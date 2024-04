Jedno z nejlépe prodávaných čínských aut ve světě se ukázalo v novém, dnes stojí od 489 tisíc Kč, ač je velké jako Kodiaq před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Haval

Tohle auto je velký prodejní hit i na západních trzích už dnes a po faceliftu vypadá ještě lépe. Ceny se navíc podstatně měnit nemají, čekejme tedy ještě větší hodnotu za peníze a znovu vysoké prodeje.

Automobilka Great Wall Motor alias GWM sice byla pojmenována po Velké čínské zdi, mezi tamními výrobci ovšem nezaujímá čelní místo. Dokonce ji ani nenajdeme v první pětce, nýbrž až v té druhé. A jakkoli pod GWM spadá hned několik značek jako Haval, Wey, Tank či Ora, klíčová je pro ni hlavně ta první zmíněná, a to kvůli modelu H6. Po několik let šlo totiž o nejlépe prodávané SUV v Říši středu, které se stalo i jedním nejlépe prodávaných čínských aut ve zbytku světa, a to i na vyspělých trzích - velký hit je to třeba v Austrálii.

Jeho třetí generace dorazila v roce 2020, pročež by dle čínských standardů měla mít za sebou přinejmenším jednu větší modernizaci. Haval nicméně dosud spíše jen rozšiřoval nabídku, ať už o hybridní či plug-in hybridní verze, nebo s pomocí stylovější varianty GT. K modernizaci ovšem automobilka přistoupila teprve nyní, přičemž je třeba se ptát, zda již není příliš pozdě. Nikoli jen proto, že ve srovnání s rekordními léty jsou aktuální registrace takřka na třetině. Spíše než na to je třeba poukázat na nové SUV Xiaolong Max, které Haval představil loni a jenž má model H6 na mnoha trzích zastoupit. A výjimku netvoří ani zmíněná Austrálie, která je pro někdejší bestseller značky druhým domovem.

Soustřeďme se nicméně na samotný facelift, který vcelku radikálním způsobem mění čelní partie. H6 třetí generace přitom svou životní pouť odstartovala s osmiúhelníkovou maskou, která byla roztažena do šířky a na níž navazovala jak relativně úzká světla v horní části, tak nárazník s trojúhelníkovými „kapsami“ vespod. V roce 2021 však Haval představil provedení 5G osazené vysokorychlostním internetem, u kterého někdejší drátěný výplet masky nahradily chromové moduly. Došlo i na jejich roztažení do šířky, a to až pod světla.

Tuto masku následně převzaly i hybridní varianty, přičemž pro stávající facelift se stala základem. Jakkoli ovšem maska narostla i tentokrát, stalo se tak hlavně do výšky. Ony chromové moduly jsou pak větší a doslova nalepené na sebe. H6 přitom evidentně čerpá inspiraci z modelů Hyundai Tucson a Palisade, přičemž druhý zmíněný připomene také „světelným šrámem“, jenž navazuje na hlavní lampy. Jejich tvar a grafika se však zdají být stejné jako u originálu.

Na zajímavé novinky došlo také vzadu. Zatímco totiž dosud bylo možné počítat se světly propojenými LEDkovou lištou, nyní jsou lampy separované nápisem Haval. SUV tím navazuje na zmiňované stylového příbuzného, GT však zároveň změnu stylu doprovodilo výrazně zkoseným zadním oknem. To je ovšem u klasické verze více vzpřímené, což sice napomáhá zavazadelníku, ovšem přepracovaným vzhledem si tak nejsme příliš jisti.

Více zjistíme až v řádu dnů, kdy bude mít facelift premiéru na autosalonu v Pekingu. Tam snad bude možné nahlédnout i do kabiny, kterou nám Haval zatím neukázal - máme v ní ale počítat s novým volantem či větší obrazovkou multimédií. Co se motorového prostoru týče, ten má být převzat beze změn. Zahraniční klientela tedy bude moci volit mezi dvoulitrovým turbem o 150 kW (204 koní) výkonu nebo hybridem postaveným kolem jednotky 1,5 turbo (dohromady až 179 kW neboli 243 koní), které pracují s pohonem všech kol.

Vzhledem k tomu, že tato modernizace není z těch, která by v klíčových ohledech nenechala kámen na kameni, očekáváme i zachování velmi příznivých cen. V Austrálii dnes začínají na 31 990 AUD, tedy asi 489 tisících Kč. Uvážíme-li, že s délkou 4 653 mm jde o auto velikosti Škody Kodiaq, které má slušnou výbavu a pod kapotou dvoulitrové turbo s automatem, se jeho prodejním úspěchům nelze divit.

Čínské SUV H6 prošlo faceliftem, který se zaměřil hlavně na čelní partie. Inspiraci přitom automobilka zjevně hledala u Hyundai. Foto: Haval

Zdroj: Haval

Petr Prokopec

