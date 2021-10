I u nás stále prodávaná legenda SSSR dostala po 56 letech klimatizaci, řešená je svérázně před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: UAZ

Je docela pravděpodobné, že si někteří majitelé za všechna ta léta nainstalovali klimatizaci do vozu sami, přímo z továrny ji ale Buchanka dostává skutečně poprvé. A je přesně tak svérázná jako auto samo.

Legendární Buchanka se začala vyrábět v roce 1965. Za tu dobu prošla řadou úprav a její nabídka poznala spoustu specifických variant, ve své podstatě je to ale stále stejný vůz. Mimo Rusko se dnes prodává jako UAZ Classic a je tomu tak kupodivu i u nás, kde ceny u brněnského CanoCaru startují na 446 tisících korunách za osobní verzi Combi a 520 tisících Kč za asi nejzajímavější provedení Expedition. To rozhodně není málo na tak morálně staré auto, jeho schopnosti jsou ale stále stejně mimořádné. Hodně uveze a konstrukce založená na žebřinovém rámu mu zajišťuje výborné terénní schopnosti.

V Česku dostupným UAZům se ale dnes věnovat nechceme, zaujala nás tisková zpráva firmy, která informuje o výrobě první sériové Buchanky vybavené klimatizací. Po 56 letech ve výrobě nepůjde o světový rekord v rychlosti zařazení tohoto prvku do nabídky, rčení „lepší pozdě nežli později” ale platit nepřestalo. Jde navíc pouze o první vůz z řady, dostupnost tohoto prvku se bude jen rozšiřovat.

UAZ přiměla k tomuto převratnému kroku popularita vozu v Jižní Americe, zejména pak v Chile, kam se od předloňska vyváží. Jeho letošní prodeje jsou už teď třikrát vyšší než v loňském roce, což je v současné době obdivuhodný počin, vzhledem k tamnímu klimatu si ale zákazníci stěžovali právě na nemožnost interiér ochladit. A tak Rusové přišli s řešením.

Ve spolupráci s firmou Elinge dali za vznik skutečně svéráznému řešení, které nemá nic společného s těmi, která jsme v osobních autech běžně zvyklí vídat. Klimatizační jednotka byla v tomto případě připevněna na střechu a interiér zásobuje „zimou” nezávisle na zbytku ventilace též průduchy ve střeše. Řidič má k dispozici zvláštní ovladač, kterým může regulovat rychlost ventilace od 1 do 3 a nebo stroj vypnout. Interiér pak chladí výkonem až 5 kW.

Zvlášť pro jakýsi mikrobus to asi bude funkční řešení, takže proč ne, v Chile za něj jistě bude rádi. První postavený vůz s „klimou” je vyvedený právě ve zmiňovaném provedení Expedition s 2,7litrovým benzinovým čtyřválcem naladěným na 112 koní. Jeho výkon má na starosti pětistupňová manuální převodovka, která jím zásobuje všechna čtyři kola. Standardem je i uzamykatelný diferenciál a offroadové pneumatiky.

Jak jsme již zmínili, UAZ má v plánu nabídku klimatizace dále rozšiřovat, takže se má brzy objevit i na domácím trhu a tím pádem bude k dispozici též u nás. Co dodat? Snad jen popřát hodně zdaru do dalších 56 let, pak by tento vůz mohl dostat třeba i ventilovaná sedadla...

Legendární Buchanka se nově prodává i s továrně montovanou klimatizací. Zatím je k dispozici pro Chile, kam míří i první vyrobený kus, postupně ji ale dostanou i další varianty pro další trhy. Foto: UAZ

Zdroj: UAZ

Petr Miler

