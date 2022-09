Jeep naprosto ztratil smysl pro realitu, do terénu bude zákazníky posílat s pohonem, na který není spoleh před 3 hodinami | Petr Prokopec

Při pohledu na novinky americké značky člověk musí pozvednou obočí a podrbat se ve vlasech. Neboť i když na pohled vypadají velmi atraktivně, technicky nedávají absolutně žádný smysl.

Mezi off-roadisty mám spoustu známých, z nichž valná většina velmi příznivě přijala plug-in hybridní Jeep Wrangler 4xe. Nikoliv proto, že by v něm viděli spasitele planety. Chválí si hlavně točivý moment dostupný prakticky od nulových otáček, což je při jízdě mimo zpevněný asfalt příjemné. A jelikož kromě baterií o kapacitě 17 kWh zůstala ve voze i palivová nádrž, netrápí je ani dojezd. Přesto se nicméně do objednávek pomalu nikdo nehrne. Zatímco totiž ještě loni šlo Wrangler s ryze spalovacím ústrojím pořídit od 1 154 900 Kč, dnes si kvůli hybridní technice bez 1 821 900 Kč ani neškrtnete.

Koncern Stellantis se nicméně rozhodl, že ve svých elektrických touhách zajde ještě dál. Aktuálně proto představil hned tři novinky Jeepu, které do vínku dostaly pouze bateriový pohon. Model Avenger je přitom určen pouze pro Evropu, kde jej bude možné objednávat již od 17. října. Cena sice zatím určena nebyla, nízká ale rozhodně nebude. Nejspíše i proto značka kromě čistě elektrické varianty hodlá nabídnout také mild-hybridní čili v podstatě spalovací. Jeep by se totiž rád dostal na 110 tisíc prodaných aut ročně, což by s bateriovou verzí bylo zcela nemožné.

Veškeré detaily budou oznámeny v říjnu na autosalonu v Paříži, přičemž aktuálně mnoho informací k dispozici není. Ví se pouze tolik, že Avenger dostane do vínku platformu STLA Small, která je evoluční verzí architektury CMP, za kterou původně stál koncern PSA. Vyráběn bude v polském Tychy a zákazníci budou moci u elektrické verze sáhnout po předokolce či čtyřkolce. První pak asi jen stěží nadchne, neboť její kola bude roztáčet elektromotor o výkonu 95 koní. Ten se pak u druhého zmíněného provedení nastěhuje rovněž na zadní nápravu.

Jeep slibuje dojezd až 400 kilometrů, to je však laboratorní hodnota, která realitě odpovídat rozhodně nebude. To ovšem znamená, že v případě výletů do terénu budete značně omezeni. Možná i proto značka novinku nepopisuje jako pravověrný off-road, nýbrž spíše jako SUV určené na jízdu po městě. Ovšem i přesto ji dodala velkorysou světlou výšku a nájezdové úhly. Minimálně první zmíněná vlastnost však navýší aerodynamický odpor, načež Jeep v podstatě stvořil auto, které nebude excelovat v ničem.

Aby těch špatných zpráv nebylo málo, je třeba dodat, že Avenger bude ve firemní hierarchii usazen pod modelem Renegade. Půjde tedy opravdu o prcka, jak ostatně dokládá i délka 4 076 milimetrů. Jeep sice slibuje, že uvnitř najde posádka dostatek prostoru pro své pozadí i zavazadla, ovšem ani tak nepůjde o auto, se kterým byste se s celou rodinou vydali třeba na několikadenní dobrodružnou expedici do hor. O to více tak bude odrazovat cena, která nízká být ani nemůže.

Jsem tedy opravdu zvědav, jak si Avenger povede. Zvláště poté, co jsem při zmínění všech známých parametrů zaregistroval na tvářích oněch off-roadistů pouze trpký úšklebek. Nejinak se pak ostatně tvářili i na další dvě elektrické novinky, s nimiž značka vyrukovala. Tou první je Wagoneer S, který má do vínku dostat 608 koní, s nimiž zvládne stovku za 3,5 sekundy. Ani v tomto případě tedy nepůjde o spasitele planety, na jeho baterie, jež mají zajistit dojezd 644 km, padne totiž velké množství vzácných kovů.

O modelu Recon se toho pak ví ještě méně, značka víceméně jen uvedla, že stejně jako Wagoneer S dostane do vínku dva elektromotory a tedy pohon všech kol. Stejně jako Wrangler pak má být určena k překonávání nejnáročnějšího terénu, přičemž u ní půjde odejmout dveře. Střecha pak bude moci být plátěná, na odnímatelné panely ale lze zjevně zapomenout. Na další detaily si musíme počkat, víme ale, že Recon i Wagoneer budou k dispozici od příštího roku a zamíří na trhy USA i Evropy.

Z naší strany nezbývá než dodat, že jakási elektrická ofenziva není ze strany Jeepu ničím jiným než projevem naprosté ztráty smyslu pro realitu podobně jako u Škoda. Jak tento týden řekl prezident britské asociace výrobců a prodejců aut, off-roady jsou jedněmi z těch aut, pro která se elektrický pohon absolutně nehodí. Jasně, ne každý Jeep je pravověrný off-road, Jeel ale chce každý ze svých modelů učinit čistě elektrickým. K čemu takové auto bude? Zajedete si do terénu, zapadnete, dojdou vám baterky a co? Zavoláte si odtah vrtulníkem?

Off-roadové ježdění, zvláště pak v USA, je o putování do značné míry neprobádanými územími, kde snadno několik dnů nenarazíte na živáčka. Tak že byste narazili na dobíjecí stanici? Podívat se na využití těchto aut a říci si: Elektrický pohon! může jen někdo, komu ideologie zastřela mysl.

Jeep Avenger je elektrickou novinkou určenou pro Evropu, kde se bude také vyrábět. V základu nabídne jen 95 koní, a to v kombinaci se čtyřmetrovou délkou a nemalou cenou. To je úžasný recept na úspěch, že? Foto: Jeep



Dále se na trh chystá Wagoneer, který se profiluje jako prémiové SUV. Pod kapotou má nabídnout až 608 koní, ovšem znovu pouze s elektrickým pohonem. Foto: Jeep



Třetím do party je Recon, tedy de facto elektrický Wrangler. Jeho plug-in hybridní verzi přitom off-roadisté přijali, na novinku se ale dívají spíše s nevraživostí, čemuž se nelze divit. Foto: Jeep

