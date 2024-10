Jaguar znovu vyrábí nová spalovací auta, ale jen na zvláštní přání pro ty nejbohatší před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jaguar

Filip Turek vyrazil na nákupy? Na to asi bude muset ještě strávit pár chvil v europarlamentu, ale humor stranou - pokud si někdo myslel, že spalovací auta jsou pro „sociály” a elektromobily pro „boháče”, i tento krok Jaguaru pomáhá napravit měřítka.

Není žádným tajemstvím, že Jaguar dávno vsadil vše na elektromobily a nezastaví se před ničím. Britská automobilka kromě toho oznámila, že poté, co nezvládla konkurovat Audi, BMW a Mercedesu, raději zamíří do vyšších pater trhu, kde se hodlá postavit značkám jako Bentley či Porsche. A aby toho nebylo málo, stávající portfolio hodlá v některých zemích poslat do důchodu rok dva předtím, než dorazí nové vozy, takže po nějaký čas vůbec nebude mít co prodávat. Něco takového se dá nazvat snad jen sebevraždou v přímém přenosu, neboť s elektromobilitou začínají mít problém i mnozí její příznivci. A z toho, co Jaguar prozradil, Britové nechystají nic převratného.

Z čeho tedy automobilka bude žít? Zjevně z minulosti, neboť divize Jaguar Classic vám postaví pomalu cokoli, co pod křídly značky v minulosti vzniklo. Stačí jen, abyste peníze přehazovali vidlemi, a pár fůr poslali do Coventry. Což naposledy udělal i „loajální klient z jihovýchodní Asie“, který si objednal dva kusy popravdě již legendárního modelu E-Type. Ten se vyráběl v letech 1961 až 1974, kdy vznikly tři série. Nově vyrobené duo je vyrobeno na bázi té první, nicméně vizuálně je ovlivněno verzí Commemorative Edition, která byla rozlučkou s tou třetí.

Jeden vůz je tedy lakován černou barvou Opal Black, zatímco druhý zdobí zelené Signet Green. Pohon obou pak dostal na povel 3,8litrový řadový šestiválec, který nově doprovází pětistupňový manuál místo někdejšího čtyřstupňového. Pohonná jednotka se navíc dočkala elektronicky řízeného vstřikování paliva, jenž nahradilo původní karburátory, přičemž mezi další doteky moderny patří vyhřívané čelní sklo a rádio v klasickém designu, ovšem s prvky, jako je třeba Bluetooth. Zda pak došlo na modifikaci brzd či podvozku, Jaguar již neupřesnil.

Britové se nicméně pochlubili spoluprací se společností Deakin & Francis, která je nejstarším přežívající šperkařem v zemi, neboť svou činnost zahájila v roce 1786. Pro znovuzrozený E-Type pak vyrobila komponenty z 18karátového zlata, perleti či stříbra, ze kterého jsou prakticky veškeré ovládací prvky v interiéru. Společnost jim pak dělá kožené čalounění Bridge of Weir, přičemž ručně tkané středy sedadel se u divize Jaguar Classic objevují vůbec poprvé. Stejně tak dosud žádný E-Type nezdobily původní technické nákresy, které byly laserem vygravírovány na středový tunel.

Práce na každém exempláři zabraly Britům dva tisíce hodin, cenu nicméně automobilka nezveřejnila. Když nicméně v roce 2017 došlo na představení Jaguaru E-Type Reborn, automobilka si za každé auto účtovala 295 tisíc liber (asi 9 milionů Kč). Přitom šlo „pouze“ o renovaci existujících kusů, nikoli o výrobu zcela nových vozů dle původních návrhů doplněných o zlato a šperky. Nebylo by tak vůbec překvapivé, kdyby novodobé duo stálo milionů nikoli 9, ale spíš 90. Tak za co nakonec ti nejbohatší budou ochotní platit? Zdá se, že podobné pravidelné zakázky by mohly Jaguar držet nad vodou i poté, co narazí se svým úžasným elektrickým programem.

Britové sice opakovaně mluví o přechodu na elektromobily, nad vodou je ale možná budou držet podobné zakázky jako ta, s níž přišel „loajální klient z jichovýchodní Asie“. Ten si totiž objednal dva nově vyrobené kusy E-Type. Musely stát snad stamiliony korun. Foto: Jaguar

Zdroj: Jaguar

