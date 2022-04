Japonci začali prodávat inovované rodinné auto pro 7, za 246 tisíc Kč nabízí pozoruhodně mnoho před 5 hodinami | Petr Miler

Na premiéry podobných aut nejsme v poslední době zvyklí a běžně se s nimi skutečně nepotýkáme. Výjimky potvrzující pravidlo ale zjevně existují, jen se musíme smířit s tím, že nám zůstanou zapovězeny.

Kam se podělo kouzlo jednoduchých a přitom šikovných aut, která poslouží svému účelu a nezruinují ani člověka s normálními příjmy? Nechtějte po nás upřímnou odpověď, bez vulgarit by se neobešla. Na tomto poli se ještě nějak snaží Dacia, ale to je tak vše. Navíc je třeba se ptát, jak moc se to Rumunům daří, když i oni zdražují o desetitisíce co chvíli.

Někteří říkají, že Evropa zpychla, podle nás se ale spíše zbláznila. Představa, že si můžeme dovolit - a teď nemluvíme o nikom konkrétním, ale o společnosti jako takové - hodit za hlavu elementární snahu o ekonomickou efektivitu, honit pochybné zelené cíle a skončit u toho, že všichni jezdíme hybridními nebo elektrickými SUV za milion, aniž bychom tím ekonomicky trpěli, je nekonečně odtržená od reality.

Bohužel tímto směrem míříme a fakt, že z trhu zmizela téměř všechna levná auta s kouzelným poměrem výkonu a hodnoty, je toho jedním z projevů. Automobilky přitom taková auta vyrobit umí, všechny, jen v EU je prodávat rozumně nemohou. A dost pravděpodobně ani nechtějí - vydělávejte po koruně na rohlíku, když můžete vydělávat po pětikorunách na koblihách, že...

I v relativně zaostalých zemích více vládne trh, ne úředník, ne regulátor, a tak automobilkám nezbývá než se prát i o přízeň obyčejných kupců obyčejnými auty. A tak se tam prodávají vozy třeba jako ten, o kterém bude řeč dnes. Jde o Suzuki Ertiga, které se poprvé odhalilo již v roce 2018 a nyní prošlo modernizací pro rok 2022.

Je to vlastně MPV, byť trochu specifické. Nejde o velkou krabici na kolech, spíše o prodloužený hatchback či zvýšený kombík, chcete-li. Auto měří na délku 4,4 metru s rozvorem 2,74 metru, takže bez potíží ubytuje až 7 lidí, popř. 5 pasažérů a více jejich zavazadel. Je to skutečně jednoduše pojaté auto, stojí na platformě HEARTECT, kterou používá i malý Swift, tomu ale odpovídá také cena. K té se nicméně ještě dostaneme.

Japonský stroj používá za motor 1,5litrový benzinový čtyřválec naladěný na 105 koní výkonu a 138 Nm točivého momentu. O jejich přenos na přední kola se přitom může starat pětistupňový manuál či šestisupňový automat, který nahradil dosavadní čtyřstupňový. Dechberoucí dynamiku tedy nečekejte, auto ale váží mezi 1 135 a 1 245 kilogramy, a tak nebude ani pomalé. K tomu přes přední pohon zvládne i nějaký ten terén, světlá výška 178 mm to naznačuje. Navíc by to mělo být úsporné auto, což bude ještě více platit pro verzi schopnou spalovat zemní plyn (CNG). Ta ovšem nabízí jen 100 koní na benzin nebo 87 na plyn.

Přepracovaný interiér dostal novou elektroniku v čele se 7" palcovým displejem infotainmentu, jinak je vůz nabízen ve třech úrovních výbavy, z nichž každá již ve standardu počítá s předními airbagy, dětskými pojistkami na zadních dveřích nebo s ABS a EBD. Nechybí ani elektrické ovládání všech oken, stejně jako třeba multimédia disponující funkcemi Android Auto či Apple CarPlay.

Vnější vzhled zůstává jednoduchý, přepracovaná příď s novým nárazníkem a maskou chladiče ale vypadá přece jen atraktivněji. Nejatraktivnější je ale na tomto autě cena od 835 000 rupií, tedy asi 246 tisíc Kč. A i úplně vším našlapaná verze z vrcholu nabídky přijde na 1 279 000 INR, tedy asi 377 tisíc Kč. To by si tu našlo zákazníky, zapomeňte ale na to, že byste si tu kdy mohli takový vůz koupit. Vyhrazený zůstává Indii a dalším asijským či africkým zemím.

Velké rodinné auto za malé peníze, nic takového tady už nekoupíte. Přitom se taková dál vyrábí, třeba přepracované Suzuki Ertiga toho nabízí opravdu hodně už od 246 tisíc Kč, ovšem v Indii. Foto: Suzuki

