Itálii došla trpělivost s EU. Chce, aby „absurdní" zákaz spalovacích motorů zrušila hned, ne za dva roky

/ Foto: Ministero dellAmbiente e della Sicurezza Energetica, CC0 Public Domain

Problémy Volkswagenu vyburcovaly politiky k aktivitě. Některé k tomu, aby šrouby dál utahovali, jiné k tomu, aby je konečně zase zkusili povolit. Itálie je v čele s ministrem životního prostředí zjevně ve druhé zmíněné skupině.

Plán EU od roku 2035 fakticky zakázat prodej aut se spalovacími motory a místo nich nepřímo nařídit pouze elektrický pohon byl i velkými optimisty od počátku označován za „ambiciózní”. Námi byl od počátku označován za „absurdní”. Za taková slova jsme div nedostávali nálepku extrémistů, uběhlo ale pár let a úplně stejný slovník volí i nejvýše postavení politici zemí, které ve výsledku o osudu tohoto plánu rozhodnou.

Že celý tento hloupý nápad bude zrušen, je podle nás nade vší pochybnost. A tvrdíme to nejen my, ale i největší experti v oboru. Otázkou je, kdy a za jakých okolností se tak stane - zda zkolabuje pod tíhou neproveditelnosti v situaci ještě mnohem kritičtější v té, než která se aktuálně dotýká Volkswagenu, nebo jej budou politici schopni odpískat preventivně v obavách z hrozících následků, kterých je krize VW jen nepříjemnou ochutnávkou.

To druhé se pořád může stát, navíc i docela plánovaně. Sama EU pro 2026 počítá s tím, že uskutečnitelnost celého zákazu znovu přehodnotí, některým ale došla trpělivost už nyní, neboť stejně jako my vidí, že pod tíhou takového záměru míří Evropa akorát do kopru. Je totiž třeba si uvědomit, že ač se rok 2035 zdá být daleko, kroky automobilek záměr zakázat k tomuto datu spalovací auta ovlivňuje už několik let.

Řízení firmy vyrábějící auta ostatně není pádlování na raftu, je to kormidlování zaoceánské lodi. A pokud dnes automobilky kalkulují s tím, že spalovací vozy, do kterých by nyní investovaly, po roce 2035 neprodaly, odmítají inovovat a chovají se jako Tatra v dobách ČSSR. Tím se ale vystavují globální nekonkurenceschopnosti, třeba Čína s žádným takovým zákazem nepočítá.

Proto Itálie ale nechce čekat až do roku 2026, ale přeje si, aby zmíněný zákaz padl dřív, ideálně hned. Paradoxně italský ministr životního prostředí a energetiky, profesor Gilberto Pichetto Fratin (na hlavní fotce), se podle kolegů z Auto News nechal slyšet, že plány EU jsou „absurdní” a „ideologicky motivované”. Podle Pichetta Fratina je proto třeba plán zrušit co nejdříve už s ohledem na dnešní neuspokojivé prodeje aut obecně, které jsou zapříčiněny právě hlavně elektrickými tlaky a protežováním nechtěného na úkor žádaného.

S podobnými slovy jej podpořil také Adolfo Urso, dlouholetý novinář a dnešní italský ministr průmyslu. Podle něj je celý plán pouhou „ideologickou vizí”, která selhala a je třeba dát přednost „pragmatické vizi”. Urso se nechal slyšet, že politika plánovaného hospodářství EU radikálně zasahuje do tržní aktivity na starém kontinentu a v tomto článku mnohokrát přetřásané pravidlo by mělo být revidováno už začátkem příštího roku namísto čekání do roku 2026.

Evropský automobilový průmysl by podle něj měl díky tomu znovu jasněji o své budoucnosti a nemusel by být konfrontován s problémy, kterým čelí nyní. Urso varuje, že pokud se pravidla nezmění, může nastat kolaps celého evropského automobilového průmyslu, který bojuje s novou konkurencí z Asie a zmenšujícím se trhem tak, že si sám hází klacky pod nohy. A výslovně uvádí Volkswagen a Stellantis jako dva obrovské koncerny zvažující drastická opatření jako zavírání továren a snižování pracovních míst, aby se vyrovnaly s tlakem, který z části vůbec nemusí existovat.

Co k tomu dodat, Italové z toho zjevně ještě mají rozum. Můžeme si jen přát, aby byli vyslyšeni - nepřejeme si zkázu, ač to tak někdy může působit, naopak budeme rádi, když EU udělá pár kroků zpět a nechá starý kontinent volněji ekonomicky dýchat. Jsme jako Evropané schopni se přizpůsobit měnícím se podmínkám, nepotřebujeme, aby nás někdo řídil od zeleného stolu. Potřebujeme prostor, který nyní EU kontraproduktivně umenšuje, ač se tváří, že tím bojuje za konkurenceschopnost.

Italové už si přechod jen na elektromobily zrušili sami, i taková nová Panda bude navzdory předchozím plánům také spalovací. Teď ještě aby se přidala EU. Foto: Fiat

Zdroj: Auto News

