě končí, to dá rozum.

Není to spekulace, Hyundai řadě kolegů včetně těch z Carscoops potvrdilo, že se spalovacími N je amen (ameN?): „Výroba spalovacích modelů N pro evropský trh byla ukončena v únoru v souladu s naším závazkem nabízet zákazníkům jen auta s nulovými emisemi do roku 2035 a fungovat 100% uhlíkově neutrálně do roku 2045,” stojí v prohlášení automobilky. Tohle je vážně trochu jako ten banán. Je to mimořádně absurdní vyjádření uvážíme-li, že jsme v roce 2024, modely N prodejně fungují a prodeje elektrických aut váznou. Přijít zrovna teď s takovým krokem naprosto postrádá jakoukoli vazbu na realitu. Ale plán byl zřejmě jasný - spalovací modely N nesmí projet a dál už se na nic nehledí.

„V Evropě Hyundai vyvíjí Hyundai N jako průkopníky vysoce výkonných elektromobilů. Zákazníci budou těžit z technologického vývoje, díky kterému budou elektromobily v budoucnu ještě atraktivnější,” stojí dále v prohlášení značky, které by se mohlo vyjímat v zelené edici svazácké ročenky. Je to další hloupost - zrovna pro výkonné modely se elektrický pohon kvůli limitům akumulátorů nehodí vůbec a nic se na tom v dohledné době nemůže změnit. I hodně velké baterie elektromobilů mají kapacitu odpovídající asi 20 litrům paliva v nádrži spalovacího auta. A majitelé Hyundai N budou nejlépe vědět, jak snadné je s takovými vozy jezdit „za dvacet na sto”. Takže tu máme auto na pár desítek km jízdy, protože 100 procent kapacity akumulátorů stejně využít nepůjde? Z toho si zákazníci opravdu „zatěží”.

A těžit jistě budou i z cen. Zatímco i20 N dosud s cenou startovalo na 639 990 Kč a i30 N na 739 990 Kč, jediná elektrická alternativa v podobě Ioniqu 5 N stojí od 1 799 990 Kč. To bude panečku těžba, skoro bych se vsadil, že ze zákazníků dosavadních N si Ioniq nekoupí ani jeden člověk.

...a i20 N v Evropě skončily, jinde jedou dál. Automobilka tak klestí cestu snaze prodávat do roku 2035 jen elektromobily, alespoň tak vyznívají její slova. Upřímně, kdo je na to zvědavý, zvlášť v roce 2024? Foto: Hyundai

Zdroje: Hyundai, Carscoops

Petr Miler

