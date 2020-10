Japonci se svými luxusními modely sází na jednu kartu, končí hatchback, sedan i kupé před 2 hodinami | Petr Prokopec

Už dlouho se snaží prorazit na starém kontinentu a neodradila jej ani léta velmi omezených úspěchů. Letos se ale zkrátka šetří, a tak i luxusní divize Toyoty musí ořezávat nabídku. Prodávat už bude skoro jen SUV.

Evropské prodeje Lexusu v letošním roce nelze nazvat tragickými, k takovému stavu má japonská automobilka opravdu daleko. V dubnu sice měla na kontě méně než tisícovku registrací, za tím však stál samozřejmě koronavirus a uzavřené showroomy, nikoliv nezájem publika. To ostatně bylo patrné ve chvíli, kdy již dealeři mohli opětovně vítat zákazníky, byť v rouškách. V červnu totiž již bylo prodáno 4 511 vozů, tedy prakticky stejné množství jako v šestém měsíci loňského roku. A podobně se situace vyvíjí i nadále.

Ve světle těchto skutečností se zdá být překvapivé rozhodnutí značky o stažení hned tří modelů z evropského kontinentu. Jakmile tedy dojde na rozprodej veškerých skladových zásob, stanou se hatchback CT, sedan IS a kupé RC minulostí. Lexus se totiž rozhodl po vzoru mnoha dalších výrobců vsadit vše na jednu kartu. Nejde přitom o káry, srdce či kříže, ale o SUV, která vévodí zákaznickým trendům. To je ostatně patrné i u japonské značky, pokud totiž její registrace rozpitváme trochu více.

Stačí přitom pohled na již zmíněný červen, kdy bylo prodáno 1 630 kusů modelu UX, 1 096 kusů modelu NX a 689 kusů modelu RX. To znamená, že z celkových 4 511 registrací připadá 76 procent pouze na tato tři SUV. Hatchbacku CT bylo ovšem za prvních osm letošních měsíců prodáno jen 2 344 exemplářů, což představuje 35procentní meziroční pád. Ještě hůře je pak na tom sedan IS, který má na kontě 50procentní pokles a pouhých 1 101 registrací. RC pak oslovilo jen 442 zákazníků.

Rozhodnutí Lexusu je tedy pochopitelné, ostatně v případě kupé konkurujícího BMW řady 8 si značka pomalu ani nevydělala na tisk prospektů. A ještě hůře je na tom vlastně limuzína LS, která měla do konce srpna na kontě pouze 61 prodaných exemplářů. Japonská automobilka nicméně zrovna s vyřazením tohoto modelu nepočítá, neboť „je to naše vlajková loď. I přes nízké prodeje je to vůz, který přináší řadu inovací a zasazuje se o budování silné firemní image.“ O nic víc tu nejde, prodejně Lexus nespasí ani zdaleka.

LS je tedy jako král nabídky zachráněno, stejně jako je jistá sazka na hybridy. Kombinace benzinových a elektrických jednotek se totiž na celkových registracích podílí hned z 96 procent. Mimo to Lexus před nedávnem pustil do prodeje i svůj první elektromobil, a sice UX 300e. S emisemi tedy automobilka rozhodně problém mít nebude, na rozdíl od prodejů některých modelů.

