Italové se postarali o nový vrchol absurdity moderních aut, falešný manuál s pádly pod volantem

V moderním autě může být falešné v podstatě cokoli - od výfuků přes kůží obšité palubní desky až třeba po zvuk motoru. Ale aby si převodovka hrála na manuál, kterým není? To je skutečně absurdní.

Italská automobilka De Tomaso byla založena již v roce 1959. V prvních desetiletích své existence měla nakročeno k opravdu enormnímu úspěchu, přičemž v roce 1976 dokonce převzala vládu nad Maserati. O sedmnáct let později nicméně musela tuto značku prodat Fiatu, neboť prodeje jejích vlastních aut razantně poklesly a zisk se stal vzpomínkou na dávnou minulost. S rokem 2004 pak přišel krach, jakkoliv výroba některých aut pokračovala i po tomto datu. O pět let později nicméně De Tomaso skončilo definitivně, přičemž o návrat mezi živé se nedokázal postarat žádný z mnoha nových majitelů.

Momentálně práva na značku patří Číňanům, kteří rovněž chystají slavný návrat. Jakkoliv však na této misi pracují již šest let, výsledek je v nedohlednu. Zdá se tedy, že De Tomaso jako takové se zmrtvýchvstání nedočká. Neznamená to ovšem, že nelze počítat s nejznámějším produktem této značky v moderním hávu. Novodobá Pantera byla jako koncept představena již v roce 2017, přičemž o dva roky později zamířila do výroby. Zasadila se o to firma Ares Design.

Tato společnost zpočátku proslula zejména díky svému šéfovi Dannymu Baharovi, bývalému manažerovi Ferrari, který měl později zpronevěřit obrovské peníze ve vedení Lotusu. S britskou automobilkou tak nějakou dobu komunikoval jen přes právníky, spory však byly později urovnány. Bahar se tak může naplno věnovat zakázkovým projektům, mezi něž patří i Panther. Firma Ares Design přitom původně počítala s tím, že vyrobí pouze 70 kusů, tento počet však nakonec zrevidovala na 21.

Nakonec se nicméně stalo to, s čím asi jen málokdo počítal. Celá produkce se totiž vyprodala ještě před debutem. Nakolik přitom Ares Design zvedl nové kvóty, není jisté, momentálně však firma přišla s jeho modernizací. Zrevidován byl výfuk, který nově počítá se třemi režimy Corsa, Strada a Pista a mnohem zvučnějším projevem. Kromě toho dorazila také nová 21palcová kola, která jsou lehčí než předchozí dvacítky vpředu a jednadvacítky vzadu.

Za další novinkou musíme do interiéru, kde se nově objevuje Leva Cambio Manuale Elettroattuata. Z tohoto názvu si stačí pamatovat první slovo, tohle ústrojí je pořádná levá. Jde o automatickou převodovku, která má volič režimů ve tvaru klasického háčka manuálních převodovek Ferrari či Lamborghini, přičemž D je místo jedničky, N místo dvojky, P místo pětky a R místo šestky. Ruční volba převodových stupňů pro probíhá mezi pozicemi 3 (-) a 4 (+). Vypadá to samo o sobě bláznivě, k tomu je ale třeba dodat, že auto nepostrádá ani i pádla pod volantem. Technický ředitel firmy Andrea Donati pak dodává, že zákazníci si díky všem těmto změnám mají daleko více užívat samotné jízdy, bleskurychlé akcelerace i nadmíru zvučného soundtracku. My bychom spíše řekli, že budou s údivem hledět, co to mají za absurditu na středovém tunelu.

Je nicméně otázkou, zda s Pantherem vůbec kdo vyjede. Jeho cena startuje na 334 900 Eurech (cca 8,7 mil. Kč), což je suma bez daně. Navíc je třeba připočíst ještě částku potřebnou na koupi nového či ojetého Lamborghini Huracán, na kterém je tato kreace založena. Ares Design přitom vozu ponechal 5,2litrový atmosférický desetiválec, jemuž původně navýšil výkon na 650 koní. Aktuálně by však díky novému výfuku mělo být stádo početnější.

