Jedna z nejlevnějších aut světa se vrací do Evropy, nám ale budou zapovězena

Šéfové velkých automobilek dnes s vážnou tváří hovoří o tom, že pod 500 tisíc Kč v Evropě možná brzy nekoupíme nic. Nová auta za 100 nebo 200 tisíc ale pořád existují a mohou to být slušné stroje. Nyní míří i do Evropy, ne však do EU.

Jsme přesvědčeni, že Evropská unie v posledních ztratila smysl pro realitu a zahleděna do svých cílů nemá představu o tom, co se děje za zdmi bruselských kanceláří. Vůbec nemáme problém s tím, pokud podobné instituce tlačí na to, aby auta byla ekologičtější či bezpečnější, nesmí ale zapomínat na to, že pořád musí být k mání za rozumné peníze. Jinak se dostávají do rukou stále menšímu množství lidí, což možná pomáhá jejich ekologii a jejich bezpečnosti. Většina společnosti ale musí o to déle jezdit v autech méně ekologických a méně bezpečných, než jaká by mohla mít, pokud by více prostoru bylo ponecháno přirozenému vývoji.

Kvůli tlakům EU tomu jsou už pěkných pár let auta v Evropské unii daleko nejdražší na celém světě (myslíme fakticky nejdražší, tedy jejich čistou cenu, nikoli tu uměle nafouknutou o extrémní daně) a nutně by to nemuselo vadit, kdyby si je většina lidí mohla i tak dovolit. Faktem ale je, že ceny zejména v posledních letech (dělo se to i před koronavirem) letí nahoru a dostupná jsou pro stále menší okruh lidí. EU navíc zdaleka neřekla poslední slovo, naopak - další vlna zejména ekologických tlaků má i podle šéfa Škody vyhnat cenu nejlevnějších aut během čtyř let až nad 500 tisíc Kč, což by byla teprve rána.

Z pohledu na toto dění se Evropanovi může zdát, že něco jako levné auto nejde vyrobit. A pokud ano, půjde nutně o nějaký primitivní, výbavově „oholený” prťavý stroj, který poslouží leda jako náhrada jízdního kola. U nás to tak je, vyrobit velké, komfortní auto za malé peníze ale fakticky pořád jde a může jít stále o vůz, kterým by si spousta lidí polepšila.

Přesně takové vozy dělají třeba v Íránu. Pokud se ptáte, jak mohou v této zemi vyvinout cokoli kloudného, pak dodáváme, že se s tím vlastně moc nemažou, pro své vlastní dobro. Tamní automobilka Iran Khodro (IKCO) už po dekády nakupuje licence na výrobu starších modelů Peugeotu, lehce je upraví k obrazu svému a íránským potřebám a jede se.

Výsledkem jistě nejsou chlouby moderní produkce, ale třeba inovovaný Peugeot 206. Takové vozy obvykle stojí 100 až 200, maximálně 200 až 300 tisíc, přičemž k mání je kde co od subkompaktů až po sedany střední třídy. Na fotkách níže můžete vidět mj. model Runna Plus, upravený Peugeot 207 sedan. To je auto, které se vyrábělo od roku 2006 do roku 2014, nejde tedy o žádný automobilový pravěk. Jasně, není to ani chlouba kohokoli, ale pokud potřebujete levně jezdit ráno do práce, odpoledne na nákup a sem tam o víkendu s rodinou, potřebujete víc? Bezpečnost šla od té doby dál, ale ostuda to není a pořád bude lepší mít morálně 15 let starý, ale jinak nový Peugeot. Není to lepší, než mít 20 let fakticky a 25 let morálně starý Golf IV s 300 tisíci km na tachometru a 500 tisíci „v nohách”?

Takto bohužel EU neuvažuje, a tak prodej podobných vozů jako nových už nedovolí. Ne všude jsou tak příkří, a tak IKCO plánuje vývoz svých vozů do Ruska a okolí. Na výstavě Interauto v Moskvě vystavilo zmíněný model Runna Plus vedle typu Denna Plus (též níže na fotkách) a Tera s tím, že s chce bojovat o srdce kupců nejen v Rusku, ale v celém Společenství nezávislých států. A máme pocit, že může bodovat.

Podle nás by nebylo od věci, kdyby se ne nutně jen ty úplně nejmodernější modely mohly jako nové prodávat i zde - své zákazníky by si našly a pomohly by ekologii i bezpečnosti, třebaže ne tak moc jako jiné. Je ale prakticky vyloučené, že by EU změnila svůj přístup k věci, a tak staro-nové modely IKCO budou k mání třeba i v Bělorusku. Na brány EU s nimi ovšem firma raději ani nebude klepat.

IKCO Dena Plus... Foto: IKCO





...a Runna Plus mají namířeno do Evropy. Tyto ex-Peugeoty se budou prodávat v Rusku a okolních zemích jako jedny z nejlevnějších kloudných vozů vůbec. V EU na ně ale můžeme zapomenout. Foto: IKCO

