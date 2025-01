Indové ovládající Land Rover ukázali levnější vlastní obdobu chystaného Range Roveru, nevypadá vůbec zle před 4 hodinami | Petr Prokopec

Je zvláštní, když si firma, která se zmocní slavné drahé značky, začne odvážet její techniku, aby ji nabídla pod vlastní hlavičkou o poznání tuctovější automobilky. Ale tak to dnes Indové prostě dělají. Tata Motors proto ukázala novou verzi konceptu Avinya, ze kterého vzejde levnější, ovšem asi ne levné auto.

Před třemi lety se indická automobilka Tata Motors pochlubila elektrickým konceptem Avinya. Ten působil jako kombinace kombíku a MPV, přičemž byl popisován jako první z nové generace aut. Důležitost vozu tak měl vyzdvihnout již samotný název, neboť v překladu ze sanskrtu jde o inovaci a krásu. Kromě toho se ve slůvku Avinya skrývá také odkaz na domovskou Indii. Automobilka během premiéry slibovala, že produkční verze se ukáže letos. Tu před sebou zatím nemáme, momentu odhalení jsme ale zjevně blíže.

Indové totiž představili produkci bližší koncept zvaný Avinya X, který se má dostat do výroby do dvou let. Za oním přídomkem stojí přepracování karoserie, tentokráte tu už máme plnohodnotné SUV. I jeho vzhled je inspirován katamarány a nevypadá vůbec zle. Spojen pak má být s platformou EMA od Jaguaru a Land Roveru. Tato architektura se má lišit od typu JEA, který má pro své luxusní elektromobily užívat první zmíněná britská značka. Nepřekvapilo by nás ovšem, kdyby jediným rozdílem byl název, pokud tedy nebude umět pracovat i se spalovacím pohonem.

Zatím jen řeč jen o tom elektrickém, který má pracovat s 800voltovým elektrickým okruhem a možností dobíjení baterií výkonem do 350 kW. Indové slibují, že díky tomu byste měli dočerpat energii na 500 kilometrů do 30 minut. Dodávají však, že vždy bude záviset na stojanu, na který narazíte, srovnání s rychlostí tankování nebudeme znovu opakovat. O možném dojezdu se nezmiňují, k mání ale vůz má být jako zadokolka i čtyřkolka.

Dřív než sériová Avinya X se má ukázat elektrická verze Range Roveru Velar, jehož odhalení jen naplánované na příští rok. A stát bude na stejné téže platformě. Ještě letos se pak počítá s premiérou klasického Range Roveru, který se hodlá pohybovat bezemisně, v jeho případě však dojde na využití platformy MLA, která stoprocentně použíají i spalovací pohony. S těmi se o úspěch auta nebojíme.

Britové nicméně uvádí, že i chystané elektrické SUV mezi klientelou budí obrovský zájem, přičemž nyní by mělo mít na kontě přes 50 tisíc rezervací. Tak tomu i může být, ovšem třeba takový Cybertruck měl dle původního prohlášení značky nalákat až dva miliony lidí. Nakonec je ale pomalu nejhůř prodávaným vozem Tesly. Od rezervací, zvláště pak těch bezplatných, je totiž k objednávkám vždy velmi dlouhá cesta. A výrobci na ní povětšinou spíše trpí.

Zpět ale k indickému konceptu, jehož sériová verze by stejně jako zmíněný Velar EV chtěla ohromit nejen bateriovým pohonem, ale také autonomní technikou. V důsledku toho produkční Avinya X nebude úplně levná, i když má být citelně levnější než britský originál. Nad reálnými prodeji tedy předem visí otazník. Však Indové chtějí spoléhat pouze na domácí trh, neboť o globální publikum by se měl postarat právě dražší Range Rover, který s platformou EMA počítá také u modelu Evoque (a Land Rover u Discovery Sport).

Design elektrického SUV Avinya X byl stejně jako v předchozím případě inspirován katamarány. Spárován je pak s platformou EMA, kterou budou užívat i elektromobily Land Roveru a Range Roveru. Pokud dostane jen a pouze tento pohon, velký úspěch mu nevěštíme. Foto: Tata Motors

