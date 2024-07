I šéf německých socialistů chce jasnou budoucnost spalovacích motorů: „Zákaz musí zmizet,” připomíná šéfce EK její sliby včera | Petr Prokopec

Socialisté z německé CSU nejsou zrovna těmi, kteří by od rána do večera bojovali za svobodu volby, i jejich šéf Markus Söder ale ctí něco jako sliby. Připomíná tak Ursule von der Leyen, co říkala před volbami. Dnes si na to ani nevzpomene.

Na počátku června proběhly volby do Evropského parlamentu. Zeleně smýšlející politici v nich sice nedopadli jako sedláci u Chlumce, z klání ale odešli jako poražení a přišli o řadu mandátů. Stále více lidí vidí, že v posledních pár letech zvládli zařídit leda obrovský propad ekonomiky starého kontinentu a odchod velkého množství firem a investorů mimo tento „skanzen“ prošpikovaný regulacemi. I Ursula von der Leyen se tak před volbami bála o svou budoucnost a navzdory tomu, co roky dělala, začala mluvit o konci protežování elektromobility a návratu zdravého rozumu.

Jsme o šest týdnů dále, madam byla znovu zvolena do čela Evropské komise a na to, co říkala před volbami, už zapomněla. Nyní otevřeně hlásá, že Green Deal, jehož budoucnost před volbami malovala v černých barvách, bude prosazovat s maximální vehemencí.

„Ve svých pracovních plánech paní von der Leyen zdůrazňuje, že konec spalovacích motorů je stále na stole. Opakovaně ostatně zdůrazňovala, že budoucnost automobilové branže je elektrická,“ uvedl německý politik Rasmus Andresen, který je rovněž součástí EP, a to nepřekvapivě za Zelené. Jeho kolega Michael Bloss z téže frakce pak dodává, že „z legálního hlediska je situace jasná. Od roku 2035 dále zde již nebudou žádné fosilní spalovací motory.“ E-paliva pak mají hrát jen velmi okrajovou roli. Také tito lidé najednou ztratili paměť.

Úplně kolektivní bezvědomí ale nenastalo, jak uvádí WirtschaftsWoche. Ten cituje z rozhovoru magazínu Bild am Sonntag s šéfem CSU a bavorským kancléřem Markusem Söderem, který má kupodivu pocit, že politici by alespoň jednou mohli splnit to, co před volbami slibovali - tedy to, že onen zákaz, který je tak jako tak rozumně nerealizovatelný, zvrátí. „Musíme se zaměřit na technologickou otevřenost, nikoli na ideologii. To byl klíčový slib před volbami do Evropského parlamentu a měl by být dodržen,“ řekl Söder a dodal, že „základní zákaz prostě musí zmizet”. Podle něj mají „skvělý potenciál pro mobilitou přátelskou k životnímu prostředí mají také e-paliva a vodíková auta“.

Něco takového zní jako rajská hudba pro uši většiny Evropanů. Bohužel ale není příliš nahlas a je příliš osamocená. Bohužel se stejně jako někdy před 50 léty zdá, že se stále více socialistické zřízení bude muset samo zhroutit zevnitř, aby politici pochopili, že cestou poroučení větru dešti se jít nedá. Lidé to z nemalé části chápou a ve volbách dali najevo, že si přejí alespoň nějakou změnu uvažování, ta se ale očividně nekoná a přímo nevolená Ursula von der L. si dál jede svou.

Staronová šéfka Evropského parlamentu Ursula von der Leyen jen dokazuje, kvůli čemu již řada voličů ani nechodí k urnám - tedy že co politici před volbami slibují, to po nich neplní. Vidí to i šéf německé CSU a volá po změně, pochybujeme ale, že uspěje. Foto: Europa EU/EC - Audiovisual Sevice, tiskové materiály

