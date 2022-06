Japonci začnou v Evropě velkolepě prodávat novou dodávku, která bude ve skutečnosti 18 let stará před 2 hodinami | Petr Prokopec

Pokrok nezastavíte a Japonci, ti jsou přece vždy o trochu napřed... Jak s tím jde dohromady tento krok, nemáme tušení, když ale do hry přidáme úlitbu Evropské unii ze strany koncernu Stellantis, začíná vše dávat smysl i v této podobě.

Pokud toužíte po dodávce od Toyoty, pak můžete sáhnout pouze po modelu Proace. Ten je sice nabízen v opravdu široké míře variant, ovšem i tak může klon Citroënu SpaceTourer/Jumpy a Peugeotu Traveller/Expert mnohé zklamat. Koneckonců je třeba si uvědomit, že tato rodina užitkových vozů v základní konfiguraci disponuje 4,6metrovou délkou. Na této úrovni pak sice startuje i větší model HiAce, ovšem v jeho prospěch hovoří větší šířka či výška. Do Evropy se ale tato dodávka nedováží.

Japonci se proto rozhodli, že využijí příležitosti dané Bruselem a danou díru na trhu zaplní. Protože však od novinky neočekávají enormní registrace, zvolili co nejlevnější možnou cestu. Došlo proto na prohloubení spolupráce s koncernem Stellantis, který aktuálně oznámil, že bude „zásobovat“ Toyotu „novým“ velkým užitkovým vozem. Podstatná je přitom v předchozí zmínce zmínka o novosti, neboť veškeré indicie naznačují, že půjde o Fiat Ducato třetí generace, který se začal prodávat již v roce 2006.

Provedení od Toyoty nicméně nedorazí letos, nýbrž až v roce 2024. Znamená to tedy, že půjde o dodávku, která v době debutu bude mít na kontě již pomalu dva křížky. Něco takového vlastně nemá v branži obdoby, načež se nelze divit spekulacím o brzkém příchodu nové generace Fiatu Ducato. Pokud si však uvědomíme, jak velké peníze investoval Stellantis do druhého faceliftu, který byl představen teprve loni, pak to jednoduše není reálné. Zvláště když Italové přišli i s elektrickou variantou.

Dle zdrojů zevnitř automobilky by tedy Ducato mělo v roce 2024 dostat další facelift (ten první je datován k roku 2014). Varianta od Toyoty by měla být jeho součástí, potud tedy o novosti mluvit lze, i když mechanický základ vozu bude v daný moment již osmnáct let starý. V rámci loňské modernizace se nicméně Ducato dočkalo moderních aktivních bezpečnostních systémů, jako jsou autonomní brzdy a monitoring jízdy v daném jízdním pruhu. Kromě toho disponuje i tempomatem.

Zmiňovaná elektrická verze, která by taktéž měla vyfasovat logo Toyoty, pak disponuje bateriemi o kapacitě 47 či 79 kWh. Varianty s logem Peugeotu a Citroënu však mají zcela odlišného dodavatele akumulátorů než Fiat, načež se Japonci dost možná v tomto ohledu taktéž vydají vlastní cestou. Otázkou je, jak moc jsou svolní k vlastním investicím. Zvláště když možnost představit Ducato pod vlastním logem dostali jako dar shůry.

Evropská unie totiž začala v roce 2020 prošetřovat chystané spojení koncernu PSA a FCA kvůli možné dominanci na poli užitkových vozů. Zmíněné Ducato je totiž k mání i jako varianta od Opelu. Kromě toho koncern nabízí ještě v úvodu zmíněnou rodinu menších dodávek. Na starém kontinentu tak ovládá hned 34 procent trhu, tedy výrazně větší podíl než Renault a Ford (16 %) nebo Volkswagen (12 %).

Aby Stellantis mohl vzniknout, byl tento koncern donucen k k oné užší spolupráci s Toyotou. Z té bude profitovat jak klientela, tak vlastně všechny zúčastněné automobilky. Došlo totiž na další rozmělnění vývojových nákladů, které budou za oněch 16 let už mnohokrát splaceny.

Fiat Ducato prošel loni výrazným druhým faceliftem, který mu nadělil nové bezpečnostní technologie. Kromě toho dorazila i elektrická verze, třetí generace italské dodávky tedy z trhu hned tak nezmizí. Právě naopak bude základem pro variantu od Toyoty, která se ukáže za dva roky. Foto: Fiat

