Indická kopie nejslavnějšího Jeepu je neuvěřitelně levná, a to nezklame ani výkonem a technikou vůbec

Že vypadá skoro stejně jako americký originál, by leckoho nedojalo. Jenže tohle není srovnatelný vůz pouze designově, vysoko míří také technicky. Američané s ním mají problém a pravidelně oponují jeho prodeji tam či onde, příchodu historicky první pětidveřové verze přesto nezabránili.

Indii řada lidí považuje za zaostalou zemi, kde lidé cestují po vzoru Indiana Jonese. Tedy na slonech skrze džungli a o asfaltem zpevněných cestách tam ještě neslyšeli. Realita je ale diametrálně odlišná, tedy aspoň na mnoha místech země, neboť po Spojených státech je Indie na druhém místě, co se rozsáhlosti silniční sítě týče. Celkově lidé mohou počítat s 6,7 miliony kilometrů komunikací, z nichž nějakých 67 procent má již asfaltový povrch. Ne vždy je sice sametově hladký, ovšem i tak jsou na tom Indové v méně civilizovaných částech země stále lépe, než třeba Gruzínci žijící mimo větší města. Ti mívají nezřídka k dispozici jen dvě koleje vyjeté v bahně.

Právě to je důvod, proč má Indii v hledáčku stále více automobilek, mimo jiné i Škoda. Nechybí tam totiž ani infrastruktura, ani početná klientela. Ta by si přitom velmi ráda pořídila západní stroje, jenže na ně povětšinou nemá. To si jasně uvědomují místní výrobci, kteří tak své nabídky s gustem uzpůsobují vkusu a možnostem domácí klientely. Třeba u Force Motors si tak zákazníci mohou pořídit levnou alternativu kultovní třídy G, navíc přímo s technikou od Mercedesu. Není tak divu, že SUV Gurkha je hitem.

Podobný úspěch má i Mahindra Thar. Toto SUV designově vychází z ikonického Jeepu CJ, který Indové vyráběli v licenci již od 40. let minulého století. V osmdesátkách pak přišli s vlastní verzí zvanou NM540, na kterou v roce 2010 navázal Thar první generace. Tento model byl nazván dle stejnojmenné pouště, čímž mělo dojít k umocnění jeho off-roadového charakteru. Dalšími prioritami pro Indy pak bylo, aby své majitele nezruinoval nejen při pořízení, ale následně v rámci provozu a údržby.

Před čtyřmi lety Indové přišli s druhou generací, která byla silně inspirována novějším Jeepem Wrangler, tentokrát ale bez licence. Američanům se to pochopitelně nelíbí a proti snahám Mahindry prodávat tohle auto na trzích jako USA nebo Austrálie vesměs úspěšně bojují, neboť oba vozy si nejsou podobné jen designově, ale i koncepcí. V Indii jsou ale na Indy krátcí, a tak právě tam Mahindra nabídku tohoto modelu rozšířila i o pětidveřovou variantu

Říká si Thar Roxx a její délka se natáhla o 443 milimetrů na 4 428 mm, pročež bude spojena s vyšší daňovou zátěží. Indům se ale přesto povedl malý finanční zázrak, neboť oproti dvoudvířku cena této varianty vzrostla jen o 45 000 Kč. Thar Roxx tedy momentálně startuje v přepočtu na 354 tisících korunách, což je suma pomalu z říše snů.

Zákazníci totiž za tyto peníze dostávají opravdu hodně. Levná kopie Jeepu Wrangler stojí na žebřinovém rámu, s nímž je v základu spojen přeplňovaný benzinový dvoulitr, který svých 177 koní výkonu posílá skrze šestistupňový manuál na zadní kola. Mimo to lze ale sáhnout i po automatu Aisin, stejně jako po pohonu všech kol či 2,2litrovém turbodieselu, který produkuje 175 koní.

Tak jako americký originál se i Mahindra pyšní pozoruhodnými terénními schopnostmi, hlavně u verze s pohonem 4x4. Máme tu totiž třeba brodivost 650 mm, nájezdový úhel 41,7 stupně, elektronické diferenciály či různé terénní režimy. Vpředu najdeme dvojité lichoběžníky doplněné vinutými pružinami, zatímco dozadu se nastěhovala tuhá náprava s Wattovým přímovodem. Pozoruhodný je i výčet elektronických systémů, neboť vozu nechybí ani semi-autonomní řízení úrovně SAE2.

Zamířit můžeme do interiéru, který je ve velké míře přenesen z třídvířka. Mahindra však slibuje snížení úrovně hluku a vibrací, neboť pětidveřové provedení má oslovovat klientelu s naditějšími kapsami. Proto ostatně u vyšších úrovní výbavy nebude problém sáhnout nejen po vyhřívaných, ale i ventilovaných sedadlech, klimatizované schránce před spolujezdcem, prosklené střeše, bezdrátovým dobíjením mobilních telefonů či audio systému Harman Kardon s devíti reproduktory.

Ani vrchol by nicméně neměl vyjít na více než 580 tisíc korun, což je částka, za jakou u nás pořídíte zhruba desetiletý Wrangler. Tedy pokud budete mít kliku, neboť americký originál si poměrně dobře drží svou hodnotu. Jeho kopie pak sice poletí dolů mnohem rychleji, nicméně i přesto by jej Evropané vykoupili na dlouhá léta dopředu. S dovozem na starý kontinent se ale nepřekvapivě bohužel nepočítá. Ostatně i tady by s autem Mahindra nejspíš narazila na odpor právníků Jeepu.

Mahindra Thar Roxx je k dispozici s benzinovým či dieselovým čtyřválcem, s pohonem zadních či všech čtyř kol. Uvnitř je pak standardem 10,25palcový digitální přístrojový štít, stejně velká obrazovka multimédií pak přichází s vyššími stupni výbavy. Tohle všechno hluboko pod 400 tisíc? Nebudeme se divit, když půjde znovu o prodejní hit. Foto: Mahindra

