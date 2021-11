Japonci znovu zkusí prorazit v umírající třídě aut nečekaně drsně střiženou novinkou před 5 hodinami | Petr Miler

Z pohledu Evropana je to snaha předem marná, svět ale není jen Evropa. Tak či onak je pozoruhodné zkoušet zaujmout v třídě usedlých rodinných aut strojem s dosti agresivním vzezřením.

Může se zdát, že doby velké slávy Mitsubishi v Evropě jsou minulostí, firma tu dnes pomalu nemá co prodávat a na trhu nanejvýš paběrkuje. Jenže realita je jiná. Značka tří diamantů si v podstatě po dekády drží svou pozici - nikdy tu neprodala více jak 205 tisíc aut za rok, nikdy ne méně než 77 tisíc aut za rok a většinou se drží někde na průměru těchto čísel. Pomineme-li koronavirový loňský rok, pak se značka s prodeji držela okolo 140 tisíc prodaných aut ročně, to není zase tak zlé.

Většina lidí by přesto měla problém vyjmenovat více než pár jednotek modelů, které jsou či byly v Evropě k mání a jen málokdo by si vzpomněl na vůz zvaný Grandis. Ten tu byl k dispozici mezi léty 2004 a 2010, na většině trhů se ale ani tak dlouho neohřál. Rodinné MPV nikdy neoslovilo více jak 10 tisíc Evropanů za rok a svým odchodem v podstatě předznamenalo to, s čím se tato třída potýká dodnes. Je to vymírající segment, do kterého málokterá z velkých značek značek přichází s jakoukoli novinku. Ne tak Mitsubishi.

Ačkoli od Grandisu jsme v Evropě žádné takové auto s diamantovým logem neviděli, jinde a zejména pak v Asii prodává značka třeba několik verzí typu Delica. Nejsou v tom samy, od roku 2017 je na trhu také 4,5metrový, tedy stále kompaktní MPV Xpander. A právě ten se nyní rozhodlo poněkud „xpandovat”.

Auto je to prodejně úspěšné, za čtyři roky si zejména v Asii, Jižní Americe a v Africe našlo 370 tisíc kupců, což je v dnešní době docela úctyhodný počin. I mimo Evropu ale zájem o MPV upadá, a tak Mitsubishi nechce, aby vůz zapadl. Obdařilo jej tedy vskutku výrazným faceliftem - uvážíme-li, že MPV slouží hlavně rodinám s dětmi, lze hlavně nový vzhled přídě označit za snad až nepřiměřeně drsný. Ale posuďte sami.

Auto se dočkalo nových světel, nárazníků a masky chladiče. Značka podle svých slov chtěla dopřát vizáž bližší SUV, s čímž koresponduje také zvětšení světlé výšky o 2 cm. Interiér pak zamířil spíše minimalistickým moderním směrem, technika naopak zůstává jen jemně poladěná. Motorem je atmosférická jedna-šestka s výkonem 106 koní, která spolupracuje s automatem CVT s nyní prý jemnějším chodem. Vzhledem k nárůstu světlé výšky pak byl modifikován i podvozek, jehož tlumiče mají též zajišťovat plavnější svezení.

Jak moc se vám takový „balíček” líbí, zvažte sami, v Evropě bychom s ním ale nepočítali. Zda se Xpanderu podaří zastavit odliv zákazníků z třídy MPV alespoň mimo starý kontinent, ukáže až čas. Roli v tom jistě budou hrét i nové prodejní ceny, na ty je ale zatím příliš brzy.

Japonci výrazně faceliftovali Xpander, aby s ním mohli znovu zkusit prorazit ve třídě MPV. Té se ve zbytku světa sice daří více než v Evropě, klesající zájem o tato auta je ale patrný i tam. Foto: Mitsubishi

Petr Miler

