Jedno z nejošklivějších aut je najednou šik: Dnes už spíš bývalý SsangYong Actyon se ukázal v novém

Jak si u nás nakonec bude říkat automobilka za ním stojící, je otázkou, v případě modelu ale můžeme s jistotou mluvit o návratu poněkud neslavného jména z počátku milénia. Někdejší ošklivosti ovšem dává vale velmi rázně.

SsangYong nikdy nepatřil mezi automobilky, které by ohromovaly vysokými prodejními čísly. Spojitost to jistě bude mít s jinými žebříčky, ve kterých se korejská automobilka pravidelně objevovala na těch nejvyšších příčkách. Pokud byste totiž hledali nejošklivější auto, jaké kdy vzniklo, pak mnohé její předchozí modely byly a vlastně stále jsou favority na vítězství. Třeba takový Rodius neboduje snad z jediného úhlu, a tak je otázkou, zda by Ken Greenley, který je pod ním podepsán, neměl rozhodně titul, který mu udělila londýnská Royal College of Art.

Greenley se svým týmem je pak podepsán i pod SsangYongem Actyon, což bylo SUV-kupé, jenž se poprvé objevilo v roce 2005. A pokud něčím zaujalo, pak maximálně vzhledem silně připomínajícím o pět let starší Pontiac Aztek. Tedy vůz, v jehož případě většina lidí přemýšlí maximálně tak nad tím, zda je ošklivější než Rodius, či je tomu naopak. Vlastně tak nebylo ani v nejmenším překvapivé, že se Korejci potáceli v problémech, po těch posledních ale automobilka připadla firmě KG Group.

SsangYong tak byl na řadě trhů přejmenován na KG Mobility nebo KGM, u nás si říká „Ssangyong by KGM”. Zda se i v Česku časem přetransformuje jen na KGM, je otázkou, neboť novým názvem má firma v poslední době spíš problémy. Mimo jiné i kvůli stížnosti rakouského výrobce motocyklů KTM, který poukazuje na možné zmatení publika. Bude tedy zajímavé sledovat, jak Korejci ze všeho vybruslí, jisté je ale jedno - pod libovolnou značkou budou prodávat nový Actyon, který s tím předchozím nemá společného víc než jméno.

O jeho návratu se poprvé začalo mluvit na sklonku loňského roku, kdy se začaly objevovat snímky zakamuflovaného prototypu, který připomínal BMW X6. Z aktuálně publikovaných snímků je ovšem zjevné, že Korejci nakonec zamířili trochu jiným směrem. Stále zde totiž sice máme výrazně zešikmenou záď a pozvolna se svažující střechu, nicméně spíš než SUV-kupé zde nyní máme o trochu stylovější, ale jinak spíše konzervativnější SUV.

Je přitom nutné zmínit, že zatímco dříve Actyon právě čelními partiemi leda odrazoval, dnes jimi přitahuje. O trochu horší je to již při pohledu zezadu, kde bude váš zrak dráždit hlavně dvojice nízko položených světel, která jsou navíc zasazena do jakési mřížky. Jde možná o odkaz na motiv podsvícené čelní masky, nicméně v jejím případě tu máme horizontální design, zatímco u koncových lamp jde o vertikální provedení. Je to ale asi jediná kontroverze, jenž Actyon v současné době obklopuje.

Co se techniky týče, Korejci jsou spíše skoupí na slovo. Podle všeho by nicméně pod kapotou měla pracovat přeplňovaná jedna-pětka z modelu Torres, v jehož případě dává až 163 koní. Zda tomu tak ale opravdu bude, zjistíme až následujících týdnech.

