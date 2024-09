Ineos je v úzkých a nejmíň do konce roku zastavil výrobu. Buď ho dohnal německý úpadek, nebo jde jen o výmluvu před 5 hodinami | Petr Miler

Kdysi zářící hvězda automobilového projektu britského miliardáře postupně pohasíná. A teď nejméně na několik měsíců přestala zářit úplně. Možné důvody jsou dva a ani jeden neříká nic dobrého o kondici celého automobilového průmyslu.

„To, čeho jsme chtěli dosáhnout, už není možné. Když projekt Grenadier začal, řekli jsme si: ‚Postavíme skutečně dostupné, snadno opravitelné užitkové auto, které bude dobré pro farmáře.‘ Je to díra na trhu. Ale s moderním světem a s tím, co všechno potřebujete - motory, pravidla ochrany chodců, emise CO2, regulace vozidel - už něco takového prostě nejde udělat,” prohlásil pro Autocar George Ratcliffe, syn Jima Ratcliffa, britského miliardáře, který stojí za tamním chemickým gigantem Ineos i projektem jeho automobilové divize.

Je to velmi výmluvné shrnutí toho, kam se posunul celý automobilový průmysl v posledních letech. A co je toho příčinou. Nespočet rozličných nařízení, zákazů a regulací se stará o to, že vás prakticky jakékoli auto bude na nákladech stát tolik, že nemáte šanci jej ani při relativně vysokých objemech prodávat za jakkoli rozumné peníze. Mají s tím problémy všichni od Fiatu po Volkswagen a není divu, že s tím má potíže i Ineos. Georgův otec do zmíněného projektu, jehož jediným hmatatelným výsledkem je zatím model Grenadier, nacpal skoro 40 miliard korun, přesto prodal sotva pár aut.

Abychom byli konkrétní, letos se podle statistik Dataforce jedná o pouhých 780 prodaných vozů v celé Evropě, ještě o desítky procent míň než loňských 1 118 aut za stejné období. Je zjevné, že i když se Grenadier coby ideový nástupce v podstatě z výše uvedených důvodů násilně ukončeného Land Roveru Defender jevil být předem jasným obchodním úspěchem, stává se spíš propadákem svého druhu. A Ineosu nezbývá než místo další expanze brzdit a dělat z Grenadieru okrajový produkt pro konzervativní bohatou klientelu.

Je tohle ten pravý důvod, proč se nyní přes kolegy z Auto News dozvídáme o od šéfky Ineosu Auotmotive Lynn Calder, že výroba Grenadieru stojí a obnovena bude nejdříve „ke konci roku nebo začátkem příštího roku“? Je to dost dobře možné, i když oficiální vysvětlení je jiné - automobilce prý chybí komponent vyráběný dodavatelem, který se ocitl „v situaci před insolvencí”. Společnost prý nyní hledá alternativního výrobce, do té doby výroba stojí.

I pokud to ale pravda je, ani to není moc pozitivní. Spekuluje se o tom, zda oním vypadnuvším dodavatelem není Recaro, které zkrachovalo letos v létě pro Ineos dělalo sedadla. A i když podle oficiálních vyjádření měly i v režimu ochrany před věřiteli nasmlouvané dodávky pokračovat, situace se mohla změnit. Je-li tohle ten důvod, připomíná to, jak zejména německý úpadek (také Recaro bylo německé) může rychle zasáhnout celý automobilový průmysl i tímto způsobem. Moderní auta jsou jedna velká „skládačka” a pro jejich kompletaci potřebujete 100 % všech dílů, ne 99,9 %. Bez sedadel Grenadier opravdu neprodáte... A i když zrovna to je díl, který můžete doplnit do auta později, vyrábět měsíce na sklad je také ošidné. Stojí to peníze a autům to neprospívá.

Ačkoli tedy nedokážeme s jistotou říci, co Ineos poslalo do úzkých, je zřejmé, že automobilový průmysl hezké chvíle nečekají. Pod tíhou často nesmyslných regulací trpí přímo i nepřímo. A je jen smutné, že si o to někdy sám říká v podstatě jen proto, aby - když už - trpěli těmi samými nesmysly úplně všichni, ne jen někdo.

Výroba Ineosu Grenadier stojí a její obnovení je v nedohlednu. Ať už za to mohou mizerné výsledky firmy nebo krach dodavatele, pro současný automobilový svět to není hezká vizitka. Foto: Ineos Automotive

