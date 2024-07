Jaguar letos bez náhrady odstřelí pět ze svých šesti modelů, potvrdil šéf. Ještě bude vzpomínat, jak na nich „skoro nic nevydělával” dnes | Petr Miler

/ Foto: Jaguar Land Rover

Sebevražda britské klasiky v přímém přenosu pokračuje. Automobilka se dostala do stavu, který lze definovat slovy: „Nevím, co mám dělat, možná udělám nějakou hloupost.” A podle toho vypadají její jednotlivé kroky.

Jestli poslední měsíce a roky přinesly automobilkám nějaké ponaučení, pak je to fakt, že bez ohledu na aktuální politické a ekonomické uspořádání není možné ignorovat přání zákazníka. I když trh zmanipulujete až do podoby, kdy si můžete dovolit nabídnout kupujícímu jen jednu alternativu, protože všechny ostatní budou přímo či nepřímo zakázány, pořád má jednu možnost volby - nekoupit nic. A pokud si tohle firmy dostatečně brzy neuvědomí a budou bazírovat na nabízení jediného typu produktu, který velké části publika jednoduše nevyhovuje, velmi snadno se mohou dostat do situace, kdy je přemíra nabídky nechtěného zboží dostane do existenčních problémů.

Řeč je samozřejmě o elektrických autech a paradoxem je, že jejich omezený tržní potenciál ze všeho nejdříve a nejintenzivněji pociťují drahé značky. Právě v jejich případě se tvrdilo, že si mohou dovolit produkt s horším poměrem hodnoty a ceny dovolit, neboť jejich zákazníky jsou z podstaty rozmařilejší a nebude jim vadit, že za své peníze nedostávají tolik. Je to velký omyl - Rimac, Porsche či Mercedes velmi citelně poznávají, ze jsou to právě bohatí lidé, kteří je donutili změnit jejich plány či uvažování, protože o jejich nové nabídky prostě nemají dostatečný zájem.

Co byste v takovém případě udělali v pozici Jaguaru, když jste před třemi roky vsadili vše na právě tohoto koně a nyní vidíte, že prohrává? Že byste také změnili plány? Ale kdepak, muž bez „elektrické brašny” přece nesmí projet, a tak původní záměr naplníte, i kdyby to mělo být to poslední, co uděláte.

Přesně tak se chová šéf Jaguaru Land Roveru Adrian Mardell, který navzdory všemu zmíněnému dění Auto News potvrdil, že firma letos bez náhrady odstřelí pět ze svých aktuálních, vesměs spalovacích modelů. A mezi nimi dokonce i svůj jediný elektromobil.

Mardell uvádí, že modely XE, XF sedan, XF kombi, F-Type i I-Pace skončí kvůli tomu, že firmě přináší „téměř nulové zisky”. Značka tak ještě letos skončí s prodejem úplně všeho krom většího SUV F-Pace, i to ale dál žije na vypůjčený čas. S nabídkou připomínající menu vězeňské kantýny zkusí Jaguar přežít dalších pár měsíců, než se stane výrobcem jen ještě dražších elektromobilů určených pro klientelu značek jako Bentley. „Jag” tedy vsadí vše přesně na to, s čím ostatní pohořeli, není to geniální?

„Odstraňujeme z nabídky pět produktů, všechny s nižší hodnotou,” řekl doslova Mardell s tím, že je „nahradí novými vozidly s nově navrženými architekturami”. Řeč je o platformě Jaguar Electrified Architecture s jedinou možností pohonu, která se má stát základem pro hned trojici nových modelů nabízených od roku 2025. Šance, že by Britové s touto strategií byli úspěšní, se ale limitně blíží nule. Jsme přesvědčeni, že budou ještě vzpomínat na to, jak na zmíněných současných modelech „skoro nic nevydělávali”, neboť si nedovedeme představit, jak jejich nepřímé náhrady mohli přinést cokoli jiného než hluboké ztráty. Ale kdo chce kam...

Jako by Jaguaru nestačilo, jakým fiaskem se stal dosavadní elektrický I-Pace, chce dál nabízet jen takto koncipované vozy. Kvůli tomu letos skutečně bez náhrady odstřelí téměř vše, co nabízí. Foto: Jaguar

Zdroj: Auto News

Petr Miler

