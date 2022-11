Jediná velká automobilka otevřeně odmítá opustit segment levných aut, naopak chce využít odchodu soupeřů před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fiat

Je to nepochybně sympatický záměr, otázkou ale je, do jaké míry je vůbec možné jej za současného vývoje realizovat. Ostatní segment malých a levných aut neopouští dobrovolně, ale pod tlakem okolností, které ekonomický smysl působení v něm značně omezují.

Možná vás to překvapí, ale elektrickou Škodu Citigo považuji za schopné auto. Nikoli proto, že jde o Škodu, na výplatní listinu mladoboleslavské automobilky opravdu nepatřím. Tento hatchback nicméně nabízí na svou velikost slušný prostor pro posádku i její zavazadla. Snadno se s ním parkuje, zároveň však disponuje i dostatečnou stabilitou ve vyšších rychlostech. Je pak sice pravdou, že tempo vyšší než 100 km/h má neblahý vliv na kapacitu baterií, díky čemuž cesta na 100 km vzdálenou chatu nebyla procházka růžovou zahradou, ovšem ve městě pravdu nenajdete jediný důvod ke stížnostem.

Přesto všechno jsem si Citigo-e nekoupil. A a jelikož se malý hatchback již nevyrábí, nikdy na to ani nedojde. Důvodem je až přespříliš vysoká cena. Škoda si za vůz účtovala půl milionu korun, přesto na každém exempláři prodělávala 200 000 Kč. Pro mě - a troufám si říci, že i pro většinu publika - by však vůz byl zajímavý za zcela opačné situace. Automobilka by jej tak musela nabídnout za 200 tisíc korun a ztrátu ve výši 500 tisíc vzít na svá bedra. Že na to nedošlo, opravdu není překvapivé - výrobci aut nejsou charitativní organizace a proč akceptují 200tisícovou ztrátu, jsme vysvětlovali.

Od Škody se můžeme přesunout k Fiatu. Šéf italské automobilky Olivier Francois totiž oznámil, že tato značka se i do budoucna nadále hodlá profilovat hlavně v nejnižších segmentech trhu. V plánu je prý hned pět nových elektromobilů, které se mají připojit k již existujícímu Fiatu 500e. První vlaštovka má přitom dorazit již příští rok, a to na platformě CMP, která již podepírá Peugeot e-208 či Opel Corsa-e. Mimo to automobilka pracuje na vozech, které dostanou do vínku zcela novou architekturu a jenž budou inspirovány elektrickým konceptem Centoventi z roku 2019.

„Nač se soustředíme, jsou vozy ze segmentů A, B a C, ovšem se správným motorem, karoserií a technologiemi. Tedy přesně ty věci, po kterých zákazníci v danou chvíli zatouží. Půjde tedy o malá auta, ovšem s chytrou technikou,“ uvedl Francois. Zároveň dodal, že Fiat se takto rozhodl zejména kvůli konkurenci. „Fakt, že nám v cestě nestojí Fiesta nebo Polo, je fantastický, protože do těchto segmentů skutečně patříme. Lidé nás v nich chtějí. Nové Punto jsme nepředstavili od roku 2013, ale pokud se zeptáte lidí na segment B, Fiat zmíní na prvních třech místech.“

Šéf Fiatu nicméně předpokládá, že zrealizovat tyto plány nebude jednoduché. Dle něj totiž jediným způsobem, jak na elektromobilitě vydělat, je nacpat drahé baterie do vozu, který je již tak jako tak drahý. Řeč je tedy pro změnu o vrcholných segmentech trhu. Na zcela opačné straně se přitom Fiat hodlá prosadit s pomocí sdílených nákladů. Jak jsme ovšem zmínili již mnohokrát, něco takového je v případě elektromobility nemožné, alespoň v nejbliší době. Na ceně se totiž v prvé řadě podílejí baterie, u kterých se zlevněním nelze počítat.

Pokud si navíc uvědomíme, že takový Peugeot e-208 startuje na 920 tisících Kč, což logicky vede k pomalu nulovému zájmu, pak je zjevné, že i přes odchod Fiesty a spol. nemíří Fiat do segmentů, ve kterých by mohl zaznamenat úspěch. To pak vlastně bude platit i ve chvíli, když by třeba novodobou Pandu nabídl za nějakého půl milionu korun. Za danou sumu by totiž stoprocentně nedorazily baterie s velkou kapacitou, rázem bychom tu opět měli jen auto na jedno využití. Něco takového si ovšem běžný zákazník nemůže dovolit, a tak si dovolíme pochybovat o tom, že jsou plány Italů realizovatelné. Ale fandíme jim, ne že ne.

Koncept Centoventi by se mohl stát novodobou Pandou. Nicméně s elektrickým ústrojím a drahými bateriemi jsou šance na úspěch podle nás minimální. Foto: Fiat

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.