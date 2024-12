Insolvence největšího evropského výrobce motorek odhalila dluhy přes 70 miliard, bankrot může přijít kdykoli včera | Petr Prokopec

Ještě loni to byl ziskový byznys, situace v branži se ale mění rychle. Výrazný meziroční pokles prodejů odhalil hluboké finanční rány z dřívější rychlé expanze, na kterou může KTM po letošním razantním poklesu prodejů rychle dojet.

Pokud v současné době zmiňujeme problémy evropských automobilek, prakticky jedním dechem mluvíme i o jejich naprosto nesmyslné sázce na elektromobily. Ta nepochybně zabíjí efektivitu jejich fungování extrémními výdaji spojenými s vývojem a výrobou aut, která nyní nedokážou prodávat, navíc za současného šizení a zdražování spalovacích modelů, které ve výsledku nedokážou prodávat též. Není to ale pochopitelně jediný faktor, který firmy dostává do potíží.

Tzv. zelená politika způsobuje neefektivitu napříč odvětvími, zejména těmi průmyslovými. Na svědomí má mj. zdražení elektřiny na úroveň, se kterou je těžké konkurovat komukoli působícímu v levnějších zemích. Zásadní jsou také regulace trhu práce, které zvyšují náklady na pracovní sílu, a tisíce dalších, vesměs dávno nesmyslných regulatorních opatření, která vyústila v obrovskou byrokratickou zátěž, která navíc neustále narůstá. Zkuste si vyplnit třeba „Supplier Sustainability Assessment”, což od vás dnes bude chtít každý větší odběratel kdečeho, a budete z toho růst.

Evropské firmy tak stále více zvládají uspět už jen na evropských trzích, v globálním kontextu se jejich konkurenceschopnost dramaticky zhoršila. Pro Brusel by to mělo být varování, ovšem nedávné znovuzvolení Ursuly von der Leyen do čela Evropské komise, která evidentně nehodlá měnit nic na svých absurdních plánech, ale pro budoucnost nic dobrého nevěští.

Než se do ní posuneme, budou evropské firmy padat jedna za druhou, přičemž aktuálně si zubatá brousí kosu na rakouské KTM. Mateřská společnost Pierer Mobility, jíž je KTM největší součástí, loni prodala 381 555 motorek a s obratem 2,66 miliardy Eur (cca 65 miliard Kč) a vykázala zisk před zdaněním ve výši 160 milionů Eur (přes 4 miliardy Kč). Byl to její pátý ziskový, navíc růstový rok v řadě, přesto v pátek poslala KTM do insolvence. Učinila tak skutečně ze své vlastní vůle, nic to ale nemění na tom, že jí teče do bot, neboť dál není schopna splácet své závazky.

Jak shrnují Cycle News, právě zahájení insolvenčního řízení teprve ukázalo, jak moc špatně na tom KTM je. Podle rakouského práva má nyní firma 90 dní na to, aby se domluvila s věřiteli na dalším postupu, vyjednávání to ale nebudou jednoduchá. Soudní dokumenty hovoří o vykázaných závazcích ve výši 2,9 miliardy Eur, tedy asi 73 miliard Kč. To je vzhledem k velikosti společnosti až absurdní suma. Pokud nenajde cestu, jak tyto závazky splácet, bude nucena vyhlásit bankrot.

KTM pochopitelně nemusí sehnat 73 miliard najednou, podle vlastního prohlášení ale musí v nejbližší budoucnosti uhradit „vyšší stovky milionů Eur“, které pochopitelně nemá. Jak uvádí vídeňský Der Standard, po oznámení insolvence měli dát tři z významných věřitelů firmy najevo, že nebudou souhlasit s prodloužením splatnosti splatných závazků a budou naopak tlačit na co nejrychlejší úhradu asi 250 milionů Eur (cca 6,3 miliardy Kč). Takové peníze ale dnes Rakušané po propadu prodejů za první pololetí o 27 procent nemají.

Ani následující měsíce ovšem nepřinesly zlepšení, mimo jiné i proto, že úrokové sazby byly v USA a Evropě příliš vysoko po delší dobu, než KTM předpokládalo. Sklady dealerů tak začaly praskat ve švech, přičemž na jejich vyprazdňování došlo až po výrazných slevách. To ale pochopitelně dál zhoršilo výsledky firmy. KTM tak chce do února propustit část ze stávajících 6 tisíc zaměstnanců.

Souběžně s tím bude o 25 procent utlumena výroba, dojde na škrty v rámci vývojového oddělení a předmětem úspor se stala i účast značky v šampionátu MotoGP. KTM sice potvrdilo, že příští rok nebude na startu chybět, mimo jiné díky sponzorským penězům Red Bullu, ovšem aktuálně v paddocku nikdo na návrat čtyř továrních motocyklů nesází. I proto, že spřízněná značka GasGas již vystoupila jak z MotoGP, tak ze závodů MXGP a MX2.

Soutěžní prostředí ovšem opouští i Husqvarna, jenž stejně jako KTM, GasGas či MV Augusta spadá pod společnost Pierer Mobility Group. Její šéf a zakladatel Stefan Pierer již dříve uvedl, že „značka KTM je mé celoživotní dílo, a já budu bojovat za její přežití“. To jsou sice krásná slova, jenže k přesvědčení věřitelů sama o sobě jistě stačit nebudou. Úplný konec ale ve výsledku může přijít jen v Evropě.

KTM totiž už od roku 2011 spolupracuje s čínskou firmou CFMoto, přičemž loni touto dobou zvýšila tamní produkci na úkor Rakouska, kde došlo na propuštění 300 lidí. Letos v létě pak Pierer uvedl, že v zájmu zachování konkurenceschopnosti bude třeba přesunout do Číny a Indie ještě víc aktivit, kromě další výroby také vývoj. Při pohledu na stávající potíže lze další vývoj docela dobře odhadovat.

Suma sumárum tak dochází přesně k tomu, před čím v souvislosti se Zelenou dohodou již hezkých pár let varujeme. Bruselský tlak z hlediska životního prostředí nepřinese nic, maximálně tak zhoršení, neboť místní trhy zaplaví levnější produkce z Číny, která ekologičtěji jistě nevzniká. Tradiční výrobci pak Evropu opustí či zaniknou, neboť ztrácí konkurenceschopnost v globálním měřítku. Vývoj v KTM probíhá přesně podle tohoto scénáře, bohužel.

Rakušané letos v MotoGP dosáhli na druhou příčku, přičemž šampionátu vyznávají věrnost i pro příští sezónu. Zda se ale Brad Binder, Pedro Acosta, Maverick Vinales a Enea Bastianini skutečně objeví na startu, je v tuto chvíli ve hvězdách. Foto: KTM

Zdroje: Cycle News, Der Standard poprvé, podruhé, potřetí a počtvrté, Pierer Mobility, KTM

