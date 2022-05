Jaguar před velkým obratem smazal všechny fotky na Instagramu, je to pozoruhodný pokus změnit historii před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jaguar

Historii píší vítězové, říká se. Jaguar by zase rád vítězil a při té příležitosti se snaží nechat zapomenout na vše, čím byl. Tedy skoro na vše. I tak je to pozoruhodné, firmy obvykle na své minulosti spíše staví, ať už byla jakákoli.

Jaguar loni oznámil, že se svými auty kompletně přejde na elektrický pohon v nejbližším možném termínu. Něco takového vyděsilo dealery, kteří mají problémy s oslovováním zákazníků už nyní, kdy nabízí relativně žádoucí zboží. Britská automobilka navíc dodala, že se hodlá na trhu posunout do teritoria Bentley, což znamená enormní zdražení. A aby toho nebylo málo, součástí nabídky již nemají být SUV. Tedy ten typ auta, který se dnes prodává především. To je neuvěřitelně odvážný, snad až naivní plán, přesto značka právě v tomto duchu rýsuje svou úspěšnou budoucnost.

Plně elektrický chce Jaguar být už v roce 2025, což je doslova za chvíli. Zvláště pokud si uvědomíme, že jsme dosud neviděli jediný náznak chystaných aut, jenž se přitom designově mají od stávajícího portfolia výrazně odchýlit. Je tak vskutku otázkou, jak to Britové chtějí všechno stihnout. I z jejich posledních aktivit se ale zdá, že to myslí smrtelně vážně a skoro za vším, co bylo doteď, dělají tlustou čáru.

Automobilka totiž ze svého účtu na Instagramu smazala všechno, co tam za posledních 10 let přidala. To je něco naprosto nevídaného, právě podobné historické kořeny mají pro firmy svou hodnotu. Ani automobilky, které měly co do činění třeba s hitlerovským Německem, se dnes netváří, že se to nestalo, jakkoli vše prezentují v patřičných souvislostech. Jaguar ale tímto krokem jasně říká: Spalovací minulost nebyla, teď už přijde jen elektrická budoucnost.

Není ale zase tak důsledný, což do věci vrhá ještě více chaosu. Po „velké čistce” před ještě větším obratem totiž naservíroval téměř 13 milionům sledujících tři snímky Jaguaru XJR-9. Tedy fotky závodního speciálu, který v roce 1988 vyhrál závod 24 hodin Le Mans. Pro britskou automobilku šlo o šesté ze sedmi vítězství na okruhu Le Sarthe, o to poslední se v roce 1990 postaral model XJR-12 LM. V obou případech pohon pochopitelně neměla na starosti elektrická jednotka, nýbrž monstrózní sedmilitrový dvanáctiválec. Tedy agregát, při jehož vyslovení se dnes v Coventry musí doslova ošívat. Je proto opravdu překvapivé, že na Instagramu figurují pouze snímky tohoto vozu reprezentujícího opět spalovací éru značky.

Jaguar na dotazy fanoušků uvedl, že „přichází něco živelného“. Nic bližšího však již Britové nedodali. Pokud si nicméně uvědomíme, že v posledních letech žili především reinkarnací svých legend, neboť obnovili výrobu modelů E-Type a C-Type, i když jen v limitovaném množství, pak se znovuzrození klidně může dočkat i zmíněný závoďák. Potvrzuje to i skutečnost, že stejné snímky na svém profilu na Instagramu představila také divize Jaguar Special Vehicles. Že by moderní elektrická interpretace téhož? Kdo ví.

Jsme tedy opravdu zvědavi, co bude následovat. Nepředpokládáme však, že by Britové přišli s novým speciálem (letošní Le Mans začíná už brzy, 11. června), pro to dnes jednoznačně nemají zdroje ani motivaci. Zatím to vypadá, že ústředí značky ve všem tom chaosu zachvátila hromadná schizofrenie. Skutečně totiž nechápeme, proč se Britové stydí za svou nedávnou historii a místo toho odkazují na událost, která se odehrála před 34 lety a u čehož byl jeden z jejich vůbec nejobjemnějších spalovacích motorů. Snad se vše brzy vysvětlí.

Toto jsou jediné snímky, které dnes najdete na účtu Jaguaru na Instagramu. Co přesně značka svými posledními aktivitami zamýšlí, není jasné. Foto: Jaguar



Vzpomínky na obdivované kusy historie typu Jaguaru XFR-S jsou pryč, s takovými stroji zjevně už „nový Jaguar” nechce mít nic společného. Foto: Jaguar

Zdroj: Jaguar@Instagram

Petr Prokopec

