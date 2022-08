Další zajímavý nový Ford je úplně jiné auto než dřív. Asi ani nepoznáte, o jaký model jde před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: MIIT, CC0 Public Domain

Ford už poněkolikáté ukazuje, že umí nabídnout zajímavé nové auto, po předchozích dvou modelech je ale tato novinka další, která sice míří novým a poutavým směrem, u nás ovšem k mání nebude.

Ještě před dvaceti lety měl Ford našlápnuto k tomu, aby se stal králem světa. Sám prodával spoustu aut, jen v Evropě šlo o cifry kolem 1,4 milionu vozů, navíc ovládal řadu dalších značek. Pod modrý ovál spadaly automobilky jako Aston Martin, Jaguar, Land Rover, Volvo a zčásti i Mazda. Poté však přišla série špatných manažerských rozhodnutí, kvůli kterým automobilka zejména v Evropě již jen paběrkuje - loni tu prodala 569 tisíc aut. Z výše zmíněných výrobců ji pak již žádný nepatří, stejně jako došlo také na rozchod s Mazdou, která následně raději přistoupila ke spolupráci s Toyotou.

Ford nyní v Evropě hodlá vše vsadit na elektrickou kartu, přičemž do roku 2024 chce přivést na trh sedm bateriových novinek. O pouhá dvě léta později by pak na starém kontinentu rád dosáhl znovu aspoň na 600 tisíc registrací ročně. Jsme zvědavi, jak moc je to reálné, při minimálním přirozeném zájmu o elektromobilitu a vysychajících stáních kasách bychom na to ale moc nesázeli.

Stále více se tak zdá, že automobilka starý kontinent buď odepsala, nebo stále ještě věří na zázraky. Pokud nicméně nepřijde s přelomovou technologií, kterou by navíc nabídla za dostupnou cenu, pak na něco takového může zapomenout. Šanci by pak měla snad jedině ve chvíli, kdyby do Evropy začala dovážet novinky, které v poslední době odhaluje na čínském trhu. Nemalý zájem by jistě byl jak o nové Mondeo, tak o spřízněný Evos. A dá se předpokládat, že by lidé nepohrdli ani novým Fordem Edge.

Toto velké SUV bylo donedávna k mání také v Evropě, pohřbil jej však malý zájem spojený mimo jiné s vysokou cenou. Tu ovšem rozhodně nemůžeme očekávat u nové generace, jenž míří právě na čínský trh a kterou předčasně propálily fotky a data tamního Ministerstva průmyslu a informačních technologií (MIIT). Pokud by totiž automobilka byla v jeho případě sebevědomá jako na starém kontinentu, pak jej rovnou může odepsat.

Konkrétní částky zatím nejsou k dispozici, posvítit si nicméně můžeme jak na vzhled nového auta, tak na pár informací spojených s technikou. Je to úplně jiné auto než dosud, pět metrů dlouhý vůz bude totiž vážit 1 945 kg, o jejichž rozpohybování se postará přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec naladěný na 250 koní. Oslňující dynamika tedy sice nebude na programu dne, brzdou provozu by však 1,96 metru široký a 1,77 metru vysoký vůz rovněž být neměl. Primárně se nicméně bude soustředit na vnitřní komfort a prostor.

To potvrzuje i rozvor 2 950 milimetrů, který většinu konkurence překonává o 100 mm. A stejně tak vlastně i litá kola, která sice dorazí ve 20palcovém rozměru, ovšem s pneumatikami o rozměru 255/55. Máme zde tedy dostatečně vysoký profil na to, aby žádný ze sedmi cestujících nepocítil ani ten sebemenší kamínek. Tím nám však aktuální informace víceméně končí, zmínit lze už jen maximálku 193 km/h.

Nový Ford Edge se předčasně ukázal jen na prvních fotkách, jenž na veřejnost zamířily skrze databázi tamního ministerstva průmyslu. Je to opravdu úplně jiné auto než dosud. A je docela lákavé, do Evropy ale nemíří. Foto: MIIT, CC0 Public Domain



Pro srovnání dosavadní provedení Edge které bylo donedávna k mání i v Evropě. Foto: Ford

Petr Prokopec

