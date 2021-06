I na Škodu došlo, kvůli současné krizi zastavila výrobu v první továrně, druhá má namále před 3 hodinami | Petr Miler

Může se zdát, že Škoda proplouvá současnou situací bez větších problémů a i když realita není tak růžová, jak se navenek může jevit, výrobu zastavovat nemusela. Až dosud.

Pokud jste se právě neprobrali z kómatu, patrně vám neřekneme nic převratného, když konstatujeme, že automobilky trápí nedostatek komponentů, zejména pak čipů. Prodeje nových aut jsou sice pořád mizerné, obvykle jedny z nejhorších za mnoho dekád, s nabídkou je to ale z výše zmíněného důvodu ještě komplikovanější, a tak je vlastně otázkou, kolik nových vozů by se prodalo, kdyby jich bylo možné vyrobit více.

Tak či onak se potíže nedotýkají všech automobilek stejnou měrou. Někdo na ně byl připraven lépe, jiný hůře, někdo na ně zareagoval tak a někdo onak. A pochopitelně, některé automobilky používají více nedostatkových dílů než jiné, to je pak těžké najít rozumné řešení. Buď jak buď, česká Škoda se dosud zdála být dotčena relativně málo.

Její podíl na evropských trzích vytrvale stoupá a má nakročeno k tomu stát se druhou největší automobilkou kontinentu. Není to ale tak, že by všechno bylo růžové, i zástupci značky se nechali slyšet, že firma nemá dost dílů a musí při výrobě preferovat dražší modely s vyššími maržemi. Zavírat ale dosud nemusela, teď už došlo i na ni.

Firma oznámila, že spolu s celým Volkswagen Group Rus musí zastavit výrobu svých aut v továrně v ruském Nižném Novgorodu. Tam ve spolupráci s GAZem vyrábí Karoq, Kodiaq a Octavii. Svůj klíčový model Rapid pak vyrábí v továrně ve městě Kaluga, která zatím jede dál, podle našich informací je ale zastavení výroby na spadnutí i tam.

Potíží je nedostatek jednoho z kontrolních modulů dodávaných firmou Continental, který kvůli nedostatku čipů prostě není a není ani jasné, kdy bude. Výroba stojí od čtvrtka a nerozjede se dříve než ve středu. Mluvčí Volkswagen Group Rus ale odmítl potvrdit, že by tehdy stoprocentně najela - všechny značky koncernu se prý pružně přizpůsobují vyvíjející se situaci a v tuto chvíli je jasné, jen to, že díly nejsou.

Kaluga by měla jet z posledních zásob a pokud se situace do středy nezmění, zavře i ta. Pro Škodu je to smutné, neboť ruský trh pro ni dnes jeden z těch největších a lokální výroba ji pomáhá dosahovat citelně nižších cen u prakticky stejných aut, jaká jsou prodávaná u nás. Návrat jakkoli normálních časů je zjevně v nedohlednu.

Škoda v Rusku vyrábí celou řadu modelů, mj. Karoq a Kodiaq. Právě jejich výroba už stojí, Octavie též, Rapid se může přidat záhy. Foto: Škoda Auto

