Íránci začali vyrábět své nové auto, první národní SUV. Nevypadá jako z muzea, v něčem nabízí víc než Škoda Kamiq včera | Petr Prokopec

/ Foto: IKCO

Od Íránců jsme zatím viděli jen auta typu „skanzen na kolech”, která se tak nanejvýš pokoušela z dekády starých základů vytřepat trochu života. Reera od IKCO je jiná - vychází už z Peugeotu 2008, což není zase takový pravěk, navíc mu přidává leccos nového.

Íránská národní automobilka Iran Khodro (nebo také IKCO) byla založena v roce 1962. Po většinu své historie je pak spojena se staršími modelu Peugeotu a Citroënu, které vyrábí a prodává v licenci pod vlastním logem. Dokonce i dlouhá léta poté, co originály opustily výrobu a nahradily je nové generace. Její byznys je přesto stále úspěšnější, neboť zatímco v období od 21. března 2021 do 20. března 2022 bylo vyrobeno 458 785 nových aut, mezi 21. březnem 2022 a 20. březnem 2023 již šest továren značky opustilo hned 630 736 nových vozů.

Až dosud IKCO nabízelo především sedany, mimo to pak nabídku čas od času obohatil pick-up. Nicméně poté, co automobilka získala licenci na relativně moderní modely Peugeot 301 a 2008, padlo rozhodnutí vyrukovat také s prvním SUV. To bylo poprvé odhaleno již v roce 2022 pod názvem Reera, na počátku letošního roku pak došlo na spuštění výroby pilotní várky prototypů. Se srpnem je pro změnu spojeno zahájení předobjednávek. A nyní továrnu v Teheránu začaly opouštět první sériové kousky.

Posun v kvalitě vůči oněm prototypům je jasně patrný, neboť spáry mezi jednotlivými panely karoserie jsou jednotné a ladí i jejich slícování. Jinými slovy jde tedy o přesný protipól toho, co Peter Stevens viděl na hypersportu T.50 od Gordona Murrayho. Mimo to by si IKCO mohla vzít za příklad Tesla, zvláště pak u svého pick-upu Cybertruck, kde karoserie z nerez oceli odhaluje jakoukoliv nepřesnost i z kilometru.

Zpátky ale k iránskému SUV, které měří 4 334 milimetrů na délku a počítá s 2,6metrovým rozvorem. K mání je aktuálně pouze s 1,7litrovým motorem od čínského Vofonu, jemuž turbodmychadlo dopomáhá ke 170 koním. Spárován je pak s pohonem předních kol a šestistupňovým automatem. Do budoucna má nicméně dorazit ještě 1,3litrový tříválec, jenž bude se 150 koňmi sloužit jako základní jednotka. Disponovat by nicméně měl sedmistupňovou dvouspojkou.

Co se interiéru týče, je Reera poměrně hodně „nabušena“, neboť zákazníci mohou počítat jak s 12palcovým digitálním přístrojovým štítem, tak stejně velkou obrazovkou multimédií či automatickou klimatizaci. Za příplatek pak bude možné sáhnout po vyhřívaném a elektricky ovládaném sedadle řidiče. K dispozici přitom novinka zpočátku bude jen na domácím trhu, posléze však má zamířit i do spřátelených zemí, které zahrnují také Rusko.

Ptáte se na cenu? Ta nyní začíná na 1 130 100 íránských rialech, což je v přepočtu asi 650 tisíc korun. Žádná láce, ale co byste čekali, IKCO v Íránu prakticky nemá konkurenci a jeho modernější modely jsou naší optikou relativně drahé.

Reera je prvním SUV iránské automobilky, přičemž do vínku dostala čínský turbomotor naladěný na 170 koní. S něčím takovým třeba u podobně velké Škody Kamiq ani nemůžete počítat. Foto: IKCO

Zdroj: IKCO

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.